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12258WHVSM
لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد
تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان.
نوع المصباح: H1
حزمة بعدد: 2+2
12 فولت، 55 واط
مصابيح الوضعية w5w مضمّنة
تتفوّق المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips على أي لمبة زرقاء للسيارة في السوق، وهي الخيار الصحيح للسائقين الذين يرغبون في القيادة بأناقة من دون المساومة على السلامة. فمع حرارة لون عالية وغطاء أبيض أنيق، تعتبر WhiteVision الترقية الأمثل للمصابيح الأمامية. هذا وتعتبر تقنية الطلاء الحائزة براءة اختراع من الجيل الثالث من Philips تحفة ثورية تجعل من WhiteVision المصباح الأمامي الأول بضوء أبيض فعلي.
حصل مصباح WhiteVision على تصديق ECE ويعتبر أول ضوء أبيض قوي يسمح باستخدامه على الطريق. وهو يوفر لك الرؤية المثلى من دون المساومة على السلامة من خلال التسبب بتوهّج السيارات أمامك.
تم تصميم المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips (المتوفرة في H1 وH3 وH4 وH7 وHB3) لتدوم طويلاً. فهي توفر لك فترة استهلاك طويلة وموثوقة من 450 ساعة*. وتعتبر هذه النسبة أعلى بكثير مما توفّره الجهات المنافسة. ويؤدي هذا إلى استبدال المصابيح بنسبة أقل وإلى قيمة أفضل مقابل المال. (*تم اختبار مصباحي H4 وH7 على فولطية قياسية من 13,2 فولت)
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