 رضّاعات للأطفال مضادة للمغص

تم تصميم فتحة AirFree لمساعدة طفلك في ابتلاع كمية أقل من الهواء أثناء الرضاعة. فهي تُبقي الحلمة مليئة بالحليب حتى عند إمساك الرضّاعة بوضعية أفقية، ليتمكّن طفلك من الشرب بطريقة طبيعية أكثر وبوضعية مستقيمة. يساعد تقليل كمية الهواء التي تدخل إلى معدة الطفل في التخلّص من مشاكل مثل المغص والغازات والحرقة.
إبقاء الهواء بعيدًا عن معدة طفلك
حلمة مليئة بالحليب وليس بالهواء
مصممة لالتقامٍ آمن
عملية تنظيف وتجميع سهلة
إمكانية استخدام الرضّاعة مع فتحة AirFree أو بدونها
حلمة مليئة بالحليب وليس بالهواء
تم تصميم فتحة AirFree الفريدة التي نقدّمها لمساعدة طفلك في ابتلاع كمية أقل من الهواء أثناء الرضاعة. فهي تُبقي الحلمة مليئة بالحليب، وليس الهواء، حتى عند إمساك الرضّاعة بوضعية أفقية.
مصممة لالتقامٍ آمن
يسمح شكل الحلمة وملمسها المضلّع لطفلك بالتقامها بشكلٍ آمن لرضاعة متواصلة.
سهل التنظيف
لن يتطلب تنظيف الرضّاعة وقتًا طويلاً كونها تتضمّن قطعًا أقل وفتحة عريضة، فتتمكّنين من قضاء المزيد من اللحظات الثمينة مع طفلك.
سهل الاستخدام
عندما يحين موعد الرضاعة التالية، تأكّدي ببساطة أن فتحة AirFree المؤلفة من قطعة واحدة مركّبة على الجهة العلوية من رضّاعة طفلك عند تجميعها. لن تحتاجي إلى إجراء تعديلات.
آراء الأمهات الأخريات حول رضّاعات الأطفال المضادة للمغص من Philips Avent
1 بالاستناد إلى الاستطلاع الذي تم إجراؤه في عام 2018 عبر الإنترنت حول نسبة الرضى، والذي اشتركت فيه أكثر من 8000 امرأة من حول العالم يستخدمن منتجات الرعاية بالطفل والعلامات التجارية ذات الصلة
* تم تصميم فتحة AirFree الفريدة التي نقدّمها لمساعدة طفلك على ابتلاع كمية أقل من الهواء أثناء الرضاعة، وذلك من خلال إبقاء الهواء بعيدًا عن الحلمة. ويساعد تقليل كمية الهواء التي تدخل إلى معدة طفلك في التخلّص من مشاكل الرضاعة الشائعة مثل المغص والحرقة والغازات.