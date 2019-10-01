قابل للتخفيت: يبقى مضاءً ليلاً ونهارًا

تبقى المصابيح النهارية التي نوفرها مضاءة ليلاً ونهارًا. فخلال النهار، تجعل المصابيح النهارية LED السيارات مرئية أكثر ويمكن ملاحظتها بسرعة أكبر من قبل سائقي السيارات الأخرى أو المشاة الذين يتحركون بالاتجاه المعاكس، ما يزيد من السلامة على الطرقات بشكل عام. ويخفت النظام تلقائيًا ليلاً.