سواء أكنت تشفطين الحليب في المنزل لوجبة ليلية أم في العمل، يجب أخذ بعض الأمور الأساسية في عين الاعتبار للمساعدة في سير الأمور بسلاسة.
1. خططي مسبقًا
إذا كنت تعلمين أنك ستتواجدين بعيدة عن طفلك، فابدأي باستخدام شافطة الحليب ضمن روتينك اليومي قبل بضعة أسابيع. ستبدأين في إنتاج كمية من الحليب لطفلك وستعتادين على استخدام شافطة حليب.
2. اعثري على مكان مريح
كلما كنت مرتاحة أكثر، كان درّ الحليب أسهل. قبل أن تجلسي لشفط الحليب، احرصي على العثور على مكان هادئ وخاص ولا تترددّي في إضفاء لمساتك الشخصية، مثل الإضاءة والموسيقى. من المفيد أيضًا البحث عن مقعد مع الكثير من الدعامات لتتمكّني من الجلوس بوضعية مستقيمة. فمن الأسهل درّ الحليب في هذه الوضعية.
3. اشفطي الحليب بوتيرة مماثلة لوتيرة الرضاعة، على أقل تقدير
للحفاظ على كمية إنتاج الحليب لديك، اشفطي الحليب بوتيرة مماثلة لوتيرة الرضاعة عادةً، على أقل تقدير. لذلك، إذا كنت عادةً تقومين بإرضاع طفلك ثلاث مرات عندما لا تكونين متواجدة معه، فاحرصي على شفط الحليب على الأقل بالقدر نفسه.