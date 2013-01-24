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SilverVision

المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

12496SVB2
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    SilverVision المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    12496SVB2

    القيادة بأناقة

    تم تصميم مصابيح الإشارات SilverVision للسائقين الباحثين عن تخصيص سياراتهم. يتمتع السائقون بفضل SilverVision بتأثير كروم كامل في المؤشرات الأمامية والخلفية. إكتشف كلّ المميزات

    SilverVision المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    القيادة بأناقة

    تم تصميم مصابيح الإشارات SilverVision للسائقين الباحثين عن تخصيص سياراتهم. يتمتع السائقون بفضل SilverVision بتأثير كروم كامل في المؤشرات الأمامية والخلفية. إكتشف كلّ المميزات

    القيادة بأناقة

    تم تصميم مصابيح الإشارات SilverVision للسائقين الباحثين عن تخصيص سياراتهم. يتمتع السائقون بفضل SilverVision بتأثير كروم كامل في المؤشرات الأمامية والخلفية. إكتشف كلّ المميزات

    SilverVision المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    القيادة بأناقة

    تم تصميم مصابيح الإشارات SilverVision للسائقين الباحثين عن تخصيص سياراتهم. يتمتع السائقون بفضل SilverVision بتأثير كروم كامل في المؤشرات الأمامية والخلفية. إكتشف كلّ المميزات

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      القيادة بأناقة

      مؤشر بتصميم مطلي بالفضة

      • نوع المصباح: PY21W
      • حزمة مكونة من: 2
      • 12 فولت، 21 واط
      • شكل أكثر أناقة
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل التطبيقات

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل التطبيقات

      أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي تطبيق؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips التطبيقات التالية: المؤشرات الأمامية والخلفية.

      غيّر كلا مصباحي الإشارات معًا لأقصى قدر من الأثر

      نوصي بشدة باستبدال لمبات الإشارات في سيارتك بالأزواج من أجل الحصول على أثر جمالي متناسق.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

      مصابيح الإشارة مع طلاء فضي

      عندما يتم إطفاؤها، تمنع لمبات SilverVision من Philips بروز أثر برتقالي غير جميل في المصابيح بفضل طلائها الكروم الفريد. وعندما تتم إضاءتها، تصدر ضوءًا برتقاليًا متجانسًا.

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        21  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        500h

      • خصائص الضوء

        لومن
        280  لومن

      • بيانات العلبة

        EAN3
        8711500311191
        EAN1
        8711500311177
        نوع العلبة
        B2

      • وصف المنتج

        تطبيق
        • مؤشر أمامي
        • مؤشر خلفي
        القاعدة
        BAU15s
        التعيين
        مصباح PY21W SilverVision
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        مصباح SilverVision
        التقنية
        تقليدي
        نوع
        PY21W

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.306  كلغ
        الارتفاع
        13  سم
        العرض
        13.5  سم

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        2
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        20
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        15.3  غ
        الارتفاع
        12.9  سم
        الطول
        6.7  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        8  غ
        العرض
        2.7  سم

      • معلومات الطلب

        رمز الطلب
        31117730
        إدخال الطلب
        12496SVB2

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة

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