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  • إشارات ساطعة. قيادة أنيقة. إشارات ساطعة. قيادة أنيقة. إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    Vision LED لمبة الإشارات والمصابيح الداخلية في السيارة

    127916000KX2

    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات اللون القوي. إن المصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية Vision LED T10 من Philips مع تأثير ضوء النهار بحرارة لون تبلغ 6000 كيلفن ساطعة وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة.

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    Vision LED لمبة الإشارات والمصابيح الداخلية في السيارة

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    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    جودة LED تدوم طويلاً

    • نوع المصباح: W5W
    • 12 فولت، 6000 كلفن بتأثير ضوء النهار
    • اختبر المزيد من الإضاءة
    • عدد اللمبات: 2

    ترقية مصابيحك، ترقية أسلوبك

    صحيح أن الهدف الرئيسي للمصابيح الخارجية هو القدرة على الرؤية بوضوح وقدرة الآخرين على رؤية سيارتك، إلا أنه لا يوجد أي سبب يمنعها من أن تبدو بمظهر رائع في الوقت نفسه. إذا كنت تفكر في ترقية مظهر سيارتك، من دون شراء سيارة أحدث، فإن استبدال المصابيح الداخلية والخارجية بمصابيح LED طريقة ذكية لإنفاق المال. قم بترقية مصابيحك الخارجية بمصابيح حمراء أكثر قوة لمصابيح التوقف وكهرمانية زاهية لإشارات الانعطاف وبيضاء ساطعة لمصابيح المؤخرة والرجوع للخلف. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع مصابيح الإشارات LED الخارجية من Philips.

    إشارات أكثر سطوعًا لسلامة محسّنة

    تُعدّ الإشارة إلى اتجاه السيارة المزمع أمرًا أساسيًا لسلامتك. لتجنب الاصطدامات، يجب أن يعرف الآخرون ما الذي تزعم فعله. تضمن مصابيح الإشارات الساطعة أن يراك الآخرون لسلامة محسّنة. سواء عند الرجوع العكسي أو الوضعية أو التوقف، توفر مصابيح Vision LED من Philips الأداء الذي تحتاج إليه، وتقدم للسائقين الآخرين الوقت الإضافي الأساسي للتفاعل مع تحركاتك.

    أضواء LED متينة تدوم طويلاً

    أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر باستبدال المصابيح المنطفئة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح التقليدية. تظهر مصابيح Vision LED من Philips مقاومة إضافية للحرارة والاهتزازات، إذ تقدم قوة ضوء موحّد، كما أن مصابيح LED تدوم لفترة أطول بكثير. بالتالي، تشكل هذه المصابيح الخيار المثالي لأداء يدوم طويلاً قد يصل لغاية 8 سنوات.

    التوزيع الجيد للضوء للحصول على رؤية محسّنة

    تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية LED من Philips لتوزيع الضوء بطريقة أكثر ذكاء بحيث تضمن إضاءة مصابيح الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليها (سواء أكانت مصابيح الرجوع للخلف أم التوقف أم الإشارات). وبفضل الزاوية العريضة والنشر الجيد للضوء، لن تتمكن فقط من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، ولكن سيتمكن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.

    إضاءة السيارات من Philips بأعلى مستوى من الجودة

    تشتهر أضواء Philips ذات التقنية المتطورة في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات السيارات عالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المناسبة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة. وتحصل على ضوء قوي ساطع. كما تحصل أيضًا على مظهر عصري أنيق.

    سهولة التثبيت والتوافق مع طرازات سيارات متعددة

    مصممة ليتم تثبيتها بسهولة في السيارات المتوافقة، لذا سيتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      اختبر المزيد من الإضاءة

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • داخلي
      • الصندوق
      • صندوق القفازات
      النطاق
      مصباح Vision LED
      التقنية
      LED
      نوع
      W5W

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      حتى 8 سنوات

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      127916000KX2
      رمز الطلب
      39571630

    • بيانات العلبة

      EAN1
      8727900395716
      EAN3
      8727900395723
      نوع العلبة
      X2

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الطول
      6.8  سم
      العرض
      15.1  سم
      الارتفاع
      9.2  سم
      كمية الحزمة
      2
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      20

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      19.5  سم
      العرض
      15.1  سم
      الارتفاع
      8.5  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.37  كلغ

    Badge-D2C

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    • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.
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