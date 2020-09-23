يقوم DTS Play-Fi ببث صوت عالي الجودة ومتزامن بطريقة مثالية بين مكبرات الصوت وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت العمودية المتوافقة. شغّل الأصوات نفسها في كل الغرف أو عيّن مناطق مختلفة. احصل على نظام صوت محيطي بسهولة تامة.
ما المحتوى التالي الذي ستستمع إليه؟
صوت منزلي بسهولة تامة
شغّل الموسيقى في كل غرفة. استمع إلى التلفزيون عبر مكبر صوت المطبخ أثناء الطهو. ابتكر نظام صوت محيطي. يسمح لك كل من اتصال DTS Play-Fi وتطبيق Philips Sound بتحقيق ذلك في كل الأرجاء عبر شبكة Wi-Fi المنزلية.
افتح العلبة. قم بالتوصيل. استمتع بالموسيقى.
قم بتوصيل تلفزيون Philips بمكبرات الصوت. قم بتوصيل مكبرات الصوت في ما بينها. يمكنك حتى الاستماع إلى التلفزيون غبر سماعات الرأس المتصلة بجهازك المحمول.