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اشعر بالأمان، وقُد بأمان
تمنح مصابيح Vision Moto الأمامية رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتسمح لسائقي الدراجات النارية بالرؤية إلى مسافة أبعد مع أداء شعاع ضوء ممتاز بأسعار تنافسية جدًا. لمزيد من السلامة، استخدم لمبات Vision Moto!إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تُعتبر مصابيح Vision Moto من Philips الخيار الأفضل للسائقين الذين يبحثون عن حلول مصابيح توفيرية ولا يريدون المساومة في مسألة السلامة. توفّر لمبات الدراجات النارية رؤية أفضل على الطريق بنسبة 30% مقارنةً باللمبات القياسية.
توفر المصابيح الأمامية PremiumVision Moto من Philips رؤية أفضل على الطريق بنسبة 30%، لذا تُعدّ الخيار المثالي لسائقي الدراجات النارية الذين يبحثون عن أداء ضوء وسلامة في الوقت نفسه. ومع إخراج ضوء أفضل، يتمكّن السائقون من التفاعل بشكل أسرع مع العوائق وتجنب الحوادث.
يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
في Philips Automotive نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات هي الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بغية رفع مستوى السلامة والراحة خلال القيادة لدى عملائنا إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة منتجاتنا الكاملة بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001 وISO 14001 وQSO 9000).
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