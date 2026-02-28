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12410C1
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إن مصباح Philips Xenon Standard مخصص لاستبدال المصباح المحروق. وهو يتميّز بمستوى الجودة والأداء نفسه للمبة المعدّات الأصلية
نوع المصباح: D5S
حزمة مكونة من: 1
12 فولت، 25 واط
يقدّم Xenon Standard من Philips أداء الضوء بجودة المعدّات الأصلية الذي تتميّز به سيارة جديدة. إن جودة اللمبة معترف بها من قِبل كل شركات تصنيع السيارات المهمة.
توفر مصابيح Xenon HID (تفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء* لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. في الواقع، يمكن مقارنة الضوء الأبيض القوي الذي توفره مصابيح Xenon HID بضوء النهار. وقد أظهرت الدراسات أن مصابيح السيارات xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق وفي رؤية العوائق وإشارات السير بسرعة أكبر بكثير من المصابيح التقليدية. *مقارنة بلمبات الهالوجين القياسية
طوال 100 عام، لطالما كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة؛ فقد كانت Philips هي الشركة التي اخترعت تقنية Xenon HID. واليوم، يتم تزويد سيارة من أصل سيارتين في أوروبا، وسيارة من أصل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
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