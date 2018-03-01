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  • تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول

    Philips Avent حامي الحلمة

    SCF156/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول

    تم تصنيع واقي الحلمة SCF156/00 من Philips Avent من مادة السيليكون الرقيقة جدًا، والناعمة، والخالية من أي رائحة أو نكهة، لحماية الحلمات المتشققة أو المتقرحة أثناء الرضاعة الطبيعية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent حامي الحلمة

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    العناية بالصدر، للحماية من تشقق الحلمات

    • متوسط (21 مم)
    • قطعتين

    تحمي الحلمات المتشققة أثناء الرضاعة الطبيعية

    صمّمت واقيات الحلمات من Philips Avent فقط للاستخدام عندما تكون الحلمة متشققة ويجب استخدامها بناءً على نصيحة اختصاصي في الرعاية الصحية.

    رضاعة سهلة لطفلك

    رضاعة سهلة لطفلك عبر الغلاف من دون أي تسرب.

    مصنوعة من مادة السيليكون الرقيقة جدًا وعديمة الطعم أو الرائحة

    تم صنع واقيات الحلمات من Philips Avent من مادة السيليكون الرقيقة جدًا والعديمة الطعم والرائحة.

    تم تصميمها بشكل يتيح ملامسة جلدك لجلد طفلك

    يستطيع طفلك شم رائحة جسمك المميزة بالنسبة له أثناء استخدامك واقي الحلمة، فيتابع الرضاعة لتنشيط درّ الحليب، وستضمنين بالتالي عودته إلى الرضاعة الطبيعية بعد شفاء الحلمة واستغنائك عن الواقي.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تتيح لطفلك الشعور بجسمك
      Yes
      تتيح لطفلك شم رائحة جسمك
      Yes

    • الوزن والأبعاد

      Diameter
      21  ملليمترًا

    • بلد المنشأ

      المملكة المتحدة
      نعم

    • المادة

      حامي الحلمة
      • BPA Free*
      • Silicone

    • محتويات العبوة

      Standard Nipple Protector
      2  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      يساعد على الشفاء أثناء الرضاعة الطبيعية
      Yes

    • الوظائف

      رضاعة سهلة
      Ultra fine silicone

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

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