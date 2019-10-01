12825WLEDX1
تصميم حصري؛ إمكانية رؤية قصوى
تعمل المصابيح النهارية Luxeon LED ذات الطاقة العالية من الجيل الجديد على تعزيز أمن وشكل سيارتك على الطريق، وتحسين الرؤية ليلاً ونهارًا.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تثبيت سهل بفضل نظام مشبك ذكي. يمكنك تثبيت الدعائم في أي تجويف وتثبيت الوحدات في مكانها المناسب بكل بساطة. فيتم تثبيت الوحدات في مكانها بإحكام، ما يحميها من السرقة.
تبقى المصابيح النهارية التي نوفرها مضاءة ليلاً ونهارًا. فخلال النهار، تجعل المصابيح النهارية LED السيارات مرئية أكثر ويمكن ملاحظتها بسرعة أكبر من قبل سائقي السيارات الأخرى أو المشاة الذين يتحركون بالاتجاه المعاكس، ما يزيد من السلامة على الطرقات بشكل عام. ويخفت النظام تلقائيًا ليلاً.
يمنع الهيكل المصنوع من الألومينيوم العالي الجودة والمتين تكوّن الصدأ، وهو مقاوم للماء، فلا يمكن للماء والملح والرمال والغبار أن تتلفه. والنتيجة هي توفير أداء يدوم طويلاً ولا يحتاج إلى صيانة.
إن هيكل الألومنيوم العالي الجودة والعدسات هي عناصر مقاومة للماء وللتصادم مع الحصى. ولا يحتاج هذ النظام إلى أي صيانة بعد تركيبه.
تقدّم تقنية إرشاد الضوء إضاءة مميزة وخاصة. بعكس مظهر النقاط الذي كانت تقدّمه الحلول السابقة، يتميّز الضوء الموجه عبر شعاعين بأنه موحّد ويمتد ليضيء زاوية أعرض. وكأي حل آخر من Philips، يمتثل الشعاع لمعايير التصديق.
تتوافق مجموعة الأضواء النهارية من Philips مع تقنية السيارات الكهربائية والهجينة.
بفضل تقنية إرشاد الضوء المعتمدة، يتم نشر ضوء موحّد خالٍ من النقاط وشعاع عريض جدًا.
مواصفات التسويق
وصف المنتج
المواصفات التقنية
إمكانية رؤية قصوى
المتانة
سهل التثبيت
معلومات الطلب
بيانات العلبة
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