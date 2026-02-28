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SilverVisionالمصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

12496SVB2

القيادة بأناقة

تم تصميم مصابيح الإشارات SilverVision للسائقين الباحثين عن تخصيص سياراتهم. يتمتع السائقون بفضل SilverVision بتأثير كروم كامل في المؤشرات الأمامية والخلفية.

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مؤشر بتصميم مطلي بالفضة

القيادة بأناقة

  • نوع المصباح: PY21W

  • حزمة مكونة من: 2

  • 12 فولت، 21 واط

  • شكل أكثر أناقة

تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

غيّر كلا مصباحي الإشارات معًا لأقصى قدر من الأثر

نوصي بشدة باستبدال لمبات الإشارات في سيارتك بالأزواج من أجل الحصول على أثر جمالي متناسق.

مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل التطبيقات

مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل التطبيقات

أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي تطبيق؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips التطبيقات التالية: المؤشرات الأمامية والخلفية.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.