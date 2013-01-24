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أكثر سطوعًا وأناقة
من أجل قيادة آمنة وعصرية، استخدم إشارات الالتفاف X-tremeUltinon LED [~PY21W] باللون الكهرماني القوي من Philips. إنها قوية ودقيقة وجميلة الشكل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. يتضمن هذا الإصدار جهاز إلغاء التنبيه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أكثر سطوعًا وأناقة
من أجل قيادة آمنة وعصرية، استخدم إشارات الالتفاف X-tremeUltinon LED [~PY21W] باللون الكهرماني القوي من Philips. إنها قوية ودقيقة وجميلة الشكل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. يتضمن هذا الإصدار جهاز إلغاء التنبيه. إكتشف كلّ المميزات
أكثر سطوعًا وأناقة
من أجل قيادة آمنة وعصرية، استخدم إشارات الالتفاف X-tremeUltinon LED [~PY21W] باللون الكهرماني القوي من Philips. إنها قوية ودقيقة وجميلة الشكل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. يتضمن هذا الإصدار جهاز إلغاء التنبيه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أكثر سطوعًا وأناقة
من أجل قيادة آمنة وعصرية، استخدم إشارات الالتفاف X-tremeUltinon LED [~PY21W] باللون الكهرماني القوي من Philips. إنها قوية ودقيقة وجميلة الشكل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. يتضمن هذا الإصدار جهاز إلغاء التنبيه. إكتشف كلّ المميزات
تُعدّ الإشارة إلى اتجاه السيارة المزمع أمرًا أساسيًا لسلامتك. لتجنب الاصطدامات، يجب أن يعرف الآخرون ما الذي تزعم فعله. وعندما تؤدي حالة الطقس العاطل إلى تقليص الرؤية، تكون الحاجة إلى إشارات ساطعة وزاهية أهم بعد. توفر مصابيح الإشارات X-tremeUltinon من Philips أثر ضوء نهار ساطع وحرارة لون تصل إلى 6000 كلفن لمصابيح الرجوع العكسي والوضعية. ومع المزيد من الألوان القوية لتطبيقات الالتفاف والتوقف، بالإضافة إلى مصابيح LED ذات تشغيل فوري وضوء موجّه بشكل صحيح، ستقدم للسائقين الآخرين الوقت الإضافي الضروري للتفاعل مع تحركاتك.
صحيح أن الهدف الرئيسي للمصابيح الخارجية هو القدرة على الرؤية بوضوح وقدرة الآخرين على رؤية سيارتك، إلا أنه لا يوجد أي سبب يمنعها من أن تبدو بمظهر رائع في الوقت نفسه. إذ كنت تفكر بترقية أسلوبك، من دون شراء سيارة أحدث، يعتبر استبدال المصابيح الخارجية بمصابيح LED طريقة ذكية لإنفاق المال. قم بترقية مصابيحك الخارجية بمصابيح حمراء أكثر قوة لمصابيح التوقف وكهرماني زاهٍ لإشارات الالتفاف وبيضاء ساطعة لمصابيح الوضعية والرجوع العكسي. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع مصابيح الإشارات LED الخارجية من Philips.
تشتمل إشارات الالتفاف LED من Philips على أداء باللون الكهرماني الزاهي يظهر نواياك بوضوح للسائقين المحيطين بسيارتك. يعني اللون الكهرماني القوي المزيد من السلامة لك وللآخرين من حولك.
تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية LED من Philips لنشر ضوء أذكى بحيث يضمن انعكاس ضوء الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليه (سواء في الرجوع العكسي أو التوقف أو الإشارات). ومع زاوية عريضة ونشر ضوء موحّد، لن تتمكن فقط من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، ولكن سيتمكن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.
تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم وتطوير منتجات السيارات العالية الجودة من Philips وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة وتحصل على ضوء قوي ساطع وأداء شعاع دقيق. وأيضًا، تحصل على مظهر عصري متطور. والأهم، أنك تحصل على نظام إضاءة LED متطور لقيادة آمنة وسلسة وممتعة أكثر.
صمّمت المصابيح ليتم تثبيتها في سيارات متوافقة، فيتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة. ولكن، يفضّل أن تطلب من ميكانيكي متخصص تثبيت مصابيح X-tremeUltinon LED من Philips الجديدة، لأنهم سيتأكدون من أنك جاهز للانطلاق. صحيح أن هذه المصابيح متوافقة مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات، ولكن ليست كل أنواع السيارات معتمدة.
أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر باستبدال المصابيح المنطفئة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تظهر منتجات X-tremeUltinon LED من الجيل الثاني من Philips استمرارية أعلى، إذ تقدم قوة ضوء موحّد، كما أن مصابيح LED تدوم لفترة أطول بكثير. وبسبب أحدث الابتكارات التكنولوجية، تمنع المصابيح حدوث ضرر بسبب الحرارة والاهتزازات فتدوم حتى 12 عامًا. وبما أنه يتم استبدال معظم السيارات أو ترقيتها ضمن هذه الفترة، ينبغي أن تدوم مصابيحك الجديدة ذات الشكل الجميل طوال مدة استهلاكك للسيارة.
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