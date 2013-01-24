مصطلحات البحث
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
تمنح لمبات المصابيح الأمامية VisionPlus من Philips رؤية أفضل بنسبة 60%، مما يسمح للسائقين بالرؤية لمسافة أبعد وبالتالي التمتع بمزيد من السلامة والراحة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
تمنح لمبات المصابيح الأمامية VisionPlus من Philips رؤية أفضل بنسبة 60%، مما يسمح للسائقين بالرؤية لمسافة أبعد وبالتالي التمتع بمزيد من السلامة والراحة. إكتشف كلّ المميزات
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
تمنح لمبات المصابيح الأمامية VisionPlus من Philips رؤية أفضل بنسبة 60%، مما يسمح للسائقين بالرؤية لمسافة أبعد وبالتالي التمتع بمزيد من السلامة والراحة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
تمنح لمبات المصابيح الأمامية VisionPlus من Philips رؤية أفضل بنسبة 60%، مما يسمح للسائقين بالرؤية لمسافة أبعد وبالتالي التمتع بمزيد من السلامة والراحة. إكتشف كلّ المميزات
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips
نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل
أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي، الشعاع المنخفض، الضباب الأمامي، المؤشر الأمامي، المؤشر الجانبي، المؤشر الخلفي، مصباح التوقف، مصباح الرجوع العكسي، مصباح الضباب الخلفي، مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع العكسي/ الركن، المصابيح الداخلية.
توفر لك مصابيح VisionPlus قدرة تفاعل أفضل كونك ستتمكن من رؤية العوائق وإشارات السير مسبقًا. وضوء المكابح سيظهر أيضًا بسرعة أكبر، وذلك بفضل إخراج ضوء أكثر قوة. سيتمكن السائقون من الضغط على المكابح على مسافة أقرب تصل إلى 3 أمتار تقريبًا على سرعة 100 كم/الساعة. يُشكّل الضوء أساسيًا للقيادة ويُعدّ الجزء الأول والوحيد في دورة السلامة التي تساعد في الواقع على تجنب وقوع الحوادث.
يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى
لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.
غالبًا ما تحصل مصابيحنا على جوائز من خبراء السيارات
تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً
سيسمح مصباح Vision Plus من Philips لسيارتك بعكس الضوء لمسافة 25 مترًا إضافيًا مقارنة مع لمبة قياسية. تنتج حلول الإضاءة الخاصة بنا شعاع ضوء قويًا ودقيقًا مع أقصى حد من إخراج الضوء. نحن نقوم بإنتاج أفضل حلول الإضاءة وأكثرها فعالية لأننا نعرف أن مصابيحنا العالية الجودة قد تساهم يومًا في إنقاذ حياة إنسان.
تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.
بيانات العلبة
الخصائص الكهربائية
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
معلومات الطلب
معلومات العلبة الخارجية
وصف المنتج
معلومات حول المنتج الموضّب
مواصفات التسويق