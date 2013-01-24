تزيل أجهزة تنقية الهواء GoPure من Philips المخصصة للسيارات مسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات المنقولة في الهواء* والغبار ودخان السجائر والمواد الكيميائية المنبعثة من البلاستيك وأدخنة العادم والملوثات السامة الأخرى من سيارتك. بفضل الميزات التلقائية والتصميم الصغير والعالي الجودة، تقوم أجهزة تنقية الهواء القوية والفعالة هذه بإزالة الجسيمات الضارة من الهواء داخل السيارة بسرعة تامة. بالتالي، لن تتنشق أنت وأسرتك سوى هواء نقي وصحي في كل رحلة.
ن أجهزة تنقية الهواء التي نقدّمها المخصصة للسيارات والمزودة بـ SelectFilter Plus معتمدة قبل Airmid Healthgroup.