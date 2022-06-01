العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- فوهة عادية
HX3042/00
تدفق مياه قوي
استخدم الفوهة العادية للتنظيف المنتظم. تستخدم تدفقًا واحدًا من المياه لإزالة البقايا والتنظيف بعناية بين أسنانك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استخدم الفوهة العادية للتنظيف المنتظم. تستخدم تدفقًا واحدًا من المياه لإزالة البقايا والتنظيف بعناية بين أسنانك.
تسهّل الفوهة الرفيعة الزاوية ورأس التوجيه عملية العثور على الموضع الصحيح. قم بوضع رأس الفوهة فوق اللثة مباشرة واضغط برفق ليحتك رأس الفوهة باللثة والأسنان وقم بالتمرير من سن إلى آخر.
التوافق
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.