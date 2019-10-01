مصطلحات البحث

AR
EN
  • اشعر بالأمان، وقُد بأمان اشعر بالأمان، وقُد بأمان اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    VisionPlus أمان وراحة أكبر

    12258VPS2

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تمنح لمبات المصابيح الأمامية VisionPlus من Philips رؤية أفضل بنسبة 60%، مما يسمح للسائقين بالرؤية لمسافة أبعد وبالتالي التمتع بمزيد من السلامة والراحة.

    إكتشف كلّ المميزات

    VisionPlus أمان وراحة أكبر

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مصابيح أمامية

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 60%: التجاوب السريع ينقذ حياة الناس

    • نوع المصباح: H1
    • 12 فولت، 55 واط
    • رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 60%
    • عدد اللمبات: 2
    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

    استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

    استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

    نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل

    مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

    مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

    أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي، الشعاع المنخفض، الضباب الأمامي، المؤشر الأمامي، المؤشر الجانبي، المؤشر الخلفي، مصباح التوقف، مصباح الرجوع العكسي، مصباح الضباب الخلفي، مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع للخلف/الركن، المصابيح الداخلية.

    التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

    التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

    تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

    راحة وسلامة أكبر خلال القيادة

    راحة وسلامة أكبر خلال القيادة

    توفر لك مصابيح VisionPlus قدرة تفاعل أفضل كونك ستتمكن من رؤية العوائق وإشارات السير مسبقًا. وضوء المكابح سيظهر أيضًا بسرعة أكبر، وذلك بفضل إخراج ضوء أكثر قوة. سيتمكن السائقون من الضغط على المكابح على مسافة أقرب تصل إلى 3 أمتار تقريبًا على سرعة 100 كم/الساعة. يُشكّل الضوء أساسيًا للقيادة ويُعدّ الجزء الأول والوحيد في دورة السلامة التي تساعد في الواقع على تجنب وقوع الحوادث.

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

    لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.

    شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

    شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

    غالبًا ما تحصل مصابيحنا على جوائز من خبراء السيارات

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

    تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

    يعكس مصباح VisionPlus الضوء لمسافة 25 مترًا إضافيًا أكثر مقارنةً بمصباح قياسي

    يعكس مصباح VisionPlus الضوء لمسافة 25 مترًا إضافيًا أكثر مقارنةً بمصباح قياسي

    سيسمح مصباح Vision Plus من Philips لسيارتك بعكس الضوء لمسافة 25 مترًا إضافيًا مقارنة مع لمبة قياسية. تنتج حلول الإضاءة الخاصة بنا شعاع ضوء قويًا ودقيقًا مع أقصى حد من إخراج الضوء. نحن نقوم بإنتاج أفضل حلول الإضاءة وأكثرها فعالية لأننا نعرف أن مصابيحنا العالية الجودة قد تساهم يومًا في إنقاذ حياة إنسان.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      مزيد من الضوء
      أبرز ما في المنتج
      رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 60%

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع عالي
      • أضواء الضباب الأمامية
      • شعاع منخفض
      القاعدة
      P14,5s
      التعيين
      مصباح H1 VisionPlus
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      VisionPlus
      التقنية
      هالوجين
      نوع
      H1

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      350h

    • خصائص الضوء

      لومن
      1780 كحد أقصى  لومن
      حرارة اللون
      لغاية 3250 كلفن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      55  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      12258VPS2
      رمز الطلب
      36322728

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      S2
      EAN1
      8727900363227
      EAN3
      8727900363210

    • معلومات حول المنتج المغلف

      العرض
      11  سم
      الارتفاع
      13,3  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      5.95  غ
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      46  غ
      الطول
      5.3  سم
      كمية الحزمة
      2
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      10

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      28,6  سم
      العرض
      14.1  سم
      الارتفاع
      12  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0,46  كلغ
      الوزن الصافي لكل قطعة
      119  غ

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.