تباين محسّن للضوء من أجل قيادة أكثر أمانًا وتشويقًا

تخضع قدرات المرء البصرية لضغط كبير خلال القيادة ليلاً. وفي الحالات حيث يكون الضوء منخفضًا، أو عند مواجهة توهّج من السيارات الأخرى، تتقلص قدرتك على التمييز بين الأجسام بشكل كبير، ما يصعّب عليك رؤية العوائق، مثل المارة على الطريق. تسمح حرارة اللون المحددة الموجودة في المصابيح الأمامية RacingVision من Philips (المتوفرة في H4 وH7) لعينيك بالتركيز بشكل أفضل ورؤية التباينات على مسافات بعيدة. ويجعلك هذا الأمر سائقًا أكثر أمانًا على الطريق. ومع توسيع نطاق حدودك، ستكون القيادة ليلاً بعد الآن تجربة مشوّقة.