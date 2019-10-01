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  • اشعر بالأمان، وقُد بأمان اشعر بالأمان، وقُد بأمان اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    PremiumVision Moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    12636C1

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تمنح مصابيح Vision Moto الأمامية رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتسمح لسائقي الدراجات النارية بالرؤية إلى مسافة أبعد مع أداء شعاع ضوء ممتاز بأسعار تنافسية جدًا. لمزيد من السلامة، استخدم لمبات Vision Moto!

    إكتشف كلّ المميزات

    PremiumVision Moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

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    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30%

    • نوع المصباح: HS1
    • حزمة بعدد: 1
    • 12 فولت، 35/35 واط
    خيار أفضل قيمة

    خيار أفضل قيمة

    تُعتبر مصابيح Vision Moto من Philips الخيار الأفضل للسائقين الذين يبحثون عن حلول مصابيح توفيرية ولا يريدون المساومة في مسألة السلامة. توفّر لمبات الدراجات النارية رؤية أفضل على الطريق بنسبة 30% مقارنةً باللمبات القياسية.

    رؤية أفضل بنسبة 30%

    رؤية أفضل بنسبة 30%

    توفر المصابيح الأمامية PremiumVision Moto من Philips رؤية أفضل على الطريق بنسبة 30%، لذا تُعدّ الخيار المثالي لسائقي الدراجات النارية الذين يبحثون عن أداء ضوء وسلامة في الوقت نفسه. ومع إخراج ضوء أفضل، يتمكّن السائقون من التفاعل بشكل أسرع مع العوائق وتجنب الحوادث.

    تم تصنيع مصابيح الدراجات النارية من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    تم تصنيع مصابيح الدراجات النارية من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.

    مصابيح Philips هي خيار أهم شركات تصنيع الدراجات النارية.

    طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

    التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

    في Philips Automotive نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات هي الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بغية رفع مستوى السلامة والراحة خلال القيادة لدى عملائنا إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة منتجاتنا الكاملة بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000).

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      مزيد من الضوء
      أبرز ما في المنتج
      رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30%

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع عالي
      • شعاع منخفض
      القاعدة
      PX43t
      التعيين
      مصباح HS1 Vision Moto
      النطاق
      مصباح PremiumVision Moto
      التقنية
      هالوجين
      نوع
      HS1

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      400h

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      35‏/35  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      12636C1
      رمز الطلب
      51250130

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      الكرتون
      EAN1
      8711559512501
      EAN3
      8727900370881

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      705  غ
      الطول
      4.55  سم
      العرض
      4.55  سم
      الارتفاع
      7.6  سم
      كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
      10

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      23.8  سم
      العرض
      9.3  سم
      الارتفاع
      7.8  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      705  غ

    Badge-D2C

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