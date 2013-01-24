تقوم حجرة التنظيف الفعالة بتنظيف آلة الحلاقة بدقة وتزييتها في دقيقة واحدة فقط، للحفاظ على أدائها المثالي لمدة أطول. إن الحجرة أكثر فعالية بـ 10 مرات من التنظيف بالمياه**. إنها حجرة التنظيف الأصغر في العالم وأول حجرة خالية من الأسلاك، لتتمكّن من تخزينها بسهولة واستخدامها في أي مكان.