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    Ultinon Pro3000 SI لمبة الإشارات في السيارة

    11961U30CWB2

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح تحديد الموضع Ultinon Pro3000 LED ‏[˜W5W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا ساطعًا يشبه ضوء النهار وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Ultinon Pro3000 SI لمبة الإشارات في السيارة

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    مراجعة كل مصابيح إرسال إشارات والمصابيح الداخلية

    تميّز بأسلوبك الخاص

    إشارات LED زاهية تدوم طويلاً

    • نوع المصباح: W5W
    • 12 فولت، 6000 كلفن بأثر ضوء النهار
    • نظام متطوّر للسيارة
    • عدد اللمبات: 2

    الإشارة إلى ما ستفعله باستخدام مصابيح خارجية أكثر سطوعًا

    تعدّ الإشارة إلى اتجاه سيارتك المقصود أمرًا أساسيًا لسلامتك. فبهدف تفادي التصادم، يجب إعلام الأشخاص الآخرين بتحركاتك. وعندما تنخفض القدرة على الرؤية بسبب الطقس الرديء، تزداد الحاجة إلى ضوء إشارة ساطع وحيوي. تزوّدك أضواء الإشارات Ultinon Pro3000 LED من Philips بأثر ضوء النهار الساطع بالإضافة إلى حرارة لون تبلغ 6000 كلفن للمصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية. تعبّر سيارتك عن شخصيتك إلى حد كبير، لذا، تميّز مع أضواء الإشارة LED من Philips.

    محسّنة لرؤية أفضل

    تمنحك مصابيح Ultinon Pro3000 LED من Philips توزيع ضوء موحّد، سواء أكنت تستخدمها لأضواء الركن أم صندوق القفازات أم لوحة القيادة أم الصندوق. كذلك، تضمن الزاوية العريضة انعكاس الضوء حيث تحتاج إليه.

    سهولة تثبيت وتوافق مع طرازات سيارات متعددة

    استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل: تأتي مصابيح Ultinon Pro3000 من Philips مع أغطية قياسية لعملية استبدال سهلة وسريعة.

    أضواء LED متينة وتدوم طويلاً

    أنت ترغب في الحصول على مصابيح أمامية ساطعة وأنيقة، إلا أنك لا ترغب في استبدال المصابيح المنطفئة بشكل مستمر. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تدوم مصابيح LED لمدة أطول بكثير وباستخدام قوة الضوء انفسها. بالإضافة إلى ذلك، تظهر مصابيح Ultinon Pro3000 LED من Philips استمرارية عالية، مع فترة استهلاك تدوم لـ 3000 ساعة.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      الطريقة
      أبرز ما في المنتج
      مصابيح الإشارات LED من Philips

    • وصف المنتج

      تطبيق
      مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية
      القاعدة
      W21x9.5d
      التعيين
      مصابيح LED-T10‏ [~W5W]
      تصديق ECE
      لا
      النطاق
      Ultinon Pro3000
      التقنية
      LED
      نوع
      مصابيح LED-T10‏ [~W5W]

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      3000 ساعة

    • خصائص الضوء

      لومن
      55
      حرارة اللون
      6000 كلفن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      0.6  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      11961U30CWB2
      رمز الطلب
      00694330

    • بيانات العلبة

      EAN1
      8719018006943
      EAN3
      8719018006950
      نوع العلبة
      B2

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      14.47  غ
      الطول
      9.5  سم
      العرض
      1.5  سم
      الارتفاع
      13.5  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      2.3  غ
      كمية الحزمة
      2
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      10

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      14.2  سم
      العرض
      12.1  سم
      الارتفاع
      10.3  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.49  كلغ

    Badge-D2C

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