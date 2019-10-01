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  • إعادة تصميم بالضوء إعادة تصميم بالضوء إعادة تصميم بالضوء

    ColorVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة زرقاء اللون

    12342CVPBS2

    إعادة تصميم بالضوء

    تضيف ColorVision لمسةً من الألوان إلى مظهر سيارتك باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو الأرجواني. إن لمبات السيارات الملونة والمبتكرة هذه معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق، بحيث يمكنك تخصيص سيارتك وعكس ضوء أبيض آمن في الوقت نفسه.

    إكتشف كلّ المميزات

    ColorVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة زرقاء اللون

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    إعادة تصميم بالضوء

    إضافة لمسة من الألوان

    • نوع المصباح: H4
    • حزمة بعدد: 2
    • 12 فولت، 60/55 واط
    متوفرة في أكثر أنواع مصابيح السيارات شعبية: H4 وH7

    متوفرة في أكثر أنواع مصابيح السيارات شعبية: H4 وH7

    لمعرفة أي من مصابيح ColorVision من Philips يلائم سيارتك أكثر، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.philips.com/automotive

    مصابيح باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو البنفسجي

    مصابيح باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو البنفسجي

    تسمح مصابيح ColorVision من Philips بإضافة لمسة شخصية من الألوان إلى أضواء سيارتك. اختر ما بين الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو البنفسجي وخصص سيارتك.

    مصابيح سيارات ملونة معتمدة ويسمح باستخدامها على الطريق

    مصابيح سيارات ملونة معتمدة ويسمح باستخدامها على الطريق

    تمتثل مصابيح ColorVision مع قواعد ECE وتأتي مزودة ببطاقة تصديق لإثبات أنه يسمح باستخدامها على الطريق. احتفظ بهذه البطاقة في سيارتك طوال الوقت.

    مصممة للمصابيح العاكسة من أجل تخصيص اللون

    مصممة للمصابيح العاكسة من أجل تخصيص اللون

    تقوم مصابيح ColorVision من Philips بإنشاء الأثر من خلال عكس الضوء على المصابيح. شغّل مصابيحك الأمامية وأنر طريقك بلمسة من الألوان.

    القراءة بسرعة أكبر مع المزيد من الضوء

    القراءة بسرعة أكبر مع المزيد من الضوء

    تم إثبات أن الرؤية المحسّنة تساعد على التفاعل بسرعة أكبر خلال القيادة. فمع ضوء إضافي بنسبة 60%، تزيد مصابيح ColorVision من قابلية الرؤية لديك بمعدل 25 مترًا مقارنة مع المصابيح القياسية. لذا ستتمكن من توقع الأحداث بسهولة عند بروز أي عوائق محتملة في طريقك.

    تقنية طلاء جديدة تحوّل الضوء إلى لمسة من الألوان

    تقنية طلاء جديدة تحوّل الضوء إلى لمسة من الألوان

    تضيف مصابيح ColorVision من Philips لمسة من الألوان بفضل طلاء خص على المصابيح، وهو أمر يتوافق مع القوانين الأوروبية. لذا يمكنك أن تخصص سيارتك وتعكس ضوءًا أبيض آمنًا في نفس الوقت

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

    لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

    تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

    قم بإنارة الطريقة مع ضوء أكثر بياضًا بنسبة 60%

    بفضل تقنيتها، تنير مصابيح ColorVision من Philips الطريق وتوفر رؤية محسّنة بنسبة تصل إلى 60% أكثر من أي مصباح قياسي آخر. بالتالي، ستتمكن من رؤية الطريق أمامك بوضوح، وستضيف مصابيحك في الوقت نفسه لمسة من الألوان

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      الطريقة

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع عالي
      • شعاع منخفض
      القاعدة
      P43t-38
      التعيين
      مصباح H4 ColorVision
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      ColorVision
      التقنية
      هالوجين
      نوع
      H4

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      حتى 400h

    • خصائص الضوء

      لومن
      1650/1000 +-15%  لومن
      حرارة اللون
      3350  كلفن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      60‏/55  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      12342CVPBS2
      رمز الطلب
      36793528

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      S2
      EAN1
      8727900367935
      EAN3
      8727900367942

    • معلومات حول المنتج المغلف

      العرض
      4.7  سم
      الارتفاع
      12.8  سم
      الطول
      11  سم
      كمية الحزمة
      2
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      10

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      29  سم
      العرض
      12  سم
      الارتفاع
      13.6  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.66  كلغ

    Badge-D2C

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