ضوء ساطع قوي، موجّه حيث تحتاج إليه تمامًا

أفضل المصابيح الأمامية ليست تلك التي توفّر الضوء الأقوى فحسب. فابتكار لمبات LED الأكثر سطوعًا على الإطلاق للسيارات هو الأسهل، وإنما المهم هو ما تفعله بكمية الضوء الإضافية. فالضوء الساطع الذي لا يمكن التحكم به سيئ للقيادة ويمكن أن يسبب توهجًا خطيرًا. بفضل تقنية SafeBeam المزوّدة، تركّز المصابيح الأمامية LED من Philips الضوء حيث تحتاج إليه، إذ صُمم نمط شعاع الضوء الدقيق والموحّد وفقًا لقواعد سلامة المرور والطرقات في ما يتعلق بالمصابيح الأمامية الهالوجين. وبالتالي، مع الضوء الموجّه المحدد، تحصل على رؤية أفضل، ما يجعلك سائقًا أفضل وآمنًا أكثر خلال الليل.