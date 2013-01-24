ترقية مصابيحك، ترقية أسلوبك

صحيح أن الهدف الرئيسي للمصابيح الخارجية هو القدرة على الرؤية بوضوح وقدرة الآخرين على رؤية سيارتك، إلا أنه لا يوجد أي سبب يمنعها من أن تبدو بمظهر رائع في الوقت نفسه. إذ كنت تفكر بترقية أسلوبك، من دون شراء سيارة أحدث، يعتبر استبدال المصابيح الداخلية والخارجية بمصابيح LED طريقة ذكية لإنفاق المال. قم بترقية مصابيحك الخارجية بمصابيح حمراء أكثر قوة لمصابيح التوقف وكهرماني زاهٍ لإشارات الالتفاف وبيضاء ساطعة لمصابيح الوضعية والرجوع العكسي. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع مصابيح الإشارات LED الخارجية من Philips.