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GoPure

هواء نقي وصحي في سيارتك

جودة موافق عليها للسيارات
رمز AirMid
    go pure

    تزيل أجهزة تنقية الهواء GoPure‎ من Philips المخصصة للسيارات مسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات المنقولة في الهواء* والغبار ودخان السجائر والمواد الكيميائية المنبعثة من البلاستيك وأدخنة العادم والملوثات السامة الأخرى من سيارتك. بفضل الميزات التلقائية والتصميم الصغير والعالي الجودة، تقوم أجهزة تنقية الهواء القوية والفعالة هذه بإزالة الجسيمات الضارة من الهواء داخل السيارة بسرعة تامة. بالتالي، لن تتنشق أنت وأسرتك سوى هواء نقي وصحي في كل رحلة.   

     

    ن أجهزة تنقية الهواء التي نقدّمها المخصصة للسيارات والمزودة بـ SelectFilter Plus معتمدة قبل Airmid Healthgroup.
    *فعالية إزالة الجسيمة المختبرة بتمريرة واحدة في مختبر جهة خارجية على SelectFilter Plus من Philips؛ أحجام الأنفلونزا البشرية وفيروسات كورونا التي تم نشرها في منظمة الصحة العالمية في تقرير تقييم خطر الجسيمات المكروبيولوجية للعام 2008. إن أحجام فيروس أمراض الفم والقدمين والتهاب الكبد ب تتخطى 0,02 ميكرون. تم اختبار كفاءة إزالة الجسيمات وفقًا للمعيار GB/T6165:2008. يمكن أن يتأثر الأداء الفعلي في البيئة التي يُستخدم فيها؛ ولا يضمن الفلتر إزالة الجسيمات بنسبة 100%.

    فوائد أجهزة تنقية الهواء المخصصة للسيارات

    التخلص من الجسيمات الضارة
    إزالة الغازات السامة
    التخلص من الغازات السامة
    مؤشر استبدال فلتر الهواء
    جهاز يعمل تلقائيًا
    *إن الجسيمات الدقيقة (PM) عبارة عن جسيمات مجهرية من المواد الصلبة أو السائلة المعلقة في الهواء. تعتبر PM2.5 جسيمات دقيقة يبلغ قطرها 2,5 ميكرومترات أو أقل. تُعتبر PM1 جسيمات فائقة الدقة يبلغ قطرها 1 ميكرومتر أو أقل. بحسب منظمة الصحة العالمية، تُعتبر الجسيمات الدقيقة المحيطة من إحدى عوامل الخطر الرئيسية للوفاة المبكرة على مستوى العالم وقد تتسبب بأمراض تنفسية وأمراض قلب خطيرة؛ ‏https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health.

    كيف يحسّن GoPure‎ من Philips جودة الهواء في السيارة؟

     

    تعتبر فلاتر السيارة المضمنة فعالة في احتجاز الجسيمات والملوثات ومسببات الحساسية من الخارج عبر أنظمة التهوية. ومع ذلك، قد يكون الهواء الذي يدخل من خلال النوافذ أو الأبواب من خارج السيارة ملوثًا بالجسيمات الدقيقة والغبار وغبار الطلع والغازات الضارة والبكتيريا. تتوفر أجهزة تنقية الهواء GoPure‎ من Philips لتنقية هذه الملوثات بطريقة سريعة وفعالة، لكي لا تقلق بشأن صحتك وصحة عائلتك ولتستمتع برحلة مريحة.

     

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      • من أين تأتي مسببات الحساسية؟

         

        يمكن أن تكون مسببات الحساسية عبارة عن غبار الطلع من الأماكن الخارجية، وعث الغبار، ووبر الحيوانات الأليفة (أو أجزاء ميتة من الجلد)، وجراثيم العفن. قد يؤدي استنشاق الجسيمات التي تحتوي على مسببات الحساسية إلى استجابة تحسسية مع الربو والمواد المسبب. (استنتاج من شهادات Airmid).

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      • هل يمكن أن يؤدّي استنشاق البكتيريا والفيروسات الضارة إلى أمراض؟

         

        يمكن أن يؤدي استنشاق البكتيريا والفيروسات الضارة إلى الإصابة بالإنفلونزا والزكام الشائع والسل وغيرها من الأمراض. تساعد أجهزة تنقية الهواء المخصصة للسيارات والمزودة بفلاتر جسيمات الهواء العالية الكفاءة (HEPA) في تقليل انتشار الأمراض.

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      • ما هي الجسيمات الدقيقة؟

         

        الجسيمات الدقيقة (PM) عبارة عن مصطلح يُستخدم لوصف مزيج ملوثات الهواء المجهرية. على سبيل المثال، تشير كلمة PM2.5 إلى كتلة من الجسيمات في كل متر مكعب من الهواء يقل حجمها (القطر) عادة عن 2,5 ميكرومترات. وقد أظهرت الدراسات الصحية وجود ارتباط كبير بين التعرّض لـ PM 2.5 وتفاقم أمراض الجهاز التنفسي والأوعية الدموية. يمكن أن يؤدّي التعرّض الطويل لجسيمات PM 2.5 إلى حدوث ضغط وإجهاد أكسدة رئوي والتهاب. ويرتبط هذا الضرر بالتطور الأولي للربو والاضطراب الرئوي الانسدادي المزمن (COPD).

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      • ما يعني إجمال المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC)؟

         

        إن إجمالي المركّبات العضوية المتطايرة عبارة عن مزيج من الغازات والروائح الكريهة المنبعثة من عدد كبير من المواد السامة والمواد الكيميائية المختلفة (مثل البنزين والفورمالديهايد) الموجودة في المنتجات اليومية. تُشكّل الغازات السامة خطرًا على الصحة، وقد تتسبب بارتفاع مستويات تلوث الهواء داخل السيارة. يحتوي جهاز تنقية الهواء في السيارة المزود بفلتر على تقنية للحد من الكميات السامة من إجمالي المركّبات العضوية المتطايرة الموجودة في سيارتك بسرعة وفعالية.

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      • كيف يمكن لغازات العادم أن تؤثر في الإنسان؟

         

        يُعدّ ثنائي أكسيد الكبريت (SO2‎) وثنائي أكسيد النيتروجين (NO2‎) من الغازات الضارة بشدة في حال تنشقها الإنسان، إلا أنهما مركبان شائعان مستخدمان في تقنية السيارات (في المحركات على سبيل المثال)

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      • ما هو الأوزون؟

         

        الأوزون هو غاز يحدث في كل من الغلاف الجوي العلوي وعلى المستوى الأرضي حيث يشكل أحد المكونات الرئيسية للضباب الدخاني في المدن. تميل مستويات الأوزون إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياتها في أشهر الصيف، حيث تحدث ذروة التركيز من وقت متأخر من الصباح إلى المساء الباكر.

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      احمِ عائلتك بفضل GoPure‎ من Philips رقم GP5212

      Go-Pure من Philips
      معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) (م3/الساعة) عند إزالة الجسيمات الدقيقة (PM2.5)*
      16
      معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) (م3/الساعة) عند إزالة التولون*
      11
      معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) (م3/الساعة) عند إزالة إجمالي المركّبات العضوية المتطايرة*
      11
      معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) (م3/الساعة) عند إزالة الفورمالديهايد*
      6
      معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) (م3/الساعة) عند إزالة غاز عادم ثنائي أكسيد النيتروجين*
      13
      معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) (م3/الساعة) عند إزالة غاز عادم ثنائي أكسيد الكبريت*
      7.9
      القدرة على إزالة الملوثات
      لغاية 100
      إزالة غبار الطلع (مختبر من قبل AirMid)
      نعم
      فترة استهلاك الفلتر (الساعات)
      350
      *تم الاختبار وفقًا لـ GB/T18801:2015 في غرفة بمساحة 3 أمتار مكعبة في مختبر تابع لجهة خارجية، بالاستناد إلى سرعة تنقية الجسيمات لإزالة > 50% من الملوثات
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