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  • قد يكون أقوى مصباح هالوجين قانوني تم تصميمه على الإطلاق قد يكون أقوى مصباح هالوجين قانوني تم تصميمه على الإطلاق قد يكون أقوى مصباح هالوجين قانوني تم تصميمه على الإطلاق

    RacingVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    12342RVS2

    قد يكون أقوى مصباح هالوجين قانوني تم تصميمه على الإطلاق

    تشكّل مصابيح السيارات RacingVision من Philips الخيار المثالي لعشّاق القيادة. بفضل الأداء المذهل مع نسبة سطوع إضافية تصل إلى 150%، ستتمكّن من التفاعل بشكل أسرع للاستمتاع بتجربة قيادة أكثر أمانًا وتشويقًا.

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    RacingVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

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    قد يكون أقوى مصباح هالوجين قانوني تم تصميمه على الإطلاق

    ارتقِ بالمصابيح والقيادة إلى أقصى الحدود

    • نوع المصباح: H4
    • حزمة مكونة من: 2
    • 12 فولت، 60/55 واط

    تمكّن من الرؤية لمسافة أبعد والتفاعل بصورة أسرع مع سطوع إضافي يصل إلى 150%

    عند القيادة ليلاً، أنت بحاجة إلى أفضل رؤية ممكنة، فكلّما كنت قادرًا على الرؤية لمسافة أبعد بوضوح، تمكّنت من التفاعل بشكل أسرع مع أي عائق يظهر على الطريق. تعزز المصابيح الأمامية RacingVision من Philips رؤيتك مع سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 150%. ستتعرّف على العوائق الموجودة على طريقك بوقت مبكر أكثر مقارنة بمصابيح الهالوجين الأقل قوة الأخرى، لتتمكّن من الاستمتاع برحلة أكثر أمانًا ومتعة.

    واحدة من أكثر اللمبات سطوعًا لأداء ضوء ممتاز

    مع مصابيح أفضل وأكثر سطوعًا، ستتمكن من تقديم أداء أفضل على الطريق. تحدد المصابيح الأمامية RacingVision من Philips معيارًا جديدًا في الإضاءة المخصصة للسيارات، بفضل هندسة فتيلها العالية الدقة والمحسنة، وتعبئة الغاز العالي الضغط لغاية 13 بار، وطلاء الكروم العالي الدقة وزجاج الكوارتز العالي الجودة المقاوم للأشعة فوق البنفسجية. تمت هندسة المصابيح لتقديم الأداء والرؤية، لتتيح الحصول على تجربة قيادة أكثر راحةً وتحكمًا ومتعةً.

    ضوء أكثر سطوعًا للسائقين الرياضيين

    يتوقّع السائقون الرياضيون أداءً إضافيًا من سياراتهم. توفر مصابيح RacingVision من Philips سطوعًا إضافيًا بنسبة تصل إلى 150%على الطريق، وهي معتمدة لتزويدك بتجربة ممتعة على الطرق المعبّدة والوعرة على حد سواء.

    تعني الأضواء الأكثر سطوعًا عدم حصول مفاجآت وتحكمًا أفضل

    أنت تعتمد على أداء مصابيحك الأمامية خلال القيادة بسرعات عالية على طرق جبلية غير مضاءة بشكل مناسب. وعند مواجهة خطر غير متوقع، يكون لوقت التفاعل الأهمية الكبرى. إذ يمكن لبضعة أجزاء من الثانية أن تشكّل فارقًا أساسيًا في سلامتك. يتميّز شعاع ضوء المصابيح الأمامية RacingVision من Philips بأداء عالٍ، ما يساعدك في تحديد الحالات الخطيرة بشكل أسرع والحفاظ على التحكّم المثالي في سيارتك، بغض النظر عن ظروف الطريق التي تواجهها.

    تباين محسّن للضوء من أجل قيادة أكثر أمانًا وتشويقًا

    تخضع قدرات المرء البصرية لضغط كبير خلال القيادة ليلاً. وفي الحالات حيث يكون الضوء منخفضًا، أو عند مواجهة توهّج من السيارات الأخرى، تتقلص قدرتك على التمييز بين الأجسام بشكل كبير، ما يصعّب عليك رؤية العوائق، مثل المارة على الطريق. تسمح حرارة اللون المحددة الموجودة في المصابيح الأمامية RacingVision من Philips (المتوفرة في H4 وH7) لعينيك بالتركيز بشكل أفضل ورؤية التباينات على مسافات بعيدة. ويجعلك هذا الأمر سائقًا أكثر أمانًا على الطريق. ومع توسيع نطاق حدودك، ستكون القيادة ليلاً بعد الآن تجربة مشوّقة.

    التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

    نحن نقوم بتصنيع منتجات Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية وسوق قطع الغيار. يتم تصنيع منتجاتنا من مكونات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. وتتم مراعاة الدقة في اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا والتحكم فيها واعتمادها (ISO 9001، ‏ISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها الجودة التي يمكنك الوثوق بها.

    مصابيح أمامية قوية يسمح باستخدامها على الطريق في ظروف القيادة ليلاً

    تشكّل القيادة ليلاً تحديًا كبيرًا، غير أن السائقين الشغوفين يحبون أيضًا اختبار قدراتهم. وخلال أشهر الشتاء القاسية، يجب عليك التأكد من أن مصابيحك الأمامية قادرة على أداء وظيفتها على أكمل وجه. وتمامًا كما تتكيف مع الطرق خلال الشتاء باستخدام إطارات الشتاء، يجدر بك المطالبة بأفضل رؤية ممكنة خلال القيادة في هذه الظروف المظلمة الخطرة. تقدّم لك المصابيح الأمامية RacingVision من Philips المزيد من التحكم في أصعب الظروف، بحيث لا تقلق كثيرًا من حالة الطرقات وتتمتع بالقيادة كل مرة.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      الطريقة
      أبرز ما في المنتج
      استمتع بممارسة شغفك

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع عالي
      • شعاع منخفض
      القاعدة
      P43t-38
      التعيين
      مصباح H4 RacingVision
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      RacingVision
      التقنية
      هالوجين
      نوع
      H4

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      200 ساعة

    • خصائص الضوء

      لومن
      1650  لومن
      حرارة اللون
      حتى 3500 كلفن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      55  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      12342RVS2
      رمز الطلب
      00020028

    • بيانات العلبة

      EAN1
      8719018000200
      EAN3
      8719018000217
      نوع العلبة
      S2

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      15  غ
      الطول
      11  سم
      العرض
      4.7  سم
      الارتفاع
      12.8  سم
      كمية الحزمة
      2
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      10

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      29  سم
      العرض
      12  سم
      الارتفاع
      13.6  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.47  كلغ

    Badge-D2C

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