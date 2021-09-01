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Ultinon Pro6000 SI

لمبة الإشارات في السيارة

11499AU60X2
  • استمتع بسطوع يدوم طويلاً استمتع بسطوع يدوم طويلاً استمتع بسطوع يدوم طويلاً
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    Ultinon Pro6000 SI لمبة الإشارات في السيارة

    11499AU60X2

    استمتع بسطوع يدوم طويلاً

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى إشارات الانعطاف Ultinon Pro6000 LED- AMB ‏[˜P21/5W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا كهرمانيًا قويًا ورائعًا وتزيد من قدرتك على الرؤية لتتمكن من إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro6000 SI لمبة الإشارات في السيارة

    استمتع بسطوع يدوم طويلاً

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى إشارات الانعطاف Ultinon Pro6000 LED- AMB ‏[˜P21/5W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا كهرمانيًا قويًا ورائعًا وتزيد من قدرتك على الرؤية لتتمكن من إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بسطوع يدوم طويلاً

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى إشارات الانعطاف Ultinon Pro6000 LED- AMB ‏[˜P21/5W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا كهرمانيًا قويًا ورائعًا وتزيد من قدرتك على الرؤية لتتمكن من إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro6000 SI لمبة الإشارات في السيارة

    استمتع بسطوع يدوم طويلاً

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى إشارات الانعطاف Ultinon Pro6000 LED- AMB ‏[˜P21/5W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا كهرمانيًا قويًا ورائعًا وتزيد من قدرتك على الرؤية لتتمكن من إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

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      إشارات ضوئية أنيقة وأكثر سطوعًا

      • مصباح LED-AMB‏ [~P21/5W]
      • عدد اللمبات: 2
      • 12 فولت، ضوء كهرماني قوي
      • نظام متطوّر للسيارة

      الإشارة إلى ما ستفعله باستخدام مصابيح خارجية أكثر سطوعًا

      تعدّ الإشارة إلى اتجاه سيارتك المقصود أمرًا أساسيًا لسلامتك. بهدف تفادي التصادم، يجب إعلام الأشخاص الآخرين بتحركاتك. وعندما تنخفض القدرة على الرؤية بسبب الطقس الرديء، تزداد الحاجة إلى ضوء إشارة ساطع وحيوي. تزوّدك مصابيح الإشارات Ultinon Pro6000 LED من Philips بضوء كهرماني ساطع وقوي لإشارات الانعطاف ومصابيح الانعطاف الجانبية. تعبّر سيارتك عن شخصيتك إلى حد كبير، لذا تميّز مع مصابيح الإشارات LED من Philips.

      معلومات فورية حول السلامة للسائقين الآخرين

      مقارنة بالمصابيح المتوهجة، تضيء مصابيح Ultinon Pro6000 LED من Philips فورًا لضمان تفاعل السائقين الآخرين بشكل أسرع، الأمر الذي يحافظ على سلامتك أكثر.

      تصميم مريح مزوّد بمجموعة من ثلاثة مصابيح LED

      تمنحك مصابيح Ultinon Pro6000 LED من Philips توزيعًا موحّدًا للضوء لإشارات الانعطاف ومصابيح الانعطاف الجانبية. كذلك، تضمن زاويتها العريضة توجيه الضوء حيث تحتاج إليه.

      ترقية مصابيحك، ترقية أسلوبك

      صحيح أن الهدف الرئيسي من المصابيح الخارجية يكمن في مساعدتك على الرؤية ومساعدة الآخرين على رؤيتك، لكن ما من سبب يمنعك من أن تبدو بمظهر رائع في الوقت نفسه. إذا كنت تفكر بترقية أسلوبك من دون شراء سيارة أحدث، فيُعتبر استبدال المصابيح الخارجية بمصابيح Ultinon Pro6000 LED من Philips طريقة ذكية لإنفاق المال.

      فترة استهلاك محسّنة تصل إلى 5000 ساعة

      أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وأنيقة، لكنك لا تريد الاستمرار في استبدال المصابيح التالفة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهذه نقطة ضعف أساسية لدى المصابيح التقليدية، لكن مصابيح LED تدوم لمدة أطول بكثير، حتى مع قوة ضوء أعلى. تم تصميم مصابيح Ultinon Pro6000 LED من Philips لتدوم طويلاً. وبفضل ميزات مثل تقنية LED المتطورة وأنظمة إدارة الحرارة المتقدمة، تدوم المصابيح لغاية 5000 ساعة من التشغيل.

      سهولة تثبيت وتوافق مع معظم طرازات السيارات

      استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل، إذ تأتي مصابيح Ultinon Pro6000 من Philips مزوّدة بأغطية قياسية وخالية من القطبية لعملية استبدال سهلة وسريعة.

      توافق كهربائي مع معظم أنواع السيارات

      تختلف لمبات LED المعدّلة والتقليدية عن بعضها من حيث القوة الكهربائية والمكونات واستهلاك الطاقة، فقد يتسبب استبدال اللمبات التقليدية بلمبات LED أخرى بمشاكل، لكن لمبات Ultinon Pro6000 من Philips تتوافق كهربائيًا مع معظم أنواع السيارات. علاوة على ذلك، تتوفّر محوّلات إضافية كملحقات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها إذا لزم الأمر، فنحن نبيع حلاً شاملاً.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        • مصابيح LED عالية الجودة
        • سطوع قوي
        • التوزيع الموحّد للضوء
        المنافع المتوقعة
        إشارات ضوئية أنيقة وأكثر سطوعًا

      • وصف المنتج

        تطبيق
        • إشارة الانعطاف الأمامية
        • الوضعية الأمامية
        • إشارة الانعطاف الخلفية
        • الوضعية الخلفية/الجزء الخلفي
        القاعدة
        BAY15d
        التعيين
        P21/5W LED amber 11499 AU60 ‏12 فولت (عدد 2)
        تصديق ECE
        لا
        النطاق
        Ultinon Pro6000 SI
        التقنية
        LED
        نوع
        مصباح LED-AMB‏ [~P21/5W]
        فولتية
        12  فولت

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        5000 ساعة

      • خصائص الضوء

        لومن
        80/16
        حرارة اللون
        كهرماني

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        11499AU60X2
        رمز الطلب
        1546430

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018015464
        EAN3
        8719018015471
        نوع العلبة
        X2

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        36  غ
        الطول
        14.2  سم
        العرض
        12.1  سم
        الارتفاع
        10.3  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        13  غ
        كمية الحزمة
        قطعتين
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10 حزم

      • معلومات العلبة الخارجية

        الطول
        9.5  سم
        العرض
        1.5  سم
        الارتفاع
        13.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        360  غ
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.51  كلغ

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          • غير مُمتثل لأنظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (ECE)

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