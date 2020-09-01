أضواء LED متينة وتدوم طويلاً

أنت ترغب في الحصول على مصابيح أمامية ساطعة وأنيقة، إلا أنك لا ترغب في استبدال المصابيح المنطفئة بشكل مستمر. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تدوم مصابيح LED لمدة أطول بكثير وباستخدام قوة الضوء انفسها. بالإضافة إلى ذلك، تظهر مصابيح Ultinon Pro3000 LED من Philips استمرارية عالية، مع فترة استهلاك تدوم لـ 3000 ساعة.