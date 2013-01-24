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الاتصال بنا

اتصل بنا

شكرا لك على اهتمامك بفيليبس، الشركة الرائدة عالميا في منتجات الرعاية الصحية المهنية والحلول. إذا كنت مهتما بمعرفة المزيد عن منتجاتنا وخدماتنا، يرجى الاتصال بنا عبر الإنترنت أو عن طريق الهاتف.

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للحصول على مساعدة فورية مع شراء المنتج و الدعم الفنى , ارجو استخدام أرقام الهواتف أسفل.
إذا كنت تفضل ان تتواصل معنا عبر الانترنت يرجى الضغط أسفل وقم بملىء الاستمارة . سوف نقوم بالرد على طلبكم بأسرع وقت ممكن.
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من خلال تحديد سبب التواصل بك بإمكاننا توفير خدمة أفضل لك.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

لجميع الاسئلة الخاصة بالمنتجات الاخرى غير الرعاية الصحية(منتجات الحلاقة , منتجات العناية بالفم , منتجات إستهلاكية , الاضاءة الفنية أو الاستهلاكية ) يرجى الاطلاع على صفحة الاتصال والدعم

مواقع المكاتب

لبنان
بيروت

Philips للرعاية الصحية

الطابق السابع ,Jallad Bldg
رياض الصلح , شارع البنك
P.O Box 11319
بيروت , لبنان

 

تليفون: 9611980016+

           9611980017+
           9611980018+

المملكة السعودية العربية 
 الخبر

Philips للرعاية الصحية 

Eastern Cement Tower, 
الطابق الخامس.
مكتب 504 شارع الملك فهد
P.O. Box 8501 Al-Khobar 34421 
الخبر , المملكة العريبة السعودية

 

تليفون : 966138870227+ 
            96614628060 +
فاكس : 96638870467 +

المملكة العربية السعودية 
 جدة

Philips للرعاية الصحية 

غرفة رقم 14 , الطابق الثانى 
مركز حفنى , شارع التحلية
شارع Corner of Madina 
المملكة العربية السعودية

 

تليفون : 966126105505 +
              96638870227+

المملكة العربية السعودية   الرياض

لطابق الاول , مركز كنارى

مبنى الأمير عبد العزيز، شارع مساعد جالاوي، المنطقة السليمانية

P.O Box 9844, 11423

الرياض، المملكة العريبة السعودية

 

تليفون : 966114628060+
                 8001240098

الامارات العربية المتحدة
دبى

Philips للرعاية الصحية
  الطابق الارضى , مبنى مجموعة الشويرى
قرية دبى للمعلومات
Al-Safouh 2, P.O.Box 7785
الامارات العربية المتحدة , دبى

 

تليفون : 8000 444 7017

البريد الإلكتروني

البحرين

تليفون : 8000 6989
البريد الإلكتروني

إيران

تليفون : 97165178727+  

عراق  

تليفون : 9611980016+

            9611980017+
            9611980018+

الأردن  

تليفون : 9611980016+

            9611980017+
            9611980018+

الكويت

تليفون : 9611980016+

            9611980017+
            9611980018+

عمان

تليقون : 80074304
البريد الإلكتروني

فلسطين

تليفون : 9611980016+

            9611980017+
            9611980018+

قطر  

تليفون : 97444367119+
البريد الإلكتروني

الجمهورية العربية السورية

تليفون : 9611980016+

            9611980017+
            9611980018+

اليمن  

تليفون : 96714344556+
البريد الإلكتروني

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك