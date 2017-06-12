البطاطس المخبوزة | Philips

طبق جانبي – 4 حصص
5 دقائق للتحضير
+ 25 دقيقة في المقلاة الهوائية Airfryer
الحصص 6 p, وقت التحضير 5 m, وقت الطهو: 25 m
المكونات
- 4 حبات بطاطس
- 1 بصل أحمر أو 2 بصل أخضر
- 8-6 شرائح سلامي أو شوريزو
- ½ فلفل أحمر
- 100 جرام من البازلاء )طازجة أو مجمدة(
- 1 ملعقة كبيرة من القشدة الحامضية
- 1 ملعقة كبيرة من الأعشاب الطازجة، مثل الثوم المعمر أو
- الطرخون أو البقدونس )اختياري(
- ملح وفلفل بحسب الذوق
الاتجاهات
- تُسخّن المقلاة الهوائية مسبقًا على 200 درجة مئوية.
- تُفرك قشور البطاطس جيدًا حتى تصبح نظيفة، ثم تجفّف بواسطة ورق المطبخ.
- توضع البطاطس في سلة المقلاة الهوائية .Airfryer ت على 25ّتوضع السلة داخل المقلاة ويُضبط المؤق دقيقة.
- في هذه الأثناء، يُفرم البصل الأخضر بشكل ناعم. تُقط شرائح السلامي والفلفل الأحمر إلى قطع صغيرة. تُسلق البازلاء لبضع دقائق حتى تصبح جاهزة، تُغسل بالمياه الباردة ثم تجفّف وتوضع جانبًا.
- ت رنينًا وتصبح البطاطس جاهزة، ضعهاّ عندما يُصدر المؤق جانبًا حتى تبرد ويصبح لمسها ممكنًا. يُقطع الجزء العلوي من كل حبة بطاطس. يُغرف الجزء الداخلي الطري من البطاطس ويوضع في وعاء.
- يُهرس الجزء الداخلي الطري من البطاطس مع القشدة الحامضية باستخدام شوكة، وتُخلط مع المزيج شرائح السلامي والفلفل والبازلاء والأعشاب الطازجة، في حال استخدامها. يُضاف الملح والفلفل للتتبيل. تُملأ حبات البطاطس المخبوزة بالخليط وتقدّم على الفور.