تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات.

طوال 100 عام، لطالما كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة؛ فقد كانت Philips هي الشركة التي اخترعت تقنية Xenon HID. واليوم، يتم تزويد سيارة من أصل سيارتين في أوروبا، وسيارة من أصل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.