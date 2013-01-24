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Standard

المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

12059C1
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    Standard المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    12059C1

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    إن لمبات المصابيح الأمامية من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

    Standard المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن لمبات المصابيح الأمامية من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن لمبات المصابيح الأمامية من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

    Standard المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن لمبات المصابيح الأمامية من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

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      اشعر بالأمان، وقُد بأمان

      مصابيح Philips القياسية

      • نوع المصباح: H27W/1
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 27 واط
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في السوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بغية رفع مستوى السلامة والراحة خلال القيادة لدى عملائنا إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة منتجاتنا الكاملة بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001، ‏ISO 14001 وQSO 9000).

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل التطبيقات

      أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي تطبيق؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصابيح الرجوع العكسي/الركن، أضواء صندوق القفازات، الإشارات الداخلية، مصابيح الركن الأمامية.

      استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

      نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل.

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        27  واط

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8711559528540
        EAN3
        8727900370799
        نوع العلبة
        C1

      • وصف المنتج

        تطبيق
        ضوء الضباب الأمامي
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        قياسية
        التقنية
        هالوجين
        نوع
        H27W/1
        القاعدة
        PG13
        التعيين
        12059C1

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.183  كلغ
        الارتفاع
        7  سم
        الطول
        18.5  سم
        العرض
        7.5  سم

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        15.2  غ
        الارتفاع
        6.5  سم
        الطول
        3.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        11.2  غ
        العرض
        3.5  سم

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12059C1
        رمز الطلب
        52854030

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        قياسية
        أبرز ما في المنتج
        مصابيح Philips القياسية

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