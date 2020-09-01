11961U30CWB2
تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح تحديد الموضع Ultinon Pro3000 LED [˜W5W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا ساطعًا يشبه ضوء النهار وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعدّ الإشارة إلى اتجاه سيارتك المقصود أمرًا أساسيًا لسلامتك. فبهدف تفادي التصادم، يجب إعلام الأشخاص الآخرين بتحركاتك. وعندما تنخفض القدرة على الرؤية بسبب الطقس الرديء، تزداد الحاجة إلى ضوء إشارة ساطع وحيوي. تزوّدك أضواء الإشارات Ultinon Pro3000 LED من Philips بأثر ضوء النهار الساطع بالإضافة إلى حرارة لون تبلغ 6000 كلفن للمصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية. تعبّر سيارتك عن شخصيتك إلى حد كبير، لذا، تميّز مع أضواء الإشارة LED من Philips.
تمنحك مصابيح Ultinon Pro3000 LED من Philips توزيع ضوء موحّد، سواء أكنت تستخدمها لأضواء الركن أم صندوق القفازات أم لوحة القيادة أم الصندوق. كذلك، تضمن الزاوية العريضة انعكاس الضوء حيث تحتاج إليه.
استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل: تأتي مصابيح Ultinon Pro3000 من Philips مع أغطية قياسية لعملية استبدال سهلة وسريعة.
أنت ترغب في الحصول على مصابيح أمامية ساطعة وأنيقة، إلا أنك لا ترغب في استبدال المصابيح المنطفئة بشكل مستمر. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تدوم مصابيح LED لمدة أطول بكثير وباستخدام قوة الضوء انفسها. بالإضافة إلى ذلك، تظهر مصابيح Ultinon Pro3000 LED من Philips استمرارية عالية، مع فترة استهلاك تدوم لـ 3000 ساعة.
مواصفات التسويق
وصف المنتج
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
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معلومات العلبة الخارجية
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