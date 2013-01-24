مصطلحات البحث
*مقارنة بالطراز السابق Series S9000 من Philips
|نظام الحلاقة
|
|تتبع دقيق
|
|تقنية SkinIQ
|
|رطب وجاف
|
|شاشة عرض
|
|تنظيف
|
|وقت التشغيل
|
|جاري الشحن
|
|فولتية تلقائية
|
|الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
|
|نوع البطارية
|
|مقبض
|
|اللون (الألوان)
|
|رؤوس حلاقة
|
|التطبيق
|
|التوافق مع الهواتف الذكية
|
|ضمان لسنتين
|
|رؤوس SH91 البديلة
|
|Quick Clean Pod
|
|أداة تشذيب منبثقة ومضمّنة
|
|السفر والتخزين
|
|الصيانة
|
|نظام الحلاقة
|
|تتبع دقيق
|
|رطب وجاف
|
|شاشة عرض
|
|نظام الحلاقة
|
|تتبع دقيق
|
|تقنية SkinIQ
|
|رطب وجاف
|
|شاشة عرض
|
|تنظيف
|
|وقت التشغيل
|
|جاري الشحن
|
|فولتية تلقائية
|
|الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
|
|نوع البطارية
|
|مقبض
|
|اللون (الألوان)
|
|رؤوس حلاقة
|
|التطبيق
|
|التوافق مع الهواتف الذكية
|
|ضمان لسنتين
|
|رؤوس SH91 البديلة
|
|Quick Clean Pod
|
|أداة تشذيب منبثقة ومضمّنة
|
|السفر والتخزين
|
|الصيانة
|
SP9860/13
S9031/21
S9985/50
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