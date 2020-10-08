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  • القيادة بأناقة القيادة بأناقة القيادة بأناقة

    DiamondVision ضوء يشبه ضوء النهار 5000 كلفن

    12258DVB1

    القيادة بأناقة

    يشكّل مصباح الهالوجين الأمامي DiamondVision من Philips الترقية القصوى لمظهر سيارتك مع ضوء أبيض بحرارة تصل إلى 5000 كلفن. وبفضل الطلاء الأزرق المصمم خصيصًا، سيجعلك DiamondVision تتميّز عن باقي السيارات.

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    DiamondVision ضوء يشبه ضوء النهار 5000 كلفن

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    القيادة بأناقة

    ضوء أبيض فائق بحرارة تصل إلى 5000 كلفن

    • نوع المصباح: H1
    • 12 فولت، 55 واط
    • زجاج مطلي باللون الأزرق
    • من دون تصديق ECE
    • عدد اللمبات: 1
    استبدل كلا المصباحين الأماميين في الوقت نفسه لمزيد من السلامة

    استبدل كلا المصباحين الأماميين في الوقت نفسه لمزيد من السلامة

    نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل

    مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

    مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

    أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تقدّم منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي والشعاع المنخفض ومصباح الضباب الأمامي والمؤشر الأمامي والمؤشر الجانبي والمؤشر الخلفي ومصباح التوقف ومصباح الرجوع العكسي ومصباح الضباب الخلفي ومصابيح لوحة ترخيص السيارة ومصباح الرجوع إلى الخلف/الركن والمصابيح الداخلية.

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips من زجاج الكوارتز العالي الجودة^

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips من زجاج الكوارتز العالي الجودة^

    يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (فتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى. ^يختلف الاستخدام حسب نوع اللمبة

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

    تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

    مظهر أنيق لمصابيحك الأمامية

    تشكّل مصابيح DiamondVision الأمامية من Philips الخيار المثالي للسائقين الذين يريدون الحصول على مصابيح أمامية بضوء أبيض حاد. بفضل تقنية الطلاء من Philips الحائزة براءة اختراع، توفر مصابيح DiamondVision ضوءًا أبيض قويًا لرؤية ممتازة وأناقة تامة.

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات.

    طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة^

    لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): على سبيل المثال، إذا لمست قطرة مياه باردة اللمبة الساخنة عند قيادة السيارة عبر المياه مع وحدة مصباح أمامي مكسورة. ^يختلف الاستخدام حسب نوع اللمبة

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      الطريقة
      أبرز ما في المنتج
      5000 كلفن

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع عال إضافي
      • شعاع عالي
      • شعاع منخفض
      القاعدة
      P14.5s
      التعيين
      H1
      تصديق ECE
      لا
      وضع علامة ECE
      غير متوفر
      النطاق
      DiamondVision
      التقنية
      هالوجين
      نوع
      H1

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      B3/Tc = 150/300

    • خصائص الضوء

      حرارة اللون
      لغاية 5000  كلفن
      لومن
      800 ± 15%  لومن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      65  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      12258DVB1
      رمز الطلب
      36437830

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      B1l
      EAN1
      8727900364378
      EAN3
      8727900364385

    • معلومات حول المنتج المغلف

      العرض
      2,7  سم
      الارتفاع
      12,9  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      5,95  غ
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      35  غ
      الطول
      9,5  سم
      كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
      10

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      20,1  سم
      العرض
      14.4  سم
      الارتفاع
      14,6  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.35  كلغ

    Badge-D2C

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