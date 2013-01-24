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Sonicare 9900 Prestige 

عناية استثنائية مخصصة بحسب احتياجاتك مع تقنية SenseIQ


إن فرشاة الأسنان الكهربائية الأكثر طورًا لدينا تلبي احتياجاتك دائمًا؛ فهي تستشعر أسلوب تنظيف الأسنان بالفرشاة الذي تتبّعه وتتكيّف معه فيما تنظّف أسنانك باستخدام رأس الفرشاة المتكامل Premium.
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فيديو Sonicare
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إن فرشاة الأسنان الكهربائية الأكثر طورًا لدينا تلبي احتياجاتك دائمًا؛ فهي تستشعر أسلوب تنظيف الأسنان بالفرشاة الذي تتبّعه وتتكيّف معه فيما تنظّف أسنانك باستخدام رأس الفرشاة المتكامل Premium.
فيديو Sonicare

ميزات المنتج

تنظيف مخصص بالفرشاة بطريقة تلبّي احتياجاتك دائمًا

تقنية SenseIQ

تقنية
SenseIQ

رمز علامة الاختيار

استشعار أسلوب تنظيف الأسنان بالفرشاة الذي تتّبعه

تستشعر الضغط، والحركة، والتغطية والمزيد غير ذلك، لغاية 100 مرة في الثانية.
رمز علامة الاختيار

التكيّف مع احتياجاتك في الوقت الحقيقي

تتكيّف معك تلقائيًا وفي الوقت الحقيقي، من خلال ضبط القوة عند استشعار ضغط مفرط.
رمز علامة الاختيار

العناية بصحة فمك

العناية بصحة فمك من خلال تنظيف الأسنان وتبييضها، وحماية اللثّة، ومساعدتك في تنظيف أسنانك بالفرشاة بشكل أفضل مع مرور الوقت.
رأس فرشاة واحد لعناية شاملة

رأس فرشاة واحد
لعناية كاملة


ولّت أيام استبدال رؤوس الفرشاة. يُعدّ رأس الفرشاة المتكامل Premium الأفضل لدينا على الإطلاق وهو كل ما تحتاج إليه للحصول على أسنان أكثر نظافةً وبياضًا ولثّة صحية أكثر. يلبي رأس الفرشاة هذا كل احتياجاتك.
رمز علامة الاختيار

إزالة كمية أكبر من البلاك بـ 20 مرة

رمز علامة الاختيار

تقليل البقع بنسبة تصل إلى 100% في أقل من يومَين

رمز علامة الاختيار

لثّة صحية أكثر لغاية 15 مرة في غضون أسبوعيَن فقط

  1. مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية 
  2. في اختبار مخبري مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية
  3. مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية في غضون 6 أسابيع
تطبيق Sonicare
تطبيق Philips Sonicare

توجيهات مخصصة من تطبيق Philips Sonicare

يتم تشغيل تطبيق Philips Sonicare بالذكاء الاصطناعي، وهو يعمل بتناغم تام مع فرشاة الأسنان Sonicare 9900 Prestige. تتم مزامنة بيانات تنظيف الأسنان الخاصة بك بشكل مستمر، لتكون التوجيهات المخصصة من الميزات الذكية في متناول يديك دائمًا.
Checkmark
توجيهات الوقت الحقيقي
Checkmark
الإبلاغ عن التقدّم
Checkmark
توصيات مخصصة حول تنظيف الأسنان بالفرشاة
Checkmark
مزامنة تلقائية
متجر التطبيقات
متجر Google play
فيديو Sonicare

تنظيف الأسنان بتقنية الاهتزازات الصوتية:
درجة متقدّمة من التنظيف الفعال


تخلّص من البلاك مع تقنية الاهتزازات الصوتية، وهي معيارنا القياسي في التنظيف الفعال واللطيف. أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة، يمكنك تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها بفضل ما يصل إلى 62000 حركة فرشاة في الدقيقة وسائل ديناميكي، لفم نظيف ومنتعش بصورة استثنائية.

الشحن في أي وقت وأي مكان باستخدام حقيبة السفر الفاخرة

حقيبة سفر

حقيبة سفر

يمكن وضع حقيبة السفر الأنيقة والصغيرة في أي حقيبة لتوفير راحة تامة أثناء تواجدك خارج المنزل. والحقيبة المتينة مغلّفة بجلد ناعم ,غير حيواني.

شحن عبر USB-C

يمكنك إعادة شحن فرشاة أسنانك من دون إزالتها من الحقيبة باستخدام كبل USB-C.
Sonicare المميزة
رمز علامة الاختيار

شحن سهل

عندما يحين الوقت لشحن فرشاة الأسنان، ما عليك سوى وضعها على قاعدة الشاحن مع الحامل الشفاف أو بدونه. مظهران مثاليان لإبراز تصميم فرشاة الأسنان العصري والأنيق والمذهل.
رمز علامة الاختيار

تصميم أنيق وصغير

تتمحور تجربة Sonicare 9900 Prestige حول التقنية العالية المتوفرة بأسلوب أنيق وتصميم صغير الحجم. تتميّز فرشاة الأسنان بمواد فاخرة وبأنها أقصر بـ 18 مم مقارنة بالطراز السابق، ما يجعل هذا الجهاز الفاخر جذابًا رائع الملمس.
رمز علامة الاختيار

سهولة الاستخدام والحفاظ على النظافة

ابدأ بتنظيف أسنانك على الفور بعد الضغط ببساطة على زر التحكّم بالطاقة المضمّن. وبفضل عدم وجود أي فراغات أو وصلات مرئية بين الزر والمقبض، تبقى Sonicare 9900 Prestige نظيفة.

المواصفات

مواصفات محسّنة
نتائج فورية

إزالة كمية أكبر من البلاك بـ ‏20 مرة

تنظيف كل جزء
من فمك

لثّة صحية أكثر بـ ‏7 مرات

صحية أكثر لغاية 7 مرات
في غضون أسبوعيَن فقط

استهلاك البطارية لمدة ‏14 يومًا

مثالية في المنزل
أو أثناء التنقل

زر سلس واحد

للسماح لك ببدء
تنظيف الأسنان بالفرشاة على الفور

ميزات المنتج

عرض كل المواصفات الفنية

مواصفات

تقنية SenseIQ
تقنية SenseIQ
مستشعر الضغط
  • للتنبيه عند الضغط بشكل مفرط على الأسنان
مستشعر الوضعية
  • لتتبّع نسبة التغطية
  • في كل جلسة تنظيف بالفرشاة
مستشعر حركة الفرك
  • لتوجيهك لتخفيف حركة الفرك
قوة تكيّفية
  • ضبط مستوى القوة
  • عند ممارسة ضغط زائد
خريطة فم ثلاثية الأبعاد
  • تمييز الأماكن التي تم تفويتها
الذكاء الاصطناعي
  • الكشف عن عملية التنظيف بالفرشاة ومزامنتها
العناصر المرفقة
العناصر المرفقة
مقبض
  • Sonicare 9900 Prestige (عدد 1)
رؤوس الفرشاة
  • رأس A3 Premium متكامل (عدد 1)
  • فرشاة اللسان TongueCare+‎ واحدة
علبة شحن USB لفرشاة الأسنان Prestige
  • 1
قاعدة الشاحن
  • 1
كبل USB
  • 1
إمكانية الاتصال
إمكانية الاتصال
تقنية Bluetooth®‎ اللاسلكية
  • تطبيق تنظيف الأسنان المتصل
التوافق
التوافق
التوافق مع Android
  • Android OS 8.0 أو إصدار أحدث
توافق مع نظام iOS
  • هواتف iPhone التي تعمل بنظام iOS 13.0 أو إصدار أحدث
تطبيق Sonicare بالذكاء الاصطناعي
تطبيق Sonicare بالذكاء الاصطناعي
توجيه في الوقت الحقيقي
  • توصيات مخصصة
  • تقرير التقدّم بشكل يومي/شهري/سنوي
أوضاع قابلة للتخصيص
  • Clean
  • White+‎
  • Gum health
  • Deep Clean
  • Sensitive
التصميم واللون الخارجي
التصميم واللون الخارجي
اللون
  • أسود ليلي
أداء التنظيف
أداء التنظيف
السرعة
  • تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
Performance
  • إزالة كمية أكبر من البلاك لغاية 20 مرة*
الفوائد الصحية
  • لثة صحية أكثر لغاية 15 مرة**
فوائد التبييض
  • بقع أقل بنسبة تصل إلى 100%***
معلومات عن الضغط
  • تضيء الحلقة باللون الأرجواني
  • اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم
ملاحظات حول حركة الفرك
  • حلقة تضيء باللون الكهرماني
  • اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم
  • خيار التشغيل/إيقاف التشغيل من التطبيق
موقت
  • BrushPacer وSmarTimer
سهولة الاستعمال
سهولة الاستعمال
مقبض
  • تصميم أنيق وصغير
  • تحكّم سهل يعمل باللمس
حقيبة سفر
  • علبة شحن صغيرة وأنيقة
  • جلد ناعم غير حيواني
توافق المقبض
  • رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
تذكير بالاستبدال من BrushSync
  • يضيء رمز التذكير
  • لضمان الحصول على أفضل نتائج دائمًا
مؤشر مستوى البطارية
  • مؤشر الرمز المضاء
المواصفات التقنية
المواصفات التقنية
البطارية
  • قابلة للشحن
نوع البطارية
  • ليثيوم أيون
فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
  • أسبوعان وأكثر****
الطاقة
الطاقة
وحدة تزويد بالطاقة
  • 110-220 فولت
الخدمة
الخدمة
الكفالة
  • ضمان محدود لمدة سنتين
تقنية SenseIQ
تقنية SenseIQ
مستشعر الضغط
  • للتنبيه عند الضغط بشكل مفرط على الأسنان
مستشعر الوضعية
  • لتتبّع نسبة التغطية
  • في كل جلسة تنظيف بالفرشاة
العناصر المرفقة
العناصر المرفقة
مقبض
  • Sonicare 9900 Prestige (عدد 1)
رؤوس الفرشاة
  • رأس A3 Premium متكامل (عدد 1)
  • فرشاة اللسان TongueCare+‎ واحدة
See all specifications
تقنية SenseIQ
تقنية SenseIQ
مستشعر الضغط
  • للتنبيه عند الضغط بشكل مفرط على الأسنان
مستشعر الوضعية
  • لتتبّع نسبة التغطية
  • في كل جلسة تنظيف بالفرشاة
مستشعر حركة الفرك
  • لتوجيهك لتخفيف حركة الفرك
قوة تكيّفية
  • ضبط مستوى القوة
  • عند ممارسة ضغط زائد
خريطة فم ثلاثية الأبعاد
  • تمييز الأماكن التي تم تفويتها
الذكاء الاصطناعي
  • الكشف عن عملية التنظيف بالفرشاة ومزامنتها
العناصر المرفقة
العناصر المرفقة
مقبض
  • Sonicare 9900 Prestige (عدد 1)
رؤوس الفرشاة
  • رأس A3 Premium متكامل (عدد 1)
  • فرشاة اللسان TongueCare+‎ واحدة
علبة شحن USB لفرشاة الأسنان Prestige
  • 1
قاعدة الشاحن
  • 1
كبل USB
  • 1
إمكانية الاتصال
إمكانية الاتصال
تقنية Bluetooth®‎ اللاسلكية
  • تطبيق تنظيف الأسنان المتصل
التوافق
التوافق
التوافق مع Android
  • Android OS 8.0 أو إصدار أحدث
توافق مع نظام iOS
  • هواتف iPhone التي تعمل بنظام iOS 13.0 أو إصدار أحدث
تطبيق Sonicare بالذكاء الاصطناعي
تطبيق Sonicare بالذكاء الاصطناعي
توجيه في الوقت الحقيقي
  • توصيات مخصصة
  • تقرير التقدّم بشكل يومي/شهري/سنوي
أوضاع قابلة للتخصيص
  • Clean
  • White+‎
  • Gum health
  • Deep Clean
  • Sensitive
التصميم واللون الخارجي
التصميم واللون الخارجي
اللون
  • أسود ليلي
أداء التنظيف
أداء التنظيف
السرعة
  • تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
Performance
  • إزالة كمية أكبر من البلاك لغاية 20 مرة*
الفوائد الصحية
  • لثة صحية أكثر لغاية 15 مرة**
فوائد التبييض
  • بقع أقل بنسبة تصل إلى 100%***
معلومات عن الضغط
  • تضيء الحلقة باللون الأرجواني
  • اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم
ملاحظات حول حركة الفرك
  • حلقة تضيء باللون الكهرماني
  • اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم
  • خيار التشغيل/إيقاف التشغيل من التطبيق
موقت
  • BrushPacer وSmarTimer
سهولة الاستعمال
سهولة الاستعمال
مقبض
  • تصميم أنيق وصغير
  • تحكّم سهل يعمل باللمس
حقيبة سفر
  • علبة شحن صغيرة وأنيقة
  • جلد ناعم غير حيواني
توافق المقبض
  • رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
تذكير بالاستبدال من BrushSync
  • يضيء رمز التذكير
  • لضمان الحصول على أفضل نتائج دائمًا
مؤشر مستوى البطارية
  • مؤشر الرمز المضاء
المواصفات التقنية
المواصفات التقنية
البطارية
  • قابلة للشحن
نوع البطارية
  • ليثيوم أيون
فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
  • أسبوعان وأكثر****
الطاقة
الطاقة
وحدة تزويد بالطاقة
  • 110-220 فولت
الخدمة
الخدمة
الكفالة
  • ضمان محدود لمدة سنتين

محتويات العلبة


فرشاة الأسنان Sonicare 9900 Prestige

رأس A3 Premium المتكامل

علبة شحن USB لفرشاة الأسنان Prestige

كبل شاحن USB-C

قاعدة الشاحن
ما محتويات الصندوق؟

الآراء

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9900 Prestige من Philips Sonicare

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رؤوس الفرشاة

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

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