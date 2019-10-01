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أكثر سطوعًا وأناقة
من أجل قيادة آمنة وعصرية، استخدم المصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية X-tremeUltinon LED T10 الساطعة من Philips. إنها قوية ودقيقة وجميلة الشكل، لتتمكن من القيادة بأمان وأناقة. ويضمن إطار السيراميك مقاومة الحرارة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تُعدّ الإشارة إلى اتجاه السيارة المزمع أمرًا أساسيًا لسلامتك. لتجنب الاصطدامات، يجب أن يعرف الآخرون ما الذي تزعم فعله. وعندما تؤدي حالة الطقس العاطل إلى تقليص الرؤية، تكون الحاجة إلى إشارات ساطعة وزاهية أهم بعد. توفر مصابيح الإشارات X-tremeUltinon من Philips أثر ضوء نهار ساطع وحرارة لون تصل إلى 6000 كلفن لمصابيح الرجوع العكسي و8000 كلفن لمصابيح الوضعية. ومع المزيد من الألوان القوية لتطبيقات الالتفاف والتوقف، بالإضافة إلى مصابيح LED ذات تشغيل فوري وضوء موجّه بشكل صحيح، ستقدم للسائقين الآخرين الوقت الإضافي الضروري للتفاعل مع تحركاتك.
صحيح أن الهدف الرئيسي للمصابيح الخارجية هو القدرة على الرؤية بوضوح وقدرة الآخرين على رؤية سيارتك، إلا أنه لا يوجد أي سبب يمنعها من أن تبدو بمظهر رائع في الوقت نفسه. إذا كنت تفكر في ترقية مظهر سيارتك، من دون شراء سيارة أحدث، فإن استبدال المصابيح الخارجية بمصابيح LED طريقة ذكية لإنفاق المال. قم بترقية مصابيحك الخارجية بمصابيح حمراء أكثر قوة لمصابيح التوقف وكهرمانية زاهية لإشارات الانعطاف وبيضاء ساطعة لمصابيح المؤخرة والرجوع للخلف. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع مصابيح الإشارات LED الخارجية من Philips.
تعتبر تقنية CeraLight من Philips هيكلاً فريدًا حاصلاً على براءة اختراع ومصنوعًا من السيراميك، كما هو مصمّم لعزل مكونات LED بهدف منع تلفها بسبب الحرارة والاهتزازات. يحمي هذا الابتكار الضوء من الانطفاء قبل أوانه. وتم تصنيع مصباح T10 المزود بتقنية CeraLight ليدوم طويلاً، ويوفّر للسائقين ضوءًا يدوم لفترة أطول.
تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية LED من Philips لتوزيع الضوء بطريقة أكثر ذكاء بحيث تضمن إضاءة مصابيح الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليها (سواء أكانت مصابيح الرجوع للخلف أم التوقف أم الإشارات). وبفضل الزاوية العريضة والنشر الموحّد للضوء، لن تتمكن فقط من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، ولكن سيتمكن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.
تشتهر أضواء Philips ذات التقنية المتطورة في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات السيارات عالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المناسبة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة. وتحصل على ضوء قوي ساطع وأداء شعاع دقيق. كما تحصل أيضًا على مظهر عصري أنيق. والأهم، أنك تحصل على نظام إضاءة LED متطور للاستمتاع بقيادة أكثر أمانًا وسلاسة ومتعة.
صمّمت المصابيح ليتم تثبيتها في سيارات متوافقة، ومن ثَمَّ يتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة. ولكن، يفضّل أن تطلب من ميكانيكي متخصص تثبيت مصابيح X-tremeUltinon LED الجديدة من Philips؛ لأنه سيتأكد من أنك جاهز للانطلاق بها. صحيح أن هذه المصابيح متوافقة مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات، ولكن ليست كل أنواع السيارات معتمدة.
أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر في استبدال المصابيح التالفة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. بالإضافة إلى تقديم كثافة الإضاءة ذاتها، تدوم مصابيح LED فترة أطول. كما أنَّ منتجات X-tremeUltinon LED من Philips متينة للغاية. وبسبب أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تتميز بها، تمنع التلف الناتج عن الحرارة والاهتزازات، لتدوم حتى 12 عامًا. وبما أنه يتم استبدال معظم السيارات أو ترقيتها ضمن هذه الفترة، ينبغي أن تدوم المصابيح الجديدة ذات الشكل الجميل طوال مدة استخدامك للسيارة.
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