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أكثر سطوعًا وأناقة
لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 30 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية ولوحة ترخيص السيارة. يقدم الضوء القوي تأثير ضوء النهار بحرارة لون تبلغ 6000 كيلفن وينير السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أكثر سطوعًا وأناقة
لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 30 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية ولوحة ترخيص السيارة. يقدم الضوء القوي تأثير ضوء النهار بحرارة لون تبلغ 6000 كيلفن وينير السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
أكثر سطوعًا وأناقة
لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 30 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية ولوحة ترخيص السيارة. يقدم الضوء القوي تأثير ضوء النهار بحرارة لون تبلغ 6000 كيلفن وينير السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أكثر سطوعًا وأناقة
لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 30 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية ولوحة ترخيص السيارة. يقدم الضوء القوي تأثير ضوء النهار بحرارة لون تبلغ 6000 كيلفن وينير السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات
في وقت ما، اضطررنا جميعًا أن نبحث عن غرض ضائع في سيارة ذات إضاءة ضعيفة، سواء أكان الهاتف أم المفاتيح أم حذاء ضائع لطفل صغير. مع الإضاءة الداخلية بمصابيح LED من Philips تحصل على ضوء دافئ وساطع وموزع بشكل متساوٍ. لذا عندما تبحث عن شيء في صندوق السيارة أو صندوق القفازات أو أرضية السيارة بعد الآن، ستتمكن من رؤية ما تفعله بالتحديد وإيجاد أي شيء بسهولة.
تتخطى الإضاءة الداخلية مجرد الوظيفة العملية والشعور بالراحة لتضمن أيضًا المظهر الأنيق. قم بترقية مصابيحك الداخلية بضوء دافئ أكثر سطوعًا أو تأثير ضوء النهار. لذا يمكنك فتح الصندوق أو تشغيل أضواء لوحة القيادة بأسلوب مميز. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع المصابيح الداخلية LED من Philips.
قد تختلف متطلبات الإضاءة ويتغيّر ذوقك سواءً لمصابيح السقف أو القراءة أو صندوق القفازات أو الصندوق. لذا من أجل إنارة سيارتك من الداخل، يمكنك أن تختار من مجموعة X-tremeUltinon LED المتنوعة من Philips للحصول على رؤية ومظهر فائقين. اختر ضوءًا أبيض دافئًا مريحًا (بحرارة لون 4000 كلفن) أو نأثير ضوء النهار (بحرارة لون 6000 كلفن). سيغيّر هذا الضوء الساطع والأنيق تجربة القيادة لديك. سواء أكنت تبحث عن هاتف سقط أرضًا أم أراد الركاب الآخرون في سيارتك القراءة أم كنت تحاول إيجاد أفضل طريق للوصول إلى وجهتك، فيمكنك فعل ذلك الآن بفضل الضوء الداخلي الساطع.
أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر في استبدال المصابيح التالفة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. بالإضافة إلى تقديم كثافة الإضاءة ذاتها، تدوم مصابيح LED فترة أطول. كما أنَّ منتجات X-tremeUltinon LED من Philips متينة للغاية. وبسبب أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تتميز بها، تمنع التلف الناتج عن الحرارة والاهتزازات، لتدوم حتى 12 عامًا. وبما أنه يتم استبدال معظم السيارات أو ترقيتها ضمن هذه الفترة، ينبغي أن تدوم المصابيح الجديدة ذات الشكل الجميل طوال مدة استخدامك للسيارة.
تشتهر أضواء Philips ذات التقنية المتطورة في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات السيارات عالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المناسبة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة. وتحصل على ضوء قوي ساطع وأداء شعاع دقيق. كما تحصل أيضًا على مظهر عصري أنيق. والأهم، أنك تحصل على نظام إضاءة LED متطور للاستمتاع بقيادة أكثر أمانًا وسلاسة ومتعة.
مصممة ليتم تثبيتها بسهولة في السيارات المتوافقة، لذا سيتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة.
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