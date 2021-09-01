قص الشعر في أي اتجاه بفضل الشفرات الدوارة التي تدور بنطاق 360 درجة

تم تصميم آلات الحلاقة الدوارة من Philips خصيصًا لتتناسب مع نمو شعرك الطبيعي، حيث تلتقط كل الشعر الذي ينمو في أي اتجاه، وذلك بفضل الشفرات الدوارة التي تدور بنطاق 360 درجة. مع ما يصل إلى 150000 حركة قص في الدقيقة ، تقصّ شفرات Dual SteelPrecision كمية أكبر من الشعر في كل تمريرة.**