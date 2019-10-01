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    WhiteVision مصابيح أمامية

    12336WHVB1

    ضوء أبيض إلى أقصى حد

    يوفر المصباح الأمامي هالوجين WhiteVision الجديد من Philips ضوءًا أبيض قويًا مع حرارة لون تصل إلى 4100 كيلفن، وضوءًا أكثر بياضًا بنسبة 20% لأسلوب أمثل، وضوءًا أفضل بنسبة 40%* على الطريق لرؤية محسّنة وأقصى حد من الأمان.

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    WhiteVision مصابيح أمامية

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    ضوء أبيض إلى أقصى حد

    بياض إلى أقصى حد، سطوع أمثل

    • نوع المصباح: H3
    • حزمة مكونة من: 1
    • 12 فولت، 55 واط
    • الطريقة
    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

    ضوء أبيض قوي 100%، يسمح باستخدامه على الطريق 100%

    حصل مصباح WhiteVision على تصديق ECE ويعتبر أول ضوء أبيض قوي يسمح باستخدامه على الطريق. وهو يوفر لك الرؤية المثلى من دون المساومة على السلامة من خلال التسبب بتوهّج السيارات أمامك.

    تجربة قيادة متميّزة مع أثر مصباح Xenon أبيض قوي

    تتفوّق المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips على أي لمبة زرقاء للسيارة في السوق، وهي الخيار الصحيح للسائقين الذين يرغبون في القيادة بأناقة من دون المساومة على السلامة. فمع حرارة لون عالية وغطاء أبيض أنيق، تعتبر WhiteVision الترقية الأمثل للمصابيح الأمامية. هذا وتعتبر تقنية الطلاء الحائزة براءة اختراع من الجيل الثالث من Philips تحفة ثورية تجعل من WhiteVision المصباح الأمامي الأول بضوء أبيض فعلي.

    أفضل فترة استهلاك ضمن فئته لمتعة قيادة ممدّدة

    تم تصميم المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips (المتوفرة في H1 وH3 وH4 وH7 وHB3) لتدوم طويلاً. فهي توفر لك فترة استهلاك طويلة وموثوقة من 450 ساعة*. وتعتبر هذه النسبة أعلى بكثير مما توفّره الجهات المنافسة. ويؤدي هذا إلى استبدال المصابيح بنسبة أقل وإلى قيمة أفضل مقابل المال. (*تم اختبار مصباحي H4 وH7 على فولطية قياسية من 13,2 فولت)

    شعاع حاد مع ضوء أبيض قوي

    تضيء المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips الطريق أمامك بشعاع أبيض حاد ينير الظلمة فورًا بفضل ضوء أبيض قوي يصل إلى 3700 كلفن. إنه ضوء متميّز لتجربة قيادة متميّزة.

    تباين أعلى لرؤية محسّنة وقيادة أكثر أمانًا

    يعني ضوء أبيض إلى أقصى حد مع حرارة لون تبلغ 3700 كلفن أن مصابيحك الأمامية تعكس الإشارات واليافطات على الطريق بشكل أفضل. كما يبقيك الضوء الأبيض متيقظًا خلال الليل، حتى تتمتّع بتجربة قيادة مريحة أكثر خلال الليل.

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية

    يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الفشل المبكر. وتسمح مصابيح السيارات المصنوعة من زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips بوجود ضغط أكثر داخل المصباح لتوفير ضوء أكثر قوة وفترة استهلاك طويلة.

    رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 60% لرفع مستوى الوضوح

    يسمح إخراج ضوء محسّن بنسبة 60% للسائقين الآخرين برؤيتك على الطريق بشكل أوضح، الأمر الذي يعزز السلامة ويعطيك ويعطيهم الوقت الكافي للتفاعل مع أي مخاطر محتملة.

    أثر Xenon أبيض لشكل رائد

    تقدم مصابيح WhiteVision لمصابيح سيارتك الشكل المتميّز للسيارات الرائدة.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      الطريقة
      أبرز ما في المنتج
      تأثير مصباح xenon أبيض مكثّف

    • وصف المنتج

      تطبيق
      أضواء الضباب الأمامية
      القاعدة
      PK22s
      التعيين
      مصباح H3 WhiteVision
      تصديق ECE
      نعم
      وضع علامة ECE
      E1، ‏21 واط
      النطاق
      WhiteVision
      التقنية
      هالوجين
      نوع
      H3

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      400h

    • خصائص الضوء

      لومن
      1450 ±15%  لومن
      حرارة اللون
      تصل إلى 3700 كلفن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      55  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      12336WHVB1
      رمز الطلب
      77909030

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      B1
      EAN1
      8711500779519
      EAN3
      8711500779526

    • معلومات حول المنتج المغلف

      العرض
      2.6  سم
      الارتفاع
      12.9  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      7  غ
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      18  غ
      الطول
      9.5  سم
      كمية الحزمة
      1
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      10

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      29.5  سم
      العرض
      18  سم
      الارتفاع
      8.2  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.35  كلغ

    Badge-D2C

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