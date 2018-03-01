مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*. في أي وقت وأي مكان
اجلسي براحة تامة من دون الانحناء إلى الأمام بينما تقوم بطانة التدليك الطرية التي نقدّمها بتحفيز تدفق الحليب بلطف. استخدمي شافطة الحليب الهادئة في أي وقت وأي مكان، حتى مع بطاريات. إنها سهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*. في أي وقت وأي مكان
شافطة حليب الأم الكهربائية الفردية مع بطانة تدليك
شفط الحليب في أي وقت وأي مكان
مع بطانة تدليك طرية
رضّاعة وحلمة من نوع Natural
وضعية مريحة أكثر لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد
تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الفريد، مما يسمح بتدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة أو الحاوية، حتى عند الجلوس في وضعية مستقيمة. لذا، أصبح بإمكانك الجلوس بوضعية مريحة أكثر أثناء شفط الحليب: لن تحتاجي إلى الانحناء إلى الأمام لضمان تدفّق كل كمية الحليب إلى الرضّاعة، فالجلوس بشكل مريح والاسترخاء أثناء شفط الحليب سيساعدان في تدفق الحليب بطريقة أسهل.
بطانة تدليك ناعمة مع بتلات للتدليك
تتميّز وسادة التدليك التي نقدّمها بملمس مخملي ناعم، يمنح شعورًا دافئًا للبشرة، لدرّ الحليب بطريقة مريحة ولطيفة. تم تصميم الوسادة المبتكرة على شكل بتلات لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك، بهدف مساعدتك على تحفيز درّ الحليب.
نظام مغلق مصمم لإجراء عملية شفط نظيفة
لا يحدث تسرّب للحليب في الأنابيب.
قطع منفصلة قليلة وتصميم بسيط
قطع منفصلة قليلة وتصميم بسيط، ما يوفر سهولة شفط الحليب للطفل في أي وقت.
تتضمن الرضّاعة والحلمة من نوع Natural من إنتاجنا لتوفير التقام طبيعي
تقوم الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما هو الحال مع ثدي الأم، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة.
اختيار الإعداد الفعال والمريح بالنسبة إليكِ
عند تشغيل شافطة حليب الأم، تبدأ التشغيل تلقائيًا في وضع التحفيز اللطيف لدرّ الحليب. يمكنكِ بعد ذلك الاختيار من بين 3 إعدادات للشفط لمساعدة الحليب على التدفق بطريقة مريحة لكِ.
مصممة لعملية شفط هادئة
مصممة لعملية شفط غير ملحوظة.
المواصفات التقنية
تصميم
تصميم الرضّاعة
شكل مريح
عنق عريض
تصميم شافطة حليب الأم
التصميم المدمج
بلد المنشأ
إنكلترا
نعم
المادة
الزجاجة
خالٍ من مادة BPA*
بولي بروبيلين
حلمة
خالٍ من مادة BPA*
سيليكون
شافطات حليب الأم
خالية من مادة BPA* (الأجزاء التي تلامس الطعام فقط)
محتويات العبوة
قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
1
قطعة
رضّاعة Natural سعة 4 أونصات
1
قطعة
هيكل شافطة حليب الأم
1
قطعة
وحدة قاعدة تتضمن أنبوبًا
1
قطعة
غطاء للسفر
1
قطعة
عبوات عينات ضمادات ثدي
حزمة واحدة (قطعتان)
وسادة ذات مقاس قياسي (19,5 مم)
قطعة واحدة (تتوفر بطانة أكبر حجمًا وتُباع بشكل منفصل)