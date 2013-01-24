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Philips S9000 الجديدة

آلة الحلاقة الأذكى في العالم بميزة الذكاء الاصطناعي

تمنح بشرتك راحة فائقة

تحديد الطراز
S9000
رمز تطبيق GroomTribe
الاتصال بتطبيق GroomTribe

تمنح بشرتك راحة فائقة

S9000
رمز تطبيق GroomTribe
الاتصال بتطبيق GroomTribe

ميزات المنتج

دقة فائقة.*
مخصصة
بحسب بشرتك.

 

*مقارنة بالطراز السابق Series S9000 من Philips
Checkmark
تم اختبارها من أطباء الجلد
الحماية من الضغط

راحة مخصصة للبشرة

مستشعر الحماية من الضغط


إن استخدام مستوى الضغط المناسب أساسي للحصول على حلاقة دقيقة ولحماية بشرتك. تقرأ المستشعرات المتطورة في آلة الحلاقة مستوى الضغط الذي تمارسه، وتُطلعك إشارة الضوء المبتكرة عند ممارسة ضغط مفرط أو قليل، لتزويدك بحلاقة مخصصة وتناسب احتياجاتك الخاصة.
حلقة الضغط
حاول ممارسة مستوى ضغط أقل
حلقة الضغط
رائع!
حلقة الضغط
حاول ممارسة المزيد من الضغط
شفرات SteelPrecision

دقة فائقة

شفرات Dual
SteelPrecision الجديدة


احصل على حلاقة دقيقة مع شفرات Dual SteelPrecision التي تتميّز بـ 150000 حركة قص في الدقيقة، لقص المزيد من الشعر في تمريرة واحدة*.

150000

حركة قص
في الدقيقة

72

شفرات بتقنية
الشحذ التلقائي
*مقارنة بالطراز السابق Series S9000 من Philips
*مقارنة بالطراز السابق Series S9000 من Philips
SkinIQ

تقنية استشعار للتكيّف مع احتياجاتك

غلاف Skinglide واقٍ

غلاف SkinGlide واقٍ

انزلاق سلس لحماية بشرتك بشكل أفضل
مستشعر الحماية من الضغط

مستشعر الحماية من الضغط

توجيهك لممارسة مستوى الضغط المناسب
مستشعر Power adapt

مستشعر Power Adapt

يستشعر 500 مرة في الثانية. يتكيّف مع لحيتك لحلاقة بدون مجهود
مستشعر التحكّم بالحركة

مستشعر التحكّم بالحركة  

توجيهك لاتباع تقنية حلاقة محسنة مع تمريرات أقل

التخصيص عبر التطبيق

حسّن
روتين الحلاقة مع تطبيق GroomTribe


تبقى بيانات الحلاقة متزامنة،
لإمكانية الاستفادة من توجيه مخصص من الميزات الذكية دائمًا.

توجيهات حلاقة في الوقت الحقيقي

خطط حلاقة مخصصة لحل مشاكل البشرة

تلميحات ونصائح مستندة إلى احتياجاتك

توجيه التنظيف واستبدال الخراطيش

متجر App store
متجر Google
رمز QR

لحلاقة مريحة

بدون كبلات

Quick Clean Pod بدون كبلات

تقوم حجرة التنظيف الفعالة بتنظيف آلة الحلاقة بدقة وتزييتها في دقيقة واحدة فقط، للحفاظ على أدائها المثالي لمدة أطول. إن الحجرة أكثر فعالية بـ 10 مرات من التنظيف بالمياه**. إنها حجرة التنظيف الأصغر في العالم وأول حجرة خالية من الأسلاك، لتتمكّن من تخزينها بسهولة واستخدامها في أي مكان.
**المقارنة من حيث أوساخ الحلاقة عند استخدام سائل التنظيف أو المياه في الخرطوشة
شاشة OLED متطورة

شاشة OLED متطورة

أول آلة حلاقة من Philips مع شاشة OLED ديناميكية للكشف عن كل ميزة وإشعار في آلة الحلاقة عبر رسوم متحركة دقيقة وسلسلة. تتضمّن الواجهة البسيطة توجيه SkinIQ وحالة البطارية ونصائح حول التنظيف والمزيد غير ذلك.
**المقارنة من حيث أوساخ الحلاقة عند استخدام سائل التنظيف أو المياه في الخرطوشة

المواصفات

مواصفات محسّنة
نتائج فورية

إزالة الشعر بالطريقة الرطبة والجافة

حلاقة رطبة وجافة

يمكنك اعتماد الحلاقة الرطبة والجافة
وحتى أثناء الاستحمام
الشحن

شحن لساعة واحدة

60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية
‎360 D

‎360-D

رؤوس مرنة تدور بمقدار 360 درجة، لتتبّع منحنيات وجهك
رأس تشذيب يظهر بكبسة زر

رأس تشذيب يظهر بكبسة زر

أداة تشذيب دقيق مضمّنة في المقبض
عرض كل المواصفات الفنية

مواصفات

أداء الحلاقة
أداء الحلاقة
نظام الحلاقة
  • شفرات Dual SteelPrecision
تتبع دقيق
  • رؤوس ‎360-D‎ المرنة
تقنية SkinIQ
  • مستشعر الحماية من الضغط
  • غلاف SkinGlide واقٍ
  • مستشعر التحكّم بالحركة
  • مستشعر Power Adapt
سهولة الاستعمال
سهولة الاستعمال
رطب وجاف
  • الاستخدام الجافّ والرطب
شاشة عرض
  • شاشة OLED متطورة
  • توجيه الضغط
  • مؤشر شحن البطارية
  • مؤشر التحكّم بالحركة
  • قِفل للسفر
تنظيف
  • فتح بلمسة واحدة
  • قابلة للغسل بالكامل
الطاقة
الطاقة
وقت التشغيل
  • 60 دقيقة
جاري الشحن
  • شحن كامل لمدة ساعة
  • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
فولتية تلقائية
  • 100-240 فولت
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
  • 9 واط
نوع البطارية
  • ليثيوم أيون
التصميم
التصميم
مقبض
  • مقبض مطاطي
اللون (الألوان)
  • فضي كروم
رؤوس حلاقة
  • زاوية
البرنامج
البرنامج
التطبيق
  • GroomTribe
  • يمكن التوصيل عبر Bluetooth®‎
التوافق مع الهواتف الذكية
  • أجهزة iPhone وAndroid™‎
الخدمة
الخدمة
ضمان لسنتين
  • نعم
رؤوس SH91 البديلة
  • استبدلها كل سنتين بـ SH91
الملحقات
الملحقات
Quick Clean Pod
  • نعم
  • خرطوشة واحدة مضمّنة
أداة تشذيب منبثقة ومضمّنة
  • نعم
السفر والتخزين
  • حقيبة سفر
الصيانة
  • فرشاة التنظيف
أداء الحلاقة
أداء الحلاقة
نظام الحلاقة
  • شفرات Dual SteelPrecision
تتبع دقيق
  • رؤوس ‎360-D‎ المرنة
سهولة الاستعمال
سهولة الاستعمال
رطب وجاف
  • الاستخدام الجافّ والرطب
شاشة عرض
  • شاشة OLED متطورة
  • توجيه الضغط
  • مؤشر شحن البطارية
  • مؤشر التحكّم بالحركة
  • قِفل للسفر
See all specifications
أداء الحلاقة
أداء الحلاقة
نظام الحلاقة
  • شفرات Dual SteelPrecision
تتبع دقيق
  • رؤوس ‎360-D‎ المرنة
تقنية SkinIQ
  • مستشعر الحماية من الضغط
  • غلاف SkinGlide واقٍ
  • مستشعر التحكّم بالحركة
  • مستشعر Power Adapt
سهولة الاستعمال
سهولة الاستعمال
رطب وجاف
  • الاستخدام الجافّ والرطب
شاشة عرض
  • شاشة OLED متطورة
  • توجيه الضغط
  • مؤشر شحن البطارية
  • مؤشر التحكّم بالحركة
  • قِفل للسفر
تنظيف
  • فتح بلمسة واحدة
  • قابلة للغسل بالكامل
الطاقة
الطاقة
وقت التشغيل
  • 60 دقيقة
جاري الشحن
  • شحن كامل لمدة ساعة
  • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
فولتية تلقائية
  • 100-240 فولت
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
  • 9 واط
نوع البطارية
  • ليثيوم أيون
التصميم
التصميم
مقبض
  • مقبض مطاطي
اللون (الألوان)
  • فضي كروم
رؤوس حلاقة
  • زاوية
البرنامج
البرنامج
التطبيق
  • GroomTribe
  • يمكن التوصيل عبر Bluetooth®‎
التوافق مع الهواتف الذكية
  • أجهزة iPhone وAndroid™‎
الخدمة
الخدمة
ضمان لسنتين
  • نعم
رؤوس SH91 البديلة
  • استبدلها كل سنتين بـ SH91
الملحقات
الملحقات
Quick Clean Pod
  • نعم
  • خرطوشة واحدة مضمّنة
أداة تشذيب منبثقة ومضمّنة
  • نعم
السفر والتخزين
  • حقيبة سفر
الصيانة
  • فرشاة التنظيف

محتويات العلبة

A   آلة الحلاقة Series 9000
B   حقيبة للسفر
C   ‏Quick-Clean Pod
D   خرطوشة التنظيف
E   قاعدة الشحن
ملحق اختياري
F   أداة تسريح اللحية
ملحق اختياري
A
Shaver series 9000
B
حقيبة سفر
C
Quick clean pod
D
خرطوشة التنظيف
E
قاعدة للشحن
F
أداة تسريح اللحية

استشعار وتوجيه وتكيّف بحسب احتياجاتك، لحلاقة دقيقة بشكل فائق

استشعار وتوجيه وتكيّف بحسب احتياجاتك، لحلاقة دقيقة بشكل فائق

حلاقة دقيقة بشكل فائق

الآراء

آراء الآخرين حول 
‏Philips S9000 

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

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