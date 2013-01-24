1. كيف أعلم متى يتعيّن علي إرضاع طفلي؟

من الأفضل إرضاع طفلك عندما تلاحظين أنه يشعر بالجوع. فمن شأن ذلك أن يمنحه شعورًا مذهلاً بالراحة، ويسمح بزيادة وزنه بشكل أفضل، ويضمن أن تكون كمية إنتاج الحليب متلائمة مع احتياجاته. يجب أن تنتبهي إلى علامات الجوع، مثل امتصاص اليدين وتحريك الرأس من جهة إلى أخرى ومدّ اللسان إلى الخارج. يجب أن يتم إرضاع الأطفال الحديثي الولادة من 8 مرات إلى 12 مرة على الأقل يوميًا، أي ما يوازي وجبة واحدة تقريبًا كل ثلاث ساعات (من وقت بدء الوجبة إلى وقت بدء الوجبة التالية).

2. ما المدة التي تستغرقها الرضاعة الطبيعية؟

يرغب بعض الأطفال في الرضاعة ببطء، بينما يفضّل البعض الآخر الرضاعة بوتيرة أسرع. بشكل عام، قد تستغرق الرضاعة الطبيعية من 5 دقائق إلى ساعة، من البداية حتى النهاية. تعتمد مدة الرضاعة الطبيعية أيضًا على حجم طفلك وعمره وعدد المرات التي يأكل فيها.

3. ما المدة التي يجب أن تستغرقها الرضاعة من كل ثدي؟

ستستند المدة التي تستغرقها الرضاعة من كل ثدي إلى كمية الحليب المخزّنة في الثديين. ومن الأفضل إفراغ ثدي واحد قبل الانتقال إلى الآخر، وإذا قمت بإرضاع طفلك من ثدي واحد أثناء الوجبة، فاحرصي على إرضاعه من الثدي الآخر في بداية الوجبة التالية.