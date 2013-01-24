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إجابات على 10 أسئلة حول الرضاعة الطبيعية

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كما تعلمين، جسمك مصمم للرضاعة الطبيعية، ولكن سيكون مفيدًا لو يشاركك شخص كل الأساسيات المتعلقة بهذه المرحلة، مثل المدة التي يجب أن تستغرقها كل عملية رضاعة، أو الحالات التي يجب أن تطلبي فيها المساعدة، بحيث لا تكون هذه المهمة صعبة جداً. لقد جمعنا لك بعض النصائح حول الرضاعة الطبيعية للإجابة على أهم 10 أسئلة متعلّقة بهذا الموضع، ولتشعري بثقة أكبر عند بدء مرحلة الرضاعة الطبيعية.

1. كيف أعلم متى يتعيّن علي إرضاع طفلي؟

من الأفضل إرضاع طفلك عندما تلاحظين أنه يشعر بالجوع. فمن شأن ذلك أن يمنحه شعورًا مذهلاً بالراحة، ويسمح بزيادة وزنه بشكل أفضل، ويضمن أن تكون كمية إنتاج الحليب متلائمة مع احتياجاته. يجب أن تنتبهي إلى علامات الجوع، مثل امتصاص اليدين وتحريك الرأس من جهة إلى أخرى ومدّ اللسان إلى الخارج. يجب أن يتم إرضاع الأطفال الحديثي الولادة من 8 مرات إلى 12 مرة على الأقل يوميًا، أي ما يوازي وجبة واحدة تقريبًا كل ثلاث ساعات (من وقت بدء الوجبة إلى وقت بدء الوجبة التالية).

 

2. ما المدة التي تستغرقها الرضاعة الطبيعية؟ 

يرغب بعض الأطفال في الرضاعة ببطء، بينما يفضّل البعض الآخر الرضاعة بوتيرة أسرع. بشكل عام، قد تستغرق الرضاعة الطبيعية من 5 دقائق إلى ساعة، من البداية حتى النهاية. تعتمد مدة الرضاعة الطبيعية أيضًا على حجم طفلك وعمره وعدد المرات التي يأكل فيها.

 

3. ما المدة التي يجب أن تستغرقها الرضاعة من كل ثدي؟

ستستند المدة التي تستغرقها الرضاعة من كل ثدي إلى كمية الحليب المخزّنة في الثديين. ومن الأفضل إفراغ ثدي واحد قبل الانتقال إلى الآخر، وإذا قمت بإرضاع طفلك من ثدي واحد أثناء الوجبة، فاحرصي على إرضاعه من الثدي الآخر في بداية الوجبة التالية.

4. أشعر ببعض الألم. ماذا يجب أن أفعل؟

من الطبيعي أن تشعري ببعض الألم في بداية الوجبة، بشكل خاص عند بدء مرحلة الرضاعة الطبيعية، لكن يجب معالجة أي ألم دائم على الفور. وإذا كنت تعانين ألمًا دائمًا بشكل منتظم، فلا تشعري بأنه يتوجّب عليك تحمّله. يمكن عادةً حل مشكلة الألم أثناء الرضاعة الطبيعية من خلال بعض الإرشاد حول تقنية الالتقام والرضاعة من المتخصص في الرعاية الصحية. ويمكنك أيضًا استخدام حامي الحلمة لحمايتها بين الوجبات.

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Philips Avent

حامي الحلمة

SCF156/01
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول
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    Philips Avent حامي الحلمة

    SCF156/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول

    تم تصنيع واقي الحلمة SCF156/00 من Philips Avent من مادة السيليكون الرقيقة جدًا، والناعمة، والخالية من أي رائحة أو نكهة، لحماية الحلمات المتشققة أو المتقرحة أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول

    تم تصنيع واقي الحلمة SCF156/00 من Philips Avent من مادة السيليكون الرقيقة جدًا، والناعمة، والخالية من أي رائحة أو نكهة، لحماية الحلمات المتشققة أو المتقرحة أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول

    تم تصنيع واقي الحلمة SCF156/00 من Philips Avent من مادة السيليكون الرقيقة جدًا، والناعمة، والخالية من أي رائحة أو نكهة، لحماية الحلمات المتشققة أو المتقرحة أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول

    تم تصنيع واقي الحلمة SCF156/00 من Philips Avent من مادة السيليكون الرقيقة جدًا، والناعمة، والخالية من أي رائحة أو نكهة، لحماية الحلمات المتشققة أو المتقرحة أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    5. كيف أعرف إذا كانت كمية الحليب التي يحصل عليها طفلي كافية؟

    لا تخلو عملية الرضاعة الطبيعية من بعض الغموض. فما من طريقة أكيدة لمعرفة كمية الحليب التي يحصل عليها طفلك بالضبط، ولكن ثمة علامات يمكنك الاستعانة بها لمعرفة ما إذا كان يحصل طفلك على كمية كافية:

     

    • يبدأ طفلك باكتساب الوزن عندما يحصل على حليبك
    • بحلول اليوم 10 - 14، يكون طفلك قد اكتسب وزن الولادة من جديد
    • يستمر باكتساب الوزن بثبات كما هو متوقع

     

    أفضل علامة ستكون خدود طفلك الممتلئة. فالطفل السعيد والمتيقّظ وقيد النمو هو أفضل دلالة إلى أنك تنتجين كمية حليب كافية.

     

    6. أنا أتناول الدواء. هل ما زال بإمكاني إرضاع طفلي؟

    ثمة أدوية كثيرة يمكن تناولها أثناء الرضاعة الطبيعية، لكن ن الأفضل دائمًا استشارة الصيدلي.  

     

    • هل يمكنني شرب الكحول؟

    من الأفضل عدم شرب الكحول أثناء الرضاعة الطبيعية. بإمكان المتخصص في الرعاية الصحية أيضًا إرشادك بشكل أدق حول هذا الموضوع.

     

    • هل يمكنني تناول الكافيين؟

    بشكل عام، لن يشعر طفلك بالانزعاج في حال تناولت مشروبًا يحتوي على الكافيين أو اثنَين. وقد يكون ذلك كوبًا من القهوة أو الشاي أو مشروبًا غازيًا. ولكن تجدر الإشارة إلى أن تناول كمية كبيرة من الكافيين قد تجعل طفلك يشعر بالانزعاج أو تبقيه صاحيًا. أما الخبر السار لمحبي الشوكولاتة فهو أنه يمكنك بتناولها باعتدال بشكل عام.

     

    7. هل يحتاج طفلي إلى أي مشروبات أخرى؟

    حليب الأم هو كل ما يحتاج إليه طفلك في الأشهر الستة الأولى من حياته تقريبًا. يا له من مشروب قيّم!

     

    8. هل يمكنني دمج الرضاعة الطبيعية مع طرق إطعام أخرى؟

    بشكل عام، يتطلّب الأمر من ثلاثة إلى ستة أسابيع كحد أدنى من الرضاعة الطبيعية بشكل حصري لتوفير كمية حليب مناسبة لطفلك وليصبح طفلك على إلمام بطريقة الرضاعة الجيدة. لذلك، قد يؤدي استخدام الرضّاعة في الأسابيع الأولى إلى إنهاء مرحلة الرضاعة الطبيعية باكرًا. بعد ترسيخ مرحلة الرضاعة الطبيعية، لا يمانع معظم الأطفال التبديل بين حليب الثدي والرضّاعة في حال كنت تفضّلين ذلك. من الأفضل استخدام رضّاعة مصممة خصيصًا للرضاعة المختلطة، ويمكن للمتخصص في الرعاية الصحية إرشادك بصورة إضافية حول أفضل طريقة لتقديم الرضّاعة لطفلك. 

    9. سأعود إلى العمل قريبًا. هل سيبقى بإمكاني إرضاع طفلي؟

    بالتأكيد ما زال بإمكانك إرضاع طفلك عند العودة إلى العمل! يمكنك الاستمرار في منح طفلك كل فوائد حليبك عندما لا يمكنك التواجد معه، وذلك من خلال شفطه مسبقًا. يجب أن تكون وتيرة شفط الحليب مماثلة لوتيرة الرضاعة، على أقل تقدير، للحفاظ على كمية إنتاج الحليب لديك. بالإضافة إلى ذلك، حاولي بدء شفط الحليب قبل بضعة أسابيع على الأقل من العودة إلى العمل. بهذه الطريقة، سيكون لديك ما يكفي من مخزون الحليب المشفوط. وفي ما يتعلق باختيار شافطة حليب، فستجدين أن شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية هي الأكثر فعالية، في حين أن الشافطة اليدوية يمكن حملها لتكون الخيار الأمثل للأمهات أثناء التنقل. بعد شفط الحليب، تأكدي من حفظه في الثلاجة أو تجميده على الفور داخل حاويات التخزين.

     

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    منتجات قد تحتاجين إليها

    Philips Avent

    شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من Comfort

    SCF334/02
    Avent
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز
    Avent
    • مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا
      -{discount-value}

      Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من Comfort

      SCF334/02
      التصنيف الإجمالي / 5
      1 الجوائز

      مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

      حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

      هذا المنتج لم يعد متاحا

      مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

      حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

      مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

      حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

      هذا المنتج لم يعد متاحا

      مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

      حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

      10. متى يمكنني تقديم طعام صلب لطفلي؟

      من الأفضل الانتظار حتى يبلغ طفلك 6 أشهر من العمر قبل تقديم أي طعام صلب له، وذلك لا يعني أنه عليك إيقاف الرضاعة الطبيعية. يمكنك الاستمرار في الرضاعة الطبيعية بقدر ما ترغبين. وعندما تصبحين جاهزة، اطلبي الإرشاد من المتخصص في الرعاية الصحية حول نوع الطعام الذي يجب تقديمه وكيفية القيام بذلك.

      ملاحظة أخيرة حول طلب المساعدة

       

      بغض النظر عن طبيعة سؤالك أو مخاوفك، لا تترددي أبدًا في استشارة المتخصص في الرعاية الصحية. إليك في ما يلي بعض العلامات التي تشير إلى أن طفلك بحاجة إلى مساعدة من متخصص في الرعاية الصحية:

      • لا يطلب طفلك الرضاعة بانتظام، أي على الأقل 8 - 10 مرات خلال 24 ساعة
      • حفاضات طفلك الرطبة والمتسخة لا تصل إلى العدد المتوقع
      • الالتقام مؤلم أو أن الحلمتين متقرحتان
      • لا تشعرين بأن الحليب يملأ ثدييك بحلول اليوم الثالث أو الرابع بعد الولادة
      • طفلك مضطرب ويبدو غير راضٍ بعد معظم الوجبات
      • لم يكتسب طفلك أي وزن أو أنه يخسر الوزن

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