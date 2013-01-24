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Philips Zoom WhiteSpeed

علاج تبييض الأسنان في العيادة

DIS577/01
Zoom
التصنيف الإجمالي / 5
  • أسنان أكثر بياضًا اليوم أسنان أكثر بياضًا اليوم أسنان أكثر بياضًا اليوم
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    Philips Zoom WhiteSpeed علاج تبييض الأسنان في العيادة

    DIS577/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    أسنان أكثر بياضًا اليوم

    بفضل Zoom WhiteSpeed من Philips يمكنك الحصول على الابتسامة الأكثر بياضًا في جلسة علاج واحدة تدوم لفترة 45 دقيقة يقوم بها طبيب أسنانك. لا عجب أن Philips Zoom هي العلامة التجارية المطلوبة بالأكثر من قبل المرضى في الولايات المتحدة لتبييض الأسنان الاحترافي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Zoom WhiteSpeed علاج تبييض الأسنان في العيادة

    أسنان أكثر بياضًا اليوم

    بفضل Zoom WhiteSpeed من Philips يمكنك الحصول على الابتسامة الأكثر بياضًا في جلسة علاج واحدة تدوم لفترة 45 دقيقة يقوم بها طبيب أسنانك. لا عجب أن Philips Zoom هي العلامة التجارية المطلوبة بالأكثر من قبل المرضى في الولايات المتحدة لتبييض الأسنان الاحترافي. إكتشف كلّ المميزات

    أسنان أكثر بياضًا اليوم

    بفضل Zoom WhiteSpeed من Philips يمكنك الحصول على الابتسامة الأكثر بياضًا في جلسة علاج واحدة تدوم لفترة 45 دقيقة يقوم بها طبيب أسنانك. لا عجب أن Philips Zoom هي العلامة التجارية المطلوبة بالأكثر من قبل المرضى في الولايات المتحدة لتبييض الأسنان الاحترافي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Zoom WhiteSpeed علاج تبييض الأسنان في العيادة

    أسنان أكثر بياضًا اليوم

    بفضل Zoom WhiteSpeed من Philips يمكنك الحصول على الابتسامة الأكثر بياضًا في جلسة علاج واحدة تدوم لفترة 45 دقيقة يقوم بها طبيب أسنانك. لا عجب أن Philips Zoom هي العلامة التجارية المطلوبة بالأكثر من قبل المرضى في الولايات المتحدة لتبييض الأسنان الاحترافي. إكتشف كلّ المميزات

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      الابتسامة الأكثر بياضًا

      ما الهدف وراء انتظار رؤية النتائج بينما يمكنك الحصول على أسنان ناصعة البياض الآن؟ بفضل مصباح Zoom WhiteSpeed من Philips، يمكنك الحصول على الابتسامة الأكثر بياضًا في جلسة علاج واحدة تدوم لفترة 45 دقيقة في عيادة طبيب أسنانك.

      تقنية يتم تنشيطها بواسطة الضوء لتبييض أسنان مذهل

      بخلاف عدد كبير من الأنظمة الأخرى، يستخدمZoom WhiteSpeed من Philips ضوء LED لتسريع عملية تبييض الأسنان للحصول على نتائج قصوى بأقل وقت ممكن.

      يوصي به خبراء الأسنان ويُعطى من قبلهم

      يوصي خبراء الأسنان بمنتج Zoom WhiteSpeed من Philips كما يقومون بإعطائه للمرضى، حتى تدرك أنه الخيار الأفضل والصحي لأسنانك.

      مثبّت أنه آمن وفعّال على الأسنان واللثة

      إن مصباح Zoom WhiteSpeed من Philips مدعوم بالدراسات التي أثبتت أنه آمن وفعّال على الأسنان واللثة. وافق ‎95% من المرضى الذين شملهم الاستطلاع على أن مصباح Zoom WhiteSpeed من Philips يأتي بنتائج ممتازة.*

      إعدادات كثافة قابلة للضبط

      بخلاف بعض أنظمة التبييض الأخرى، تم تزويدZoom WhiteSpeed من Philips بإعدادات كثافة قابلة للضبط ويمكن تخصيصها للقضاء على الحساسية بهدف توفير راحة قصوى لك. في الواقع، أشار ما يزيد عن ‎90% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إلى أن الشعور الذي اختبروه عند استخدام مصباح Zoom WhiteSpeed من Philips تراوح ما بين حساسية طفيفة أو لا حساسية على الإطلاق.

      14 مليون ابتسامة والعدّ ما زال جارٍ***

      يعتبر مصباح Zoom WhiteSpeed فردًا من عائلة التبييض Zoom الشعبية التي تقدمها شركة Philips، وهي العلامة التجارية الأولى للتبييض المحترف الذي يطلبه المرضى والتي يثق بها بالفعل أكثر من 14 مليون شخص***. في الواقع، سجل Zoom WhiteSpeed معدل رضا عند المرضى بنسبة ‎96%؛ النتائج مبنية على دراسة من 500 شخص في الولايات المتحدة*. ويأتي Zoom WhiteSpeed أيضًا من نفس مخترعي العلامات التجارية الشعبية التي تعرفها وتحبها، بما في ذلك Philips Sonicare وBreathRx، وتم تصميمه للمساعدة في تحسين صحة ابتسامتك.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        أعلى درجات التبييض
        ***
        احترافي
        جلسة علاج واحدة تدوم لفترة 45 دقيقة
        مثبت سريرياً
        لغاية ثمانية درجات في 45 دقيقة***

      • مُثَبَّت أنه آمن

        إدارة مستوى الحساسية
        كثافة ضوء قابلة للضبط
        آمن
        حساسية خفيفة أو منعدمة

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          • استطلاع للمرضى في الولايات المتحدة
          • *قد لا تتوفر المنتجات كافة في كل البلدان، يُرجى الاتصال بممثل شركة Philips المحلي للحصول على قائمة كاملة بمنتجات Philips Zoom.
          • * *قد يختلف وفقًا للإجراء.
          • *** بيانات المبيعات الداخلية
          • **** دراسة الدكتور بينشاس السريرية عام 2011