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WhiteVisionلمبة المصابيح الأمامية في السيارة

12258WHVSM

لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

تضيف مصابيح WhiteVision من Philips مظهر Xenon أبيض قويًا إلى المصابيح الأمامية في سيارتك لتجربة قيادة متميّزة. ويساهم السطوع المحسّن مع ضوء أكثر بياضًا بكثير في جعل WhiteVision المزيج المثالي ما بين الأناقة والأمان.

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تأثير مصباح Xenon أبيض مكثّف

لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

  • نوع المصباح: H1

  • حزمة بعدد: 2+2

  • 12 فولت، 55 واط

  • مصابيح الوضعية w5w مضمّنة

تجربة قيادة متميّزة مع أثر مصباح Xenon أبيض قوي

تتفوّق المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips على أي لمبة زرقاء للسيارة في السوق، وهي الخيار الصحيح للسائقين الذين يرغبون في القيادة بأناقة من دون المساومة على السلامة. فمع حرارة لون عالية وغطاء أبيض أنيق، تعتبر WhiteVision الترقية الأمثل للمصابيح الأمامية. هذا وتعتبر تقنية الطلاء الحائزة براءة اختراع من الجيل الثالث من Philips تحفة ثورية تجعل من WhiteVision المصباح الأمامي الأول بضوء أبيض فعلي.

ضوء أبيض قوي 100%، يسمح باستخدامه على الطريق 100%

حصل مصباح WhiteVision على تصديق ECE ويعتبر أول ضوء أبيض قوي يسمح باستخدامه على الطريق. وهو يوفر لك الرؤية المثلى من دون المساومة على السلامة من خلال التسبب بتوهّج السيارات أمامك.

أفضل فترة استهلاك ضمن فئته لمتعة قيادة ممدّدة

تم تصميم المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips (المتوفرة في H1 وH3 وH4 وH7 وHB3) لتدوم طويلاً. فهي توفر لك فترة استهلاك طويلة وموثوقة من 450 ساعة*. وتعتبر هذه النسبة أعلى بكثير مما توفّره الجهات المنافسة. ويؤدي هذا إلى استبدال المصابيح بنسبة أقل وإلى قيمة أفضل مقابل المال. (*تم اختبار مصباحي H4 وH7 على فولطية قياسية من 13,2 فولت)

المواصفات التقنية

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