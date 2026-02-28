المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة عن التغليف
  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة عن التغليف

تم إيقافه

Xenon Standardلمبة المصابيح الأمامية

12410C1

اشعر بالأمان، وقُد بأمان

إن مصباح Philips Xenon Standard مخصص لاستبدال المصباح المحروق. وهو يتميّز بمستوى الجودة والأداء نفسه للمبة المعدّات الأصلية

عرض جميع المزايا

جودة المعدّات الأصلية

اشعر بالأمان، وقُد بأمان

  • نوع المصباح: D5S

  • حزمة مكونة من: 1

  • 12 فولت، 25 واط

إن Xenon Standard عبارة عن خيار المصباح البديل بجودة المعدّات الأصلية

إن Xenon Standard عبارة عن خيار المصباح البديل بجودة المعدّات الأصلية

يقدّم Xenon Standard من Philips أداء الضوء بجودة المعدّات الأصلية الذي تتميّز به سيارة جديدة. إن جودة اللمبة معترف بها من قِبل كل شركات تصنيع السيارات المهمة.

ضوء قوي من لمبة Xenon HID، لسلامة قصوى

توفر مصابيح Xenon HID (تفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء* لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. في الواقع، يمكن مقارنة الضوء الأبيض القوي الذي توفره مصابيح Xenon HID بضوء النهار. وقد أظهرت الدراسات أن مصابيح السيارات xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق وفي رؤية العوائق وإشارات السير بسرعة أكبر بكثير من المصابيح التقليدية. *مقارنة بلمبات الهالوجين القياسية

تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات.

طوال 100 عام، لطالما كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة؛ فقد كانت Philips هي الشركة التي اخترعت تقنية Xenon HID. واليوم، يتم تزويد سيارة من أصل سيارتين في أوروبا، وسيارة من أصل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.