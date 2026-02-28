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12496SVB2
القيادة بأناقة
تم تصميم مصابيح الإشارات SilverVision للسائقين الباحثين عن تخصيص سياراتهم. يتمتع السائقون بفضل SilverVision بتأثير كروم كامل في المؤشرات الأمامية والخلفية.
نوع المصباح: PY21W
حزمة مكونة من: 2
12 فولت، 21 واط
شكل أكثر أناقة
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
نوصي بشدة باستبدال لمبات الإشارات في سيارتك بالأزواج من أجل الحصول على أثر جمالي متناسق.
أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي تطبيق؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips التطبيقات التالية: المؤشرات الأمامية والخلفية.
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