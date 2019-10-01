أضواء LED متينة تدوم طويلاً

أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر في استبدال المصابيح التالفة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. بالإضافة إلى تقديم كثافة الإضاءة ذاتها، تدوم مصابيح LED فترة أطول. كما أنَّ منتجات X-tremeUltinon LED من Philips متينة للغاية. وبسبب أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تتميز بها، تمنع التلف الناتج عن الحرارة والاهتزازات، لتدوم حتى 12 عامًا. وبما أنه يتم استبدال معظم السيارات أو ترقيتها ضمن هذه الفترة، ينبغي أن تدوم المصابيح الجديدة ذات الشكل الجميل طوال مدة استخدامك للسيارة.