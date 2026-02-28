ضمان لمدة عامين
11067XUWX2
أكثر سطوعًا وأناقة
من أجل قيادة آمنة وعصرية، استخدم إشارات القيادة إلى الخلف X-tremeUltinon LED من الجيل الثاني T16 [~W16W] الساطعة من Philips. إنها قوية ودقيقة وجميلة الشكل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة.
نوع المصباح: W16W
12 فولت، 6000 كلفن بتأثير ضوء النهار
12 فولت، 6000 كلفن بتأثير ضوء النهار
عدد اللمبات: 2
تُعدّ الإشارة إلى اتجاه السيارة المزمع أمرًا أساسيًا لسلامتك. لتجنب الاصطدامات، يجب أن يعرف الآخرون ما الذي تريد فعله. وعندما تؤدي حالة الطقس السيئ إلى الحد من الرؤية، تزيد الحاجة إلى الإشارات الساطعة والزاهية. توفر مصابيح الإشارات X-tremeUltinon LED من Philips من الجيل الثاني تأثير ضوء النهار الساطع وحرارة لون تصل إلى 6000 كلفن لمصابيح الرجوع للخلف ومصابيح الموضع. ومع المزيد من الألوان القوية للاستخدام في الانعطاف والتوقف، ومصابيح LED ذات التشغيل الفوري والضوء الموجّه بشكل صحيح، ستقدم للسائقين الآخرين الوقت الإضافي الضروري للتفاعل مع تحركاتك.
صحيح أن الهدف الرئيسي للمصابيح الخارجية هو القدرة على الرؤية بوضوح وقدرة الآخرين على رؤية سيارتك، إلا أنه لا يوجد أي سبب يمنعها من أن تبدو بمظهر رائع في الوقت نفسه. إذا كنت تفكر في ترقية مظهر سيارتك، من دون شراء سيارة أحدث، فإن استبدال المصابيح الخارجية بمصابيح LED طريقة ذكية لإنفاق المال. قم بترقية مصابيحك الخارجية بمصابيح حمراء أكثر قوة لمصابيح التوقف وكهرمانية زاهية لإشارات الانعطاف وبيضاء ساطعة لمصابيح المؤخرة والرجوع للخلف. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع مصابيح الإشارات LED الخارجية من Philips.
عند الرجوع للخلف بالسيارة، تكون الرؤية محدودة. بسبب وضعية مقعدك، ولا يمكنك رؤية كل الزوايا في الوقت نفسه. ويكون الرجوع للخلف في الظلام أكثر صعوبة. لذا من غير المفاجئ أن تشيع حوادث السيارات في وضع الرجوع للخلف. توفر أضواء الرجوع للخلف LED من Philips تأثير ضوء النهار القوي وحرارة لون تصل إلى 6000 كلفن، لتضيء المنطقة خلف السيارة مباشرة بصورة أفضل. وكلما تحسّنت رؤيتك، كنت بأمان أكثر.
المراجعات
تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.