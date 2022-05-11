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  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer XXL
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  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Standard Product Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Main in-use photograph Philips Premium Airfryer XXL
  • Front Product Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer XXL
  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Alternative Product Photograph Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL

تم إيقافه

الخطة المميزةAirfryer حجم XXL

HD9650/91

4.8

| (4) الآراء | توصي نسبة 100% من الأشخاص بهذا المنتج

أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون

يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بطريقة صحية أكثر للقلي لك ولعائلتك.

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العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة Airfryer في العالم1

طعم مقرمش، دهون أقلّ*

أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون

  • تقنية إزالة الدهون

  • تقنية Rapid Air

  • أسود، 1,4 كجم

تقوم تقنية إزالة الدهون بفصل الدهون الزائدة والتقاطها

تقوم تقنية إزالة الدهون بفصل الدهون الزائدة والتقاطها

تناول طعامًا صحيًا أكثر من خلال إزالة الدهون الزائدة من طعامك. يتميز Airfryer من Philips بتقنية إزالة الدهون التي تفصل الدهون الزائدة وتلتقطها. استمتع بطعام شهي مقرمش من الخارج وطري من الداخل مع أعلى مستوى من النكهة وأدنى قدر من الدهون.

يتسع الحجم العائلي XXL لدجاجة كاملة أو 1,4 كجم من البطاطس المقلية

يتسع الحجم العائلي XXL لدجاجة كاملة أو 1,4 كجم من البطاطس المقلية

نعم، يمكنك إعداد الوجبات بحجم عائلي في جهاز Airfryer الجديد حجم XXL. تسهّل سعته الكبيرة تحضير الوجبات الشهية والكبيرة. وبإمكانك طهو دجاجة كاملة أو حتى ما يصل إلى 1,4 كغ من البطاطس المقلية لإرضاء أفراد العائلة أو الأصدقاء الجائعين. قدّم ما يصل إلى ست حصص بفضل السلة الكبيرة بسعة 7,3 لترات.

وضع حفظ السخونة لتقديم الطعام متى أردت

وضع حفظ السخونة لتقديم الطعام متى أردت

بفضل وضع الحفاظ على السخونة المفيد، يمكنك الاستمتاع بوجبتك متى تشاء، فسيحافظ على طعامك ساخنًا وبدرجة حرارة مثالية لغاية 30 دقيقة.

المواصفات التقنية

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المراجعات

تتم إدارة هذه المراجعات من قِبل Bazaarvoice وهي تتوافق مع سياسة مصادقة الأصالة من Bazaarvoice، المدعومة بتقنية مكافحة الاحتيال والتحليل البشري. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على
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4.8

من 5

4

الآراء

100%

توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج

3
2
1

11/05/2022

United Arab Emirates

United Arab Emirates

منتج رائع سهل الاستخدام اوصي به بشدة

المقلاية ممتازة صوتها مقبول غير مزعج سهلة الاستخدام والتنظيف ، تطهو الطعام بشكل ممتاز . وتغني عن استعمال القلي بالزيت . البطاطا مقرمشة ولذيذة ، اصبحنا نستخدمها بشكل يومي ، والاولاد سعداء بهذا المنتج ، طعامعهم المفضل بالمقلاية البطاطا وكرسبي الدجاج

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Premium HD9762/90 Airfryer XXL

تاريخ الاستخدام 2021-04-11

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Premium HD9762/90 Airfryer XXL

تاريخ الاستخدام 2021-04-11

04/04/2022

United Arab Emirates

United Arab Emirates

جهاز ابتكاري في عالم أجهزة الطهي

يتميز بسرعة الأداء وبسهولة التنظيف، جهاز أكثر من ممتاز

الحسنات

سرعة الأداء وسهولة التنظيف

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج الخطة المميزة HD9650/91 Airfryer حجم XXL

تاريخ الاستخدام 2022-03-04

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج الخطة المميزة HD9650/91 Airfryer حجم XXL

تاريخ الاستخدام 2022-03-04

10/04/2020

Saudi Arabia

Saudi Arabia

من الاخر ممتازه لابعد الحدود

الاله عمليه لابعد الحدود من القلي و ايضاً تسخين الخبز مروراً بالطبخ

الحسنات

لا توصف

سلبيات

لا يوجد

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج الخطة المميزة HD9650/91 Airfryer حجم XXL

تاريخ الاستخدام 2019-04-10

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج الخطة المميزة HD9650/91 Airfryer حجم XXL

تاريخ الاستخدام 2019-04-10

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
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  1. مقارنة بأجهزة Airfryer ذات السلة المزدوجة الأخرى من Philips 

  1. مقارنة بالدهون الموجودة في الدجاج واللحم عند استخدام مقلاة تقليدية ومقلاة صينية

  2. تزيد تقنية Rapid Air من سرعة تدفق الهواء في السلة بمقدار 7 أضعاف، مقارنة بسرعة تدفق الهواء في جهاز Airfryer من مجموعة Viva من Philips مع قاعٍ مسطّح

  3. مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips

  4. تكاليف الطاقة لطهي صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer عند 160 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) أو فيليه سمك السلمون (عند 200 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) مقابل استخدام فرن من الفئة أ. . متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280 وHD9650 وHD9860 وHD9270 وHD9285 وHD9252 وHD9200 وHD9255 وHD9880. قد تختلف النتائج بحسب المنتج.