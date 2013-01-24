الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

X-tremeUltinon LED

لمبة الإشارات والمصابيح الداخلية في السيارة

127996000KX2
  • أكثر سطوعًا وأناقة أكثر سطوعًا وأناقة أكثر سطوعًا وأناقة
    -{discount-value}

    X-tremeUltinon LED لمبة الإشارات والمصابيح الداخلية في السيارة

    127996000KX2

    أكثر سطوعًا وأناقة

    من أجل قيادة آمنة وعصرية، استخدم المصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية X-tremeUltinon LED T10 الساطعة من Philips. إنها قوية ودقيقة وجميلة الشكل، لتتمكن من القيادة بأمان وأناقة. ويضمن إطار السيراميك مقاومة الحرارة. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeUltinon LED لمبة الإشارات والمصابيح الداخلية في السيارة

    أكثر سطوعًا وأناقة

    من أجل قيادة آمنة وعصرية، استخدم المصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية X-tremeUltinon LED T10 الساطعة من Philips. إنها قوية ودقيقة وجميلة الشكل، لتتمكن من القيادة بأمان وأناقة. ويضمن إطار السيراميك مقاومة الحرارة. إكتشف كلّ المميزات

    أكثر سطوعًا وأناقة

    من أجل قيادة آمنة وعصرية، استخدم المصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية X-tremeUltinon LED T10 الساطعة من Philips. إنها قوية ودقيقة وجميلة الشكل، لتتمكن من القيادة بأمان وأناقة. ويضمن إطار السيراميك مقاومة الحرارة. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeUltinon LED لمبة الإشارات والمصابيح الداخلية في السيارة

    أكثر سطوعًا وأناقة

    من أجل قيادة آمنة وعصرية، استخدم المصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية X-tremeUltinon LED T10 الساطعة من Philips. إنها قوية ودقيقة وجميلة الشكل، لتتمكن من القيادة بأمان وأناقة. ويضمن إطار السيراميك مقاومة الحرارة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل signaling-and-interior-lighting

      أكثر سطوعًا وأناقة

      إشارات LED قوية وزاهية تدوم طويلاً

      • مصابيح LED-T10‏ [~W5W]
      • عدد اللمبات: 2
      • 12 فولت، 6000 كلفن بتأثير ضوء النهار
      • أداء CeraLight

      الإشارة إلى ما ستفعله باستخدام مصابيح خارجية أكثر سطوعًا

      تُعدّ الإشارة إلى اتجاه السيارة المزمع أمرًا أساسيًا لسلامتك. لتجنب الاصطدامات، يجب أن يعرف الآخرون ما الذي تزعم فعله. وعندما تؤدي حالة الطقس العاطل إلى تقليص الرؤية، تكون الحاجة إلى إشارات ساطعة وزاهية أهم بعد. توفر مصابيح الإشارات X-tremeUltinon من Philips أثر ضوء نهار ساطع وحرارة لون تصل إلى 6000 كلفن لمصابيح الرجوع العكسي و8000 كلفن لمصابيح الوضعية. ومع المزيد من الألوان القوية لتطبيقات الالتفاف والتوقف، بالإضافة إلى مصابيح LED ذات تشغيل فوري وضوء موجّه بشكل صحيح، ستقدم للسائقين الآخرين الوقت الإضافي الضروري للتفاعل مع تحركاتك.

      ترقية مصابيحك، ترقية أسلوبك

      صحيح أن الهدف الرئيسي للمصابيح الخارجية هو القدرة على الرؤية بوضوح وقدرة الآخرين على رؤية سيارتك، إلا أنه لا يوجد أي سبب يمنعها من أن تبدو بمظهر رائع في الوقت نفسه. إذا كنت تفكر في ترقية مظهر سيارتك، من دون شراء سيارة أحدث، فإن استبدال المصابيح الخارجية بمصابيح LED طريقة ذكية لإنفاق المال. قم بترقية مصابيحك الخارجية بمصابيح حمراء أكثر قوة لمصابيح التوقف وكهرمانية زاهية لإشارات الانعطاف وبيضاء ساطعة لمصابيح المؤخرة والرجوع للخلف. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع مصابيح الإشارات LED الخارجية من Philips.

      واقي CeraLight ضد الحرارة والاهتزازات المصنوع من السيراميك

      تعتبر تقنية CeraLight من Philips هيكلاً فريدًا حاصلاً على براءة اختراع ومصنوعًا من السيراميك، كما هو مصمّم لعزل مكونات LED بهدف منع تلفها بسبب الحرارة والاهتزازات. يحمي هذا الابتكار الضوء من الانطفاء قبل أوانه. وتم تصنيع مصباح T10 المزود بتقنية CeraLight ليدوم طويلاً، ويوفّر للسائقين ضوءًا يدوم لفترة أطول.

      التوزيع الموحّد للضوء للحصول على رؤية محسّنة

      تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية LED من Philips لتوزيع الضوء بطريقة أكثر ذكاء بحيث تضمن إضاءة مصابيح الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليها (سواء أكانت مصابيح الرجوع للخلف أم التوقف أم الإشارات). وبفضل الزاوية العريضة والنشر الموحّد للضوء، لن تتمكن فقط من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، ولكن سيتمكن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.

      إضاءة السيارات من Philips بأعلى مستوى من الجودة

      تشتهر أضواء Philips ذات التقنية المتطورة في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات السيارات عالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المناسبة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة. وتحصل على ضوء قوي ساطع وأداء شعاع دقيق. كما تحصل أيضًا على مظهر عصري أنيق. والأهم، أنك تحصل على نظام إضاءة LED متطور للاستمتاع بقيادة أكثر أمانًا وسلاسة ومتعة.

      سهولة التثبيت والتوافق مع طرازات سيارات متعددة

      صمّمت المصابيح ليتم تثبيتها في سيارات متوافقة، ومن ثَمَّ يتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة. ولكن، يفضّل أن تطلب من ميكانيكي متخصص تثبيت مصابيح X-tremeUltinon LED الجديدة من Philips؛ لأنه سيتأكد من أنك جاهز للانطلاق بها. صحيح أن هذه المصابيح متوافقة مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات، ولكن ليست كل أنواع السيارات معتمدة.

      أضواء LED متينة تدوم طويلاً

      أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر في استبدال المصابيح التالفة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. بالإضافة إلى تقديم كثافة الإضاءة ذاتها، تدوم مصابيح LED فترة أطول. كما أنَّ منتجات X-tremeUltinon LED من Philips متينة للغاية. وبسبب أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تتميز بها، تمنع التلف الناتج عن الحرارة والاهتزازات، لتدوم حتى 12 عامًا. وبما أنه يتم استبدال معظم السيارات أو ترقيتها ضمن هذه الفترة، ينبغي أن تدوم المصابيح الجديدة ذات الشكل الجميل طوال مدة استخدامك للسيارة.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        X2
        EAN1
        8727900395969
        EAN3
        8727900395976

      • وصف المنتج

        التقنية
        LED
        تطبيق
        • داخلي
        • الصندوق
        • مصابيح الوضعية
        المجموعة
        مصابيح X-tremeUltinon LED
        نوع
        [~W5W]

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        127996000KX2
        رمز الطلب
        39596930

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        8.5  سم
        الطول
        19.5  سم
        العرض
        15.1  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.37  كلغ

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        9.2  سم
        الطول
        6.8  سم
        العرض
        2.8  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        20
        كمية الحزمة
        2

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 12 سنة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.