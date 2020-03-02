تمتع بتجربة رؤية أفضل

يسمح لك نمط شعاع الضوء الدقيق بالرؤية بوضوح ويتيح للآخرين رؤيتك بشكل أوضح. فبفضل التصميم البصري الدقيق الذي يتميّز به مصباح Ultinon Essential LED من Philips، فهو يعكس الضوء في الموقع الذي تحتاج إليه على الطريق. وبالتالي، لن تتمكن من رؤية العوائق بسرعة أكبر والقيادة بثقة أكبر فحسب، بل ستتفادى التسبب في إزعاج السائقين الآخرين بوهج خطير، ما سيجعل جميع المتواجدين على الطريق أكثر أمانًا. للحصول على شعاع حاد، من المهم أن تكون اللمبة مثبتة في موقعها الصحيح في المصباح الأمامي. ويضمن استخدام حلقات توصيل قابلة للتعديل، المحاذاة المثالية للحصول على أداء ضوء مثالي وسلامة أفضل على الطرقات.