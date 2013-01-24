لا أحد يرغب في أن يستنشق أفراد عائلته غازات العادم المنبعثة من السيارات في زحمة سير خانقة. توجّه مروحة السيارة دفق الهواء من الخارج إلى الداخل، وتقوم بإدخال الغازات السامة من زحمة السيارات إلى مقصورة السيارة. تنحبس هذه الأدخنة بالتالي داخل السيارة، ما يعرّض الأطفال في المقاعد الخلفية على الأرجح لمستويات خطيرة من تلوّث الهواء المتوفر داخل السيارة بكميات أكبر من خارجها.