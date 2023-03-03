تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى المصابيح الخلفية Ultinon Pro3100 LED باللون الأبيض [˜R5W/R10W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا ساطعًا وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى المصابيح الخلفية Ultinon Pro3100 LED باللون الأبيض [˜R5W/R10W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا ساطعًا وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات
تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى المصابيح الخلفية Ultinon Pro3100 LED باللون الأبيض [˜R5W/R10W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا ساطعًا وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تميّز بأسلوبك الخاص
من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى المصابيح الخلفية Ultinon Pro3100 LED باللون الأبيض [˜R5W/R10W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا ساطعًا وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات
تعدّ الإشارة إلى اتجاه سيارتك المقصود أمرًا أساسيًا لسلامتك، فبهدف تفادي التصادم، يجب إعلام الأشخاص الآخرين بتحركاتك سواء أكان ذلك عند الرجوع للخلف أم المناورة أم الانعطاف أم التوقف. وعندما تنخفض القدرة على الرؤية بسبب الطقس الرديء، تصبح الحاجة إلى ضوء إشارة ساطع وقوي أكثر إلحاحًا. توفّر مصابيح الإشارات Ultinon Pro3100 من Philips الأداء الذي تحتاج إليه، إذ يمكنك الاستعانة بها كمصابيح خلفية نظرًا إلى أنها توفّر للسائقين الآخرين وقتًا إضافيًا مهمًا للتفاعل مع تحركاتك.
تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية Ultinon Pro3000 LED من Philips لنشر الضوء بطريقة أذكى بحيث يضمن انعكاس ضوء الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليه (سواء أفي الرجوع العكسي أم التوقف أم الإشارات). ومع زاوية عريضة والضوء الموحّد، ستتمكّن من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، وسيتمكّن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.
أنت ترغب في الحصول على مصابيح ساطعة وأنيقة، إلا أنك لا ترغب في استبدال المصابيح المعطلة بشكل مستمر. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهذه هي نقطة ضعف أساسية في مصابيح الإشارات التقليدية. مع شدة الضوء نفسها، تدوم مصابيح LED لمدة أطول بكثير. بالإضافة إلى ذلك، تتميز مصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips بمتانة عالية مع فترة استهلاك تدوم 3000 ساعة، أي ما يصل إلى ثلاثة أضعاف مدة استهلاك لمبات الإشارات التقليدية R5W أو R10W (R5W 12 فولت أو R10W 12 فولت من Philips). سيؤدي استبدال اللمبات التقليدية R5W أو R10W بمصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips إلى تجنب استبدال المصابيح عدة مرات في المستقبل وتوفير المال والوقت.
استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل: تأتي مصابيح Ultinon Pro3100 من Philips مع أغطية قياسية لتكون عملية الاستبدال سهلة وسريعة.
استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل: تأتي مصابيح Ultinon Pro3100 من Philips مزوّدة بتصميم خالٍ من القطبية، لذا لا داعي للقلق بشأن القطبية أثناء تثبيتها، الأمر الذي سيوفّر عليك الوقت ويسهّل عملية التوصيل.
مقارنة بالمصابيح المتوهجة، تضيء مصابيح Ultinon Pro3100 LED من Philips فورًا لضمان تفاعل السائقين الآخرين بشكل أسرع، الأمر الذي يحافظ على سلامتك أكثر.
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
مواصفات التسويق
معلومات الطلب
معلومات العلبة الخارجية
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
وصف المنتج
الخصائص الكهربائية
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