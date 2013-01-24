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Ultinon Pro3000 SI

لمبة الإشارات في السيارة

11066U30RB2
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    Ultinon Pro3000 SI لمبة الإشارات في السيارة

    11066U30RB2

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح التوقف الخلفية Ultinon Pro3000 LED ‏[˜W21/5W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا قويًا ساطعًا باللون الأحمر وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro3000 SI لمبة الإشارات في السيارة

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح التوقف الخلفية Ultinon Pro3000 LED ‏[˜W21/5W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا قويًا ساطعًا باللون الأحمر وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح التوقف الخلفية Ultinon Pro3000 LED ‏[˜W21/5W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا قويًا ساطعًا باللون الأحمر وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon Pro3000 SI لمبة الإشارات في السيارة

    تميّز بأسلوبك الخاص

    من أجل التمتع بقيادة أنيقة، قم بالترقية إلى مصابيح التوقف الخلفية Ultinon Pro3000 LED ‏[˜W21/5W] من Philips. توفر هذه المصابيح ضوءًا قويًا ساطعًا باللون الأحمر وتأتي بتصميم جميل بحيث يمكنك إرسال إشارات ضوئية بشكل آمن وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

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      إشارات LED زاهية تدوم طويلاً

      • مصابيح LED-RED‏ [~W21/5W]
      • عدد اللمبات: 2
      • 12 فولت، ضوء أحمر قوي
      • نظام متطوّر للسيارة

      الإشارة إلى ما ستفعله باستخدام مصابيح خارجية أكثر سطوعًا

      تعدّ الإشارة إلى اتجاه سيارتك المقصود أمرًا أساسيًا لسلامتك. فبهدف تفادي التصادم، يجب إعلام الأشخاص الآخرين بتحركاتك. توفر مصابيح الإشارات Ultinon Pro3000 من Philips الأداء الذي تحتاج إليه، وتقدم للسائقين الآخرين الوقت الإضافي الأساسي للتفاعل مع تحركاتك، سواء أكانت مصابيح الرجوع العكسي أم الوضعية أم التوقف. قم بترقية مصابيحك الخارجية بأضواء حمراء أقوى لأضواء التوقف وأضواء الوضعية الخلفية. تعبّر سيارتك عن شخصيتك إلى حد كبير، لذا، تميّز مع أضواء الإشارة الخارجية LED من Philips.

      محسّنة لرؤية أفضل

      تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية Ultinon Pro3000 LED من Philips لنشر الضوء بطريقة أذكى بحيث يضمن انعكاس ضوء الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليه (سواء أفي الرجوع العكسي أم التوقف أم الإشارات). ومع زاوية عريضة والضوء الموحّد، ستتمكّن من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، وسيتمكّن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.

      سهولة تثبيت وتوافق مع طرازات سيارات متعددة

      استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل: تأتي مصابيح Ultinon Pro3000 من Philips مع أغطية قياسية لعملية استبدال سهلة وسريعة.

      أضواء LED متينة وتدوم طويلاً

      أنت ترغب في الحصول على مصابيح أمامية ساطعة وأنيقة، إلا أنك لا ترغب في استبدال المصابيح المنطفئة بشكل مستمر. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. تدوم مصابيح LED لمدة أطول بكثير وباستخدام قوة الضوء انفسها. بالإضافة إلى ذلك، تظهر مصابيح Ultinon Pro3000 LED من Philips استمرارية عالية، مع فترة استهلاك تدوم لـ 3000 ساعة.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018006424
        EAN3
        8719018006431
        نوع العلبة
        B2

      • وصف المنتج

        التقنية
        LED
        تطبيق
        مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية
        المجموعة
        Ultinon Pro3000
        نوع
        LED-RED ‏[~W21/5W]
        تصديق ECE
        لا
        التعيين
        LED-RED ‏[~W21/5W]
        القاعدة
        W3x16q

      • الخصائص الكهربائية

        القدرة الكهربائية بالواط
        0,8‏/1,75  واط
        فولتية
        12  فولت

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        أبرز ما في المنتج
        مصابيح LED من Philips

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        اللون الأحمر
        لومن
        50‏/20

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        11066U30RB2
        رمز الطلب
        00642430

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        10.3  سم
        الطول
        14.2  سم
        العرض
        12.1  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.49  كلغ

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        39,87  غ
        الارتفاع
        13.5  سم
        الطول
        9.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        10  غ
        العرض
        1.5  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        كمية الحزمة
        2

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        3000 ساعة

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