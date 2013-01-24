مصطلحات البحث
|مستشعر الضغط
|
|مستشعر الوضعية
|
|مستشعر حركة الفرك
|
|قوة تكيّفية
|
|خريطة فم ثلاثية الأبعاد
|
|الذكاء الاصطناعي
|
|مقبض
|
|رؤوس الفرشاة
|
|علبة شحن USB لفرشاة الأسنان Prestige
|
|قاعدة الشاحن
|
|كبل USB
|
|تقنية Bluetooth® اللاسلكية
|
|التوافق مع Android
|
|توافق مع نظام iOS
|
|توجيه في الوقت الحقيقي
|
|أوضاع قابلة للتخصيص
|
|اللون
|
|السرعة
|
|Performance
|
|الفوائد الصحية
|
|فوائد التبييض
|
|معلومات عن الضغط
|
|ملاحظات حول حركة الفرك
|
|موقت
|
|مقبض
|
|حقيبة سفر
|
|توافق المقبض
|
|تذكير بالاستبدال من BrushSync
|
|مؤشر مستوى البطارية
|
|البطارية
|
|نوع البطارية
|
|فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
|
|وحدة تزويد بالطاقة
|
|الكفالة
|
|مستشعر الضغط
|
|مستشعر الوضعية
|
|مقبض
|
|رؤوس الفرشاة
|
|مستشعر الضغط
|
|مستشعر الوضعية
|
|مستشعر حركة الفرك
|
|قوة تكيّفية
|
|خريطة فم ثلاثية الأبعاد
|
|الذكاء الاصطناعي
|
|مقبض
|
|رؤوس الفرشاة
|
|علبة شحن USB لفرشاة الأسنان Prestige
|
|قاعدة الشاحن
|
|كبل USB
|
|تقنية Bluetooth® اللاسلكية
|
|التوافق مع Android
|
|توافق مع نظام iOS
|
|توجيه في الوقت الحقيقي
|
|أوضاع قابلة للتخصيص
|
|اللون
|
|السرعة
|
|Performance
|
|الفوائد الصحية
|
|فوائد التبييض
|
|معلومات عن الضغط
|
|ملاحظات حول حركة الفرك
|
|موقت
|
|مقبض
|
|حقيبة سفر
|
|توافق المقبض
|
|تذكير بالاستبدال من BrushSync
|
|مؤشر مستوى البطارية
|
|البطارية
|
|نوع البطارية
|
|فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
|
|وحدة تزويد بالطاقة
|
|الكفالة
|
فرشاة الأسنان Sonicare 9900 Prestige
رأس A3 Premium المتكامل
علبة شحن USB لفرشاة الأسنان Prestige
كبل شاحن USB-C
قاعدة الشاحن
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الأموال
HX9992/22
HX9992/21
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