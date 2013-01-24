أنواع أجهزة مراقبة الطفل الثلاثة

هناك ثلاثة خيارات رئيسية عليك التفكير بها عند البحث عن جهاز مراقبة الطفل الأفضل لك.

جهاز مراقبة الطفل الذكي – إمكانية الاستماع والمحادثة في أي مكان وعلى أي جهاز ذكي

جهاز مراقبة الطفل بالفيديو – إمكانية الاستماع وتفقّد الطفل عبر شاشة عالية الدقة، ليلاً أو نهارًا

جهاز مراقبة الطفل بالصوت – إمكانية الاستماع والمحادثة عبر اتصال خاص وآمن

العثور على جهاز مراقبة الطفل المناسب لنمط حياتك

يعتمد العثور على جهاز مراقبة الطفل الأفضل لك على احتياجاتك الخاصة، فليس هناك خيار صح أو خطأ. تجدين أدناه مزيدًا من التفاصيل حول كيفية ملاءمة كل جهاز مراقبة الطفل لنمط حياتك.

جهاز مراقبة الطفل الذكي

هل أنت أم أو أب يحب التكنولوجيا الحديثة؟ أم تريدين فقط تفقّد طفلك أينما كنت؟ يوفر لك جهاز مراقبة الطفل الذكي راحة البال سواء كنت في المنزل أو خارجه إذ يتيح لك مراقبة طفلك والاستماع إليه على أي جهاز ذكي. وهذا أيضًا الخيار الأكثر تخصيصًا وتعددًا للأغراض: يمكنك اختيار مدى تكرار تلقي التحديثات، وإتاحة المراقبة الآمنة لأكثر من موفر رعاية واحد على أجهزة ذكية أخرى، والتقاط الصور، وتتبع درجة الحرارة والرطوبة في الغرفة.

يتصل جهاز مراقبة الطفل الذكي من Philips Avent بتطبيق uGrow. يخزّن التطبيق كل قراءات المناخ في الغرفة ويساعدك في اكتشاف تأثيرها على نمط نوم طفلك.

جهاز مراقبة الطفل الأفضل بالنسبة إلى: الأهل الذين يشعرون بالاطمئنان من خلال المعرفة ويريدون التواصل مع طفلهم أينما كانوا.

جهاز مراقبة الطفل بالفيديو

يُعتبر جهاز مراقبة الطفل بالفيديو طريقة أخرى لتفقّد طفلك والاستماع إليه من دون إزعاجه. باستخدام الكاميرا (وحدة الطفل) وشاشة الفيديو (وحدة الأهل) يمكنك استخدام اتصال خاص وآمن للتحقق مما إذا حان وقت الوجبة التالية بالفعل أو أنه مجرد إنذار خاطئ. وتمامًا مثل جهاز المراقبة الذكي، من الممكن أيضًا مراقبة درجة الحرارة والرطوبة في الغرفة والاستماع والمحادثة وتشغيل التهويدات.

جهاز مراقبة الطفل الأفضل بالنسبة إلى: الأهل للذين يرغبون بتفقّد طفلهم باستمرار

جهاز مراقبة الطفل بالصوت

إن جهاز مراقبة الطفل بالصوت، كما قد تستنتجين، هو خيار الصوت فقط. احصلي على راحة البال الإضافية من خلال الاستماع إلى مناغاة طفلك وتحرّكاته عبر جهاز الإرسال، ويمكنك تشغيل التهويدات والمحادثة. يتيح لك جهاز المراقبة بالصوت ضبط حساسية الميكروفون لالتقاط مستويات معينة من الضجيج. بالتالي يمكنك تشغيل التهويدات والاطمئنان إلى أنك ستسمعين صوت طفلك إن كان بحاجة إليك.

جهاز مراقبة الطفل الأفضل بالنسبة إلى: الأهل الذين يريدون خيارًا بسيطًا أو يفضلون إشارات الصوت على الصورة.

أيًا كان جهاز مراقبة الطفل الذي تختارينه، فأن تتمكني من مشاهدة طفلك وسماعه بطريقة خاصة وآمنة سيمنحك راحة البال ويتيح لك فرصة الاسترخاء أثناء نومه.

هل ترغبين بمعرفة المزيد عن أجهزة مراقبة الطفل؟ انقري هنا لاستكشاف المجموعة الكاملة.