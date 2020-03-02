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تميّز بأسلوبك الخاص
توفر مصابيح Ultinon Essential LED الجديدة كليًا من Philips أفضل قيمة مقابل المال الذي تدفعه. فهي تتميّز بتصميم صغير ومتكامل ومستوى سطوع قوي ومظهر أنيق، وتأتي مزوّدة بتقنية تبديد الحرارة المزدوجة، وتتوافق مع جهد 12 فولت و24 فولت.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
للحصول على مظهر عصري متطور، يمكنك تخصيص سيارتك باستخدام لمبات المصابيح الأمامية Ultinon Essential LED من Philips. فمع حرارة لون تصل إلى 6500 كلفن، توفّر هذه اللمبات ضوءًا أبيض عصريًا لكي تبرز دومًا وتتميّز بين الحشود بفضل الشعاع الأنيق.
إنَّ الأداء المثالي والاستمرارية العالية يضعان لمبات مصابيح Ultinon Essential LED من Philips في المرتبة الأولى وفي مقدّمة تكنولوجيا لمبات LED. وبفضل آلية تبدد الحرارة المزدوجة، من خلال المروحة والمشتت الحراري المضمّن والمزوّد بغلاف مطلي بأكسيد الألومنيوم، تبدد لمبات المصابيح الأمامية LED هذه الحرارة بفعالية أكبر وبشكل أفضل. ويمكنها أن تقدّم أداءً على أعلى مستوى من السطوع لفترة أطول.
تستخدم مصابيح Ultinon Essential LED من Philips تصميم لمبة جديد يدمج الأجهزة الإلكترونية بالصندوق الموصّل في بنيتها، ما يوفر مساحة أكبر للمبة في المصباح الأمامي ويسهّل بالتالي تركيبها. استمتع بتجربة التوصيل والتشغيل، فهذا التصميم المؤلف من قطعة واحدة يسمح بإخراج حلقة الوسط من الأعلى بسهولة، بدون الحاجة إلى استخدام مفك للبراغي. يتلاءم مصباح Ultinon Essential LED من Philips بحجمه الصغير مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات ويمكن تثبيته بسهولة من قبل الميكانيكيين المتخصصين.
يسمح لك نمط شعاع الضوء الدقيق بالرؤية بوضوح ويتيح للآخرين رؤيتك بشكل أوضح. فبفضل التصميم البصري الدقيق الذي يتميّز به مصباح Ultinon Essential LED من Philips، فهو يعكس الضوء في الموقع الذي تحتاج إليه على الطريق. وبالتالي، لن تتمكن من رؤية العوائق بسرعة أكبر والقيادة بثقة أكبر فحسب، بل ستتفادى التسبب في إزعاج السائقين الآخرين بوهج خطير، ما سيجعل جميع المتواجدين على الطريق أكثر أمانًا. للحصول على شعاع حاد، من المهم أن تكون اللمبة مثبتة في موقعها الصحيح في المصباح الأمامي. ويضمن استخدام حلقات توصيل قابلة للتعديل، المحاذاة المثالية للحصول على أداء ضوء مثالي وسلامة أفضل على الطرقات.
تلائم مصابيح Ultinon Essential LED من Philips مجموعة واسعة من السيارات بشكل مثالي، وهي تتوافق مع الأنظمة الكهربائية التي تعمل بجهد 12 و24 فولت على حد سواء. يمكنك التواصل مع أي من شركائنا المعتمدين أو الاتصال بمركز الاتصال للحصول على مزيد من التفاصيل.
مع خبرة تزيد على 100 عام في مجال الإضاءة المخصصة للسيارات، تم تصميم وتطوير منتجات السيارات العالية الجودة من Philips وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر.
بما أن مصابيح H7 الأمامية تتميز بمجموعة واسعة من دعائم اللمبات، فقد تواجه أحيانًا صعوبة في تثبيت مصابيح LED وملاءمتها، بعكس مصابيح Ultinon Essential LED من Philips. وتضمن حلقات التوصيل الاختيارية لمصابيح LED من Philips ملاءمتها لأوسع تشكيلة من طرازات السيارات، وبالتالي يمكنك شراء مصابيح LED من Philips وأنت مرتاح البال.
مواصفات التسويق
وصف المنتج
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
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