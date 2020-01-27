نتائج مثالية بكبسة زر. جهاز أذكى ووصفات أسهل وأشهى. إنه جهاز Airfryer الفريد الذي يضبط الوقت ودرجة الحرارة تلقائيًا أثناء الطهو لتوفير أطباق مطهوّة بطريقة مثالية. حدد البرنامج واستمتع بكل قضمة!
* متوفر مع HD9863 ** طبق جديد مخصص للفرن بحجم عائلي يمكنه طهو ما يصل إلى 4 حصص من اللازانيا مقابل حصتين لسلة بحجم XXL (HD9956)
* متوفر مع HD9863
** طبق جديد مخصص للفرن بحجم عائلي يمكنه طهو ما يصل إلى 4 حصص من اللازانيا مقابل حصتين لسلة بحجم XXL (HD9956)
يتكفّل الجيل الجديد من أجهزة Airfryer من Philips بإنجاز المهام نيابة عنك. استمتع بنتائج مثالية بخطوتَين سهلتَين. اختر نوع الطعام المفضل لديك واضغط على الزر للطهو. تقوم تقنية الاستشعار الذكي بضبط الوقت ودرجة الحرارة تلقائيًا لتحصل على نتائج مثالية من دون أي مجهود.
مضاعفة الحصص مع طبق الخَبز بحجم عائلي الجديد**
قدّم أطباقًا متنوعة أكثر في وجبات العائلة بفضل طبق الخَبز بحجم عائلي الجديد*. إنه مثالي لمضاعفة عدد الحصص** وتقديم ما يصل إلى 6 حصص بفضل السلة الكبيرة بسعة 7،3 لترات. قم بطهو اللازانيا وقوالب الحلوى وكل ما ترغب فيه! وقم حتى بطهو دجاجة كاملة أو ما يصل إلى 1,4 كجم من البطاطس المقلية لأفراد العائلة أو الأصدقاء الجائعين. * متوفر مع HD9863 ** طبق جديد مخصص للفرن بحجم عائلي يمكنه طهو ما يصل إلى 4 حصص من اللازانيا مقابل حصتين لسلة بحجم XXL (HD9956)
قدّم أطباقًا متنوعة أكثر في وجبات العائلة بفضل طبق الخَبز بحجم عائلي الجديد*. إنه مثالي لمضاعفة عدد الحصص** وتقديم ما يصل إلى 6 حصص بفضل السلة الكبيرة بسعة 7،3 لترات. قم بطهو اللازانيا وقوالب الحلوى وكل ما ترغب فيه! وقم حتى بطهو دجاجة كاملة أو ما يصل إلى 1,4 كجم من البطاطس المقلية لأفراد العائلة أو الأصدقاء الجائعين.
* متوفر مع HD9863
** طبق جديد مخصص للفرن بحجم عائلي يمكنه طهو ما يصل إلى 4 حصص من اللازانيا مقابل حصتين لسلة بحجم XXL (HD9956)
تطبيق NutriU الحصري
اكتشف مئات وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسريعة التحضير. تم تقديم الوصفات في تطبيق NutriU من قبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.
برامج الطاهي الذكي لتحضير أطباق شعبية ورائجة
صمم طهاتنا المحترفون برامج الطاهي الذكي لتفكر وتطهو نيابة عنك. بلمسة واحدة فقط، يمكنك طهو البطاطس المقلية الطازجة أو المثلّجة أو أفخاذ الدجاج أو دجاجة كاملة أو حتى سمكة كاملة باستخدام جهاز Airfryer حجم XXL.
تقنية إزالة الدهون لأطباق شهية وصحية
يُعد جهاز Airfryer حجم XXL من Philips هو الجهاز الوحيد المزوّد بتقنية إزالة الدهون التي تفصل الدهون الزائدة وتحبسها. استمتع بطعم دجاجة مشوية كاملة مع جلد مقرمش ولحم طري ودهون مشبعة أقل بنسبة 50%* *إزالة الدهون من 3 أوراك دجاج نيئة مطهوّة على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 24 دقيقة
يُعد جهاز Airfryer حجم XXL من Philips هو الجهاز الوحيد المزوّد بتقنية إزالة الدهون التي تفصل الدهون الزائدة وتحبسها. استمتع بطعم دجاجة مشوية كاملة مع جلد مقرمش ولحم طري ودهون مشبعة أقل بنسبة 50%*
*إزالة الدهون من 3 أوراك دجاج نيئة مطهوّة على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 24 دقيقة
القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين!
يمكنك إعداد مئات الأطباق باستخدام جهاز Airfryer حجم XXL. استمتع بطعام لذيذ مع كل قضمة بفضل تدفق الهواء في جهاز Philips وتصميمه على شكل نجم البحر، فهو يطهو الطعام بشكل متساوٍ من كل الجوانب لتوفير وجبات مثالية في كل مرة.
سهل التنظيف بفضل تقنية QuickClean والقطع القابلة للغسل في الجلاية
تتميّز عملية التنظيف بأنها سريعة وسهلة بفضل سلة Airfryer المزوّدة بتقنية QuickClean مع شبكة غير لاصقة وقابلة للفك. يمكن غسل كل الأجزاء القابلة للفك في الجلاية، لعملية تنظيف بدون مجهود.
يأتي جهاز Airfryer Premium حجم XXL، HD9863/91 مع:
يأتي جهاز Airfryer Premium حجم XXL، HD9863/91 مع:
تتميز أجهزة Airfryer من Philips بتصميم خاص في الأسفل، ما يسمح بدوران الهواء الساخن مجددًا نحو الأعلى وإنشاء تأثير طهو متساوٍ، وهو أمر مثالي لكل من يحب الحصول على نتائج سريعة ولذيذة.
تتميز أجهزة Airfryer من Philips بتصميم خاص في الأسفل، ما يسمح بدوران الهواء الساخن مجددًا نحو الأعلى وإنشاء تأثير طهو متساوٍ، وهو أمر مثالي لكل من يحب الحصول على نتائج سريعة ولذيذة.
بفضل وضع الحفاظ على السخونة المفيد، يمكنك الاستمتاع بوجبتك متى تشاء، فسيحافظ على طعامك ساخنًا وبدرجة حرارة مثالية لغاية 30 دقيقة.
تفصل تقنية إزالة الدهون الكمية الزائدة من الدهون وتحبسها لتتمكن من تناول أطباق صحية بعد إزالة الدهون الزائدة من الطعام.
إذا كنت مهتمًا بحميتك الغذائية، فربما تريد تجنّب الدهون غير الضرورية عند الطهو. وبالتالي، إن المقلاة بالهواء الساخن هي بديل جيد لمقلاة القلي العميق التي تزيد الدهون في الطعام. بالإضافة إلى ذلك، لا تنتج المقلاة بالهواء أي روائح قلي كريهة ولا تخلصك من القلق بشأن التخلص من زيت الطهو القديم. وحتى أن تنظيف المقلاة بالهواء الساخن أسهل، إذ يمكن غسل كل القطع القابلة للإزالة في الجلاية.
HD9863/91
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