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Vision LED

لمبة الإشارات والمصابيح الداخلية في السيارة

127916000KX2
  • إشارات ساطعة. قيادة أنيقة. إشارات ساطعة. قيادة أنيقة. إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.
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    Vision LED لمبة الإشارات والمصابيح الداخلية في السيارة

    127916000KX2

    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات اللون القوي. إن المصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية Vision LED T10 من Philips مع تأثير ضوء النهار بحرارة لون تبلغ 6000 كيلفن ساطعة وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

    Vision LED لمبة الإشارات والمصابيح الداخلية في السيارة

    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات اللون القوي. إن المصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية Vision LED T10 من Philips مع تأثير ضوء النهار بحرارة لون تبلغ 6000 كيلفن ساطعة وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات اللون القوي. إن المصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية Vision LED T10 من Philips مع تأثير ضوء النهار بحرارة لون تبلغ 6000 كيلفن ساطعة وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

    Vision LED لمبة الإشارات والمصابيح الداخلية في السيارة

    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات اللون القوي. إن المصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية Vision LED T10 من Philips مع تأثير ضوء النهار بحرارة لون تبلغ 6000 كيلفن ساطعة وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

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      جودة LED تدوم طويلاً

      • مصابيح LED-T10‏ [~W5W]
      • عدد اللمبات: 2
      • 12 فولت، 6000 كلفن بأثر ضوء النهار
      • اختبر المزيد من الإضاءة

      ترقية مصابيحك، ترقية أسلوبك

      صحيح أن الهدف الرئيسي للمصابيح الخارجية هو القدرة على الرؤية بوضوح وقدرة الآخرين على رؤية سيارتك، إلا أنه لا يوجد أي سبب يمنعها من أن تبدو بمظهر رائع في الوقت نفسه. إذ كنت تفكر بترقية أسلوبك، من دون شراء سيارة أحدث، يعتبر استبدال المصابيح الداخلية والخارجية بمصابيح LED طريقة ذكية لإنفاق المال. قم بترقية مصابيحك الخارجية بمصابيح حمراء أكثر قوة لمصابيح التوقف وكهرماني زاهٍ لإشارات الالتفاف وبيضاء ساطعة لمصابيح الوضعية والرجوع العكسي. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع مصابيح الإشارات LED الخارجية من Philips.

      إشارات أكثر سطوعًا لسلامة محسّنة

      تُعدّ الإشارة إلى اتجاه السيارة المزمع أمرًا أساسيًا لسلامتك. لتجنب الاصطدامات، يجب أن يعرف الآخرون ما الذي تزعم فعله. تضمن مصابيح الإشارات الساطعة أن يراك الآخرون لسلامة محسّنة. سواء عند الرجوع العكسي أو الوضعية أو التوقف، توفر مصابيح الإشارات Vision LED من Philips الأداء الذي تحتاج إليه، وتقدم للسائقين الآخرين الوقت الإضافي الأساسي للتفاعل مع تحركاتك.

      أضواء LED متينة تدوم طويلاً

      أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر باستبدال المصابيح المنطفئة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح التقليدية. تظهر مصابيح Vision LED من Philips مقاومة إضافية للحرارة والاهتزازات، إذ تقدم قوة ضوء موحّد، كما أن مصابيح LED تدوم لفترة أطول بكثير. بالتالي، تشكل هذه المصابيح الخيار المثالي لأداء يدوم طويلاً قد يصل لغاية 8 سنوات.

      نشر ضوء جيد لرؤية محسّنة

      تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية LED من Philips لنشر ضوء أذكى بحيث يضمن انعكاس ضوء الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليه (سواء في الرجوع العكسي أو التوقف أو الإشارات). ومع زاوية عريضة ونشر ضوء جيد، لن تتمكن فقط من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، ولكن سيتمكن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.

      إضاءة السيارات من Philips مع أعلى مستوى جودة

      تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم وتطوير منتجات السيارات العالية الجودة من Philips وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips فأنت تشتري الجودة وتحصل على ضوء قوي ساطع. وأيضًا، تحصل على مظهر عصري متطور.

      سهولة تثبيت وتوافق مع طرازات سيارات متعددة

      مصممة ليتم تثبيتها بسهولة في سيارات متوافقة، وسيتمكن السائقون ذوو الخبرة في مجال الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900395716
        EAN3
        8727900395723
        نوع العلبة
        X2

      • وصف المنتج

        التقنية
        LED
        تطبيق
        • داخلي
        • الصندوق
        • صندوق القفازات
        المجموعة
        مصباح Vision LED
        نوع
        W5W

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        اختبر المزيد من الإضاءة

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        127916000KX2
        رمز الطلب
        39571630

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        8.5  سم
        الطول
        19.5  سم
        العرض
        15.1  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.37  كلغ

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        9.2  سم
        الطول
        6.8  سم
        العرض
        15.1  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        20
        كمية الحزمة
        2

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 8 سنوات

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          • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.