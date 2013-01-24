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Ultinon LED

لمبة الإشارات

11065ULAX2
  • إشارات ساطعة. قيادة أنيقة. إشارات ساطعة. قيادة أنيقة. إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.
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    Ultinon LED لمبة الإشارات

    11065ULAX2

    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات الألوان القوية. إن مصابيح الإشارة إلى الالتفاف Ultinon LED [~W21W]‎ من Philips ساطعة باللون الكهرماني القوي وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon LED لمبة الإشارات

    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات الألوان القوية. إن مصابيح الإشارة إلى الالتفاف Ultinon LED [~W21W]‎ من Philips ساطعة باللون الكهرماني القوي وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات الألوان القوية. إن مصابيح الإشارة إلى الالتفاف Ultinon LED [~W21W]‎ من Philips ساطعة باللون الكهرماني القوي وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

    Ultinon LED لمبة الإشارات

    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات الألوان القوية. إن مصابيح الإشارة إلى الالتفاف Ultinon LED [~W21W]‎ من Philips ساطعة باللون الكهرماني القوي وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

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      جودة LED تدوم طويلاً

      • مصابيح LED-S25‏ [~PY21W]
      • عدد اللمبات: 2
      • 12 فولت، كهرماني قوي
      • إشارة الانعطاف

      ترقية مصابيحك، ترقية أسلوبك

      صحيح أن الهدف الرئيسي للمصابيح الخارجية هو القدرة على الرؤية بوضوح وقدرة الآخرين على رؤية سيارتك، إلا أنه لا يوجد أي سبب يمنعها من أن تبدو بمظهر رائع في الوقت نفسه. إذا كنت تفكر في ترقية مظهر سيارتك، من دون شراء سيارة أحدث، فإن استبدال المصابيح الخارجية بمصابيح LED طريقة ذكية لإنفاق المال. قم بترقية مصابيحك الخارجية بمصابيح حمراء أكثر قوة لمصابيح التوقف وكهرمانية زاهية لإشارات الانعطاف وبيضاء ساطعة لمصابيح المؤخرة والرجوع للخلف. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع مصابيح الإشارات LED الخارجية من Philips.

      إشارات الانعطاف باللون الكهرماني القوي لتصبح مرئية بصورة أفضل

      تشتمل إشارات الانعطاف LED من Philips على أداء باللون الكهرماني الزاهي يظهر ما ستقدم عليه بوضوح للسائقين من حولك. يعني اللون الكهرماني القوي المزيد من السلامة لك وللآخرين حولك.

      التوزيع الجيد للضوء للحصول على رؤية محسّنة

      تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية LED من Philips لتوزيع الضوء بطريقة أكثر ذكاء بحيث تضمن إضاءة مصابيح الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليها (سواء أكانت مصابيح الرجوع للخلف أم التوقف أم الإشارات). وبفضل الزاوية العريضة والنشر الجيد للضوء، لن تتمكن فقط من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، ولكن سيتمكن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.

      سهولة التثبيت والتوافق مع طرازات سيارات متعددة

      صمّمت المصابيح ليتم تثبيتها في سيارات متوافقة، ومن ثَمَّ يتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة. ولكن، يفضّل أن تطلب من ميكانيكي متخصص تثبيت مصابيح X-tremeUltinon LED الجديدة من Philips؛ لأنه سيتأكد من أنك جاهز للانطلاق بها. صحيح أن هذه المصابيح متوافقة مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات، ولكن ليست كل أنواع السيارات معتمدة.

      إضاءة السيارات من Philips بأعلى مستوى من الجودة

      تشتهر أضواء Philips ذات التقنية المتطورة في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات السيارات عالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المناسبة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة. وتحصل على ضوء قوي ساطع وأداء شعاع دقيق. كما تحصل أيضًا على مظهر عصري أنيق.

      إشارات أكثر سطوعًا لسلامة محسّنة

      تُعدّ الإشارة إلى اتجاه السيارة المزمع أمرًا أساسيًا لسلامتك. لتجنب الاصطدامات، يجب أن يعرف الآخرون ما الذي تريد فعله. تضمن مصابيح الإشارات الساطعة أن يراك الآخرون، وذلك من أجل السلامة المحسّنة. سواء أكانت أضواء الرجوع للخلف أم الموضع أم التوقف، توفر مصابيح الإشارات Ultinon LED من Philips الأداء الذي تحتاج إليه، وتقدم للسائقين الآخرين الوقت الإضافي الأساسي للتفاعل مع تحركاتك.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018050175
        EAN3
        8719018050182
        نوع العلبة
        X2

      • وصف المنتج

        التقنية
        LED
        تطبيق
        إشارة الانعطاف
        المجموعة
        Ultinon LED
        نوع
        [~W21W]
        تصديق ECE
        لا
        القاعدة
        WX3x 16d
        رمز تمييز نوع LED
        مصابيح LED-T20‏ [~W21W]
        الميزات التقنية
        تشغيل فوري

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        أبرز ما في المنتج
        إشارات ساطعة، قيادة أنيقة

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        كهرماني
        لومن
        22

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        11065ULAX2
        رمز الطلب
        5017530

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        8.5  سم
        الطول
        19.5  سم
        العرض
        15.1  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.6  كلغ

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        9.2  سم
        الطول
        6.8  سم
        العرض
        2.8  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        20
        كمية الحزمة
        2

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 8 سنوات

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          • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.