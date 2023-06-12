تميّز بأسلوبك الخاص
أبهر جمهورك وأبقِه على اطّلاع بفضل شاشة Q-Line الرقمية من Philips بدقة 4K Ultra HD. فهي تشكّل حلاً للافتات موثوقًا به وسهل التثبيت ومشغّلاً بواسطة Android، بالإضافة إلى أنها جاهزة للاستخدام على Wave لإمكانية الإدارة عن بُعد، وللاستمتاع بإمكانية تحكّم كامل في أي وقت ومن أي مكان.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تميّز بأسلوبك الخاص
أبهر جمهورك وأبقِه على اطّلاع بفضل شاشة Q-Line الرقمية من Philips بدقة 4K Ultra HD. فهي تشكّل حلاً للافتات موثوقًا به وسهل التثبيت ومشغّلاً بواسطة Android، بالإضافة إلى أنها جاهزة للاستخدام على Wave لإمكانية الإدارة عن بُعد، وللاستمتاع بإمكانية تحكّم كامل في أي وقت ومن أي مكان.
تميّز بأسلوبك الخاص
أبهر جمهورك وأبقِه على اطّلاع بفضل شاشة Q-Line الرقمية من Philips بدقة 4K Ultra HD. فهي تشكّل حلاً للافتات موثوقًا به وسهل التثبيت ومشغّلاً بواسطة Android، بالإضافة إلى أنها جاهزة للاستخدام على Wave لإمكانية الإدارة عن بُعد، وللاستمتاع بإمكانية تحكّم كامل في أي وقت ومن أي مكان.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تميّز بأسلوبك الخاص
أبهر جمهورك وأبقِه على اطّلاع بفضل شاشة Q-Line الرقمية من Philips بدقة 4K Ultra HD. فهي تشكّل حلاً للافتات موثوقًا به وسهل التثبيت ومشغّلاً بواسطة Android، بالإضافة إلى أنها جاهزة للاستخدام على Wave لإمكانية الإدارة عن بُعد، وللاستمتاع بإمكانية تحكّم كامل في أي وقت ومن أي مكان.
قم بتوصيل المحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل مستعرض HTML5 المضمّن. باستخدام المستعرض المستند إلى Chromium، يمكنك تصميم محتوياتك عبر الإنترنت وتوصيل شاشة واحدة أو شبكتك الكاملة. يمكنك أيضًا عرض المحتويات في وضع أفقي أو عمودي بدقة fullHD. ما عليك سوى توصيل الشاشة بالإنترنت باستخدام WiFi أو بواسطة كبل RJ45 للاستمتاع بقوائم التشغيل التي قمت بإنشائها بنفسك.
تُعد FailOver تقنية ثورية بالغة الأهمية للتطبيقات التجارية المتطلبة، تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل إدخال المصدر أو التطبيق. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.
يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB أو الذاكرة الداخلية بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.
شارك الشاشة اللاسلكية باستخدام شبكة Wi-Fi المتوفرة حاليًا لتوصيل الأجهزة بشكل سريع وآمن، أو استخدم جهاز دونجل HDMI الاختياري للإرسال مباشرة على الشاشة من دون الاتصال بشبكتك الآمنة.
تم تحسين هذه الشاشات الاحترافية من Philips المتينة والمشغّلة بواسطة منصة Android 10 SoC لتطبيقات Android الأصلية، ويمكنك تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة أيضًا. مرنة وآمنة، وتضمن بقاء مواصفات الشاشة محدّثة لفترة أطول.
أطلق العنان للطاقة والتنوع والذكاء داخل شاشات Q-Line من Philips عن بُعد باستخدام Wave. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل، مع تثبيت وإعداد مبسطَين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. توفير الوقت والطاقة والتأثير البيئي.
إمكانية الاتصال
الصورة/الشاشة
الراحة
الصوت
الطاقة
دقة الشاشة المعتمدة
الأبعاد
شروط التشغيل
تطبيقات الوسائط المتعددة
مشغّل داخلي
الملحقات
متفرقات
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