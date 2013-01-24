Sonicare 9900 Prestige 



نرغب في أن تكون راضيًا تمامًا عن منتجك من Philips Sonicare. لذلك، إذا لم تكن راضيًا 100% بعد استخدام منتجك لأي سبب كان، فسنعيد لك أموالك مقابل منتجات مؤهلة من Philips Oral Healthcare‏.