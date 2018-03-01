مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*. في أي وقت وأي مكان

اجلسي براحة تامة من دون الانحناء إلى الأمام بينما تقوم بطانة التدليك الطرية التي نقدّمها بتحفيز تدفق الحليب بلطف. استخدمي شافطة الحليب الهادئة في أي وقت وأي مكان، حتى مع بطاريات. إنها سهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف