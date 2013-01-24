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إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.
من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات اللون القوي. إن المصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية Vision LED T10 من Philips مع تأثير ضوء النهار بحرارة لون تبلغ 6000 كيلفن ساطعة وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.
من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات اللون القوي. إن المصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية Vision LED T10 من Philips مع تأثير ضوء النهار بحرارة لون تبلغ 6000 كيلفن ساطعة وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات
إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.
من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات اللون القوي. إن المصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية Vision LED T10 من Philips مع تأثير ضوء النهار بحرارة لون تبلغ 6000 كيلفن ساطعة وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.
من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات اللون القوي. إن المصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية Vision LED T10 من Philips مع تأثير ضوء النهار بحرارة لون تبلغ 6000 كيلفن ساطعة وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات
صحيح أن الهدف الرئيسي للمصابيح الخارجية هو القدرة على الرؤية بوضوح وقدرة الآخرين على رؤية سيارتك، إلا أنه لا يوجد أي سبب يمنعها من أن تبدو بمظهر رائع في الوقت نفسه. إذ كنت تفكر بترقية أسلوبك، من دون شراء سيارة أحدث، يعتبر استبدال المصابيح الداخلية والخارجية بمصابيح LED طريقة ذكية لإنفاق المال. قم بترقية مصابيحك الخارجية بمصابيح حمراء أكثر قوة لمصابيح التوقف وكهرماني زاهٍ لإشارات الالتفاف وبيضاء ساطعة لمصابيح الوضعية والرجوع العكسي. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع مصابيح الإشارات LED الخارجية من Philips.
تُعدّ الإشارة إلى اتجاه السيارة المزمع أمرًا أساسيًا لسلامتك. لتجنب الاصطدامات، يجب أن يعرف الآخرون ما الذي تزعم فعله. تضمن مصابيح الإشارات الساطعة أن يراك الآخرون لسلامة محسّنة. سواء عند الرجوع العكسي أو الوضعية أو التوقف، توفر مصابيح الإشارات Vision LED من Philips الأداء الذي تحتاج إليه، وتقدم للسائقين الآخرين الوقت الإضافي الأساسي للتفاعل مع تحركاتك.
أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر باستبدال المصابيح المنطفئة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح التقليدية. تظهر مصابيح Vision LED من Philips مقاومة إضافية للحرارة والاهتزازات، إذ تقدم قوة ضوء موحّد، كما أن مصابيح LED تدوم لفترة أطول بكثير. بالتالي، تشكل هذه المصابيح الخيار المثالي لأداء يدوم طويلاً قد يصل لغاية 8 سنوات.
تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية LED من Philips لنشر ضوء أذكى بحيث يضمن انعكاس ضوء الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليه (سواء في الرجوع العكسي أو التوقف أو الإشارات). ومع زاوية عريضة ونشر ضوء جيد، لن تتمكن فقط من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، ولكن سيتمكن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.
تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم وتطوير منتجات السيارات العالية الجودة من Philips وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips فأنت تشتري الجودة وتحصل على ضوء قوي ساطع. وأيضًا، تحصل على مظهر عصري متطور.
مصممة ليتم تثبيتها بسهولة في سيارات متوافقة، وسيتمكن السائقون ذوو الخبرة في مجال الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة.
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