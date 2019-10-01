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  • تصميم حصري؛ إمكانية رؤية قصوى تصميم حصري؛ إمكانية رؤية قصوى تصميم حصري؛ إمكانية رؤية قصوى

    DayLightGuide المصابيح النهارية LED

    12825WLEDX1

    تصميم حصري؛ إمكانية رؤية قصوى

    تعمل المصابيح النهارية Luxeon LED ذات الطاقة العالية من الجيل الجديد على تعزيز أمن وشكل سيارتك على الطريق، وتحسين الرؤية ليلاً ونهارًا.

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    DayLightGuide المصابيح النهارية LED

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    مراجعة كل ضوء النهار

    تصميم حصري؛ إمكانية رؤية قصوى

    للقيادة بأمن وأناقة

    • مصباح Daylight Guide
    • 12 فولت
    • 15 واط
    نظام مشبك ذكي

    نظام مشبك ذكي

    تثبيت سهل بفضل نظام مشبك ذكي. يمكنك تثبيت الدعائم في أي تجويف وتثبيت الوحدات في مكانها المناسب بكل بساطة. فيتم تثبيت الوحدات في مكانها بإحكام، ما يحميها من السرقة.

    قابل للتخفيت: يبقى مضاءً ليلاً ونهارًا

    قابل للتخفيت: يبقى مضاءً ليلاً ونهارًا

    تبقى المصابيح النهارية التي نوفرها مضاءة ليلاً ونهارًا. فخلال النهار، تجعل المصابيح النهارية LED السيارات مرئية أكثر ويمكن ملاحظتها بسرعة أكبر من قبل سائقي السيارات الأخرى أو المشاة الذين يتحركون بالاتجاه المعاكس، ما يزيد من السلامة على الطرقات بشكل عام. ويخفت النظام تلقائيًا ليلاً.

    هيكل من الألومينيوم عالي الجودة

    هيكل من الألومينيوم عالي الجودة

    يمنع الهيكل المصنوع من الألومينيوم العالي الجودة والمتين تكوّن الصدأ، وهو مقاوم للماء، فلا يمكن للماء والملح والرمال والغبار أن تتلفه. والنتيجة هي توفير أداء يدوم طويلاً ولا يحتاج إلى صيانة.

    مقاومة للماء وللتصادم مع الحصى

    مقاومة للماء وللتصادم مع الحصى

    إن هيكل الألومنيوم العالي الجودة والعدسات هي عناصر مقاومة للماء وللتصادم مع الحصى. ولا يحتاج هذ النظام إلى أي صيانة بعد تركيبه.

    تقنية إرشاد ضوء معتمدة

    تقنية إرشاد ضوء معتمدة

    تقدّم تقنية إرشاد الضوء إضاءة مميزة وخاصة. بعكس مظهر النقاط الذي كانت تقدّمه الحلول السابقة، يتميّز الضوء الموجه عبر شعاعين بأنه موحّد ويمتد ليضيء زاوية أعرض. وكأي حل آخر من Philips، يمتثل الشعاع لمعايير التصديق.

    متوافق مع السيارات الكهربائية والهجينة

    متوافق مع السيارات الكهربائية والهجينة

    تتوافق مجموعة الأضواء النهارية من Philips مع تقنية السيارات الكهربائية والهجينة.

    زاوية عريضة لرؤية أفضل

    زاوية عريضة لرؤية أفضل

    بفضل تقنية إرشاد الضوء المعتمدة، يتم نشر ضوء موحّد خالٍ من النقاط وشعاع عريض جدًا.

    مصابيح LED من الجيل الجديد العالية الطاقة

    مصابيح LED من الجيل الجديد العالية الطاقة

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      مزيد من الضوء

    • وصف المنتج

      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      DayLightGuide
      التقنية
      LED
      نوع
      DayLightGuide
      الجهد [فولت]
      12

    • المواصفات التقنية

      تطبيق
      مصابيح نهارية
      تصديق
      ECE R87
      الاستهلاك (الأضواء النهارية)
      2 × 7,7 واط
      الاستهلاك (توجيه الضوء)
      2 × 2,4 واط

    • إمكانية رؤية قصوى

      زاوية الشعاع
      اعرض بنسبة 150% من الشعاع المعياري
      حرارة اللون
      6000 كيلفن
      فترة استهلاك مصابيح LED
      5000 ساعة
      الكثافة (المصابيح النهارية)
      550  cd/m²
      القوة (توجيه الضوء)
      80  cd/m²

    • المتانة

      طبقة مميزة
      هيكل من الألومينيوم عالي الجودة
      مقاومة للتصادم مع الحصى
      اختبارات السيارات PSA B21 7090
      مجموعة أضواء نهارية مقاومة
      للماء والملح والغبار والرمال

    • سهل التثبيت

      نظام مشبك
      نعم
      توافق مع التشغيل وإيقاف التشغيل
      مع التحكم في وضع الملحقات (ACC)

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      12825WLEDX1
      رمز الطلب
      38638733

    • بيانات العلبة

      EAN1
      8727900386387
      EAN3
      8727900386394

    Badge-D2C

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