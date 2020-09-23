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Performance Series & Play-Fi Sound

منتجات Philips TV & Sound مع Play-Fi 

بدءًا من الصوت في غرف متعددة ووصولاً إلى الصوت المحيطي 

اكتشف DTS® Play-Fi®‎
ما هو Play-Fi

ما هو DTS Play-Fi؟


يقوم DTS Play-Fi ببث صوت عالي الجودة ومتزامن بطريقة مثالية بين مكبرات الصوت وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت العمودية المتوافقة. شغّل الأصوات نفسها في كل الغرف أو عيّن مناطق مختلفة. احصل على نظام صوت محيطي بسهولة تامة.

ما المحتوى التالي الذي ستستمع إليه؟ 

النظام المنزلي اللاسلكي من Philips TV & Sound
Play-Fi

صوت منزلي بسهولة تامة 


شغّل الموسيقى في كل غرفة. استمع إلى التلفزيون عبر مكبر صوت المطبخ أثناء الطهو. ابتكر نظام صوت محيطي. يسمح لك كل من اتصال DTS Play-Fi وتطبيق Philips Sound بتحقيق ذلك في كل الأرجاء عبر شبكة Wi-Fi المنزلية.

Download Play-Fi for Android
Download Play-Fi for iOS

افتح العلبة. قم بالتوصيل. استمتع بالموسيقى.

 

قم بتوصيل تلفزيون Philips بمكبرات الصوت. قم بتوصيل مكبرات الصوت في ما بينها. يمكنك حتى الاستماع إلى التلفزيون غبر سماعات الرأس المتصلة بجهازك المحمول. 

 

صوت التلفزيون من مكبرات الصوت ومكبر الصوت العمودي

بث صوت التلفزيون 

بث الموسيقى على التلفزيون

بث الموسيقى 

صوت التلفزيون على سماعات الرأس

بث صوت التلفزيون إلى سماعات الرأس 

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

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