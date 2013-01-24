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Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

86BDL3552T/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • شاشة تفاعلية في قاعة الدروس شاشة تفاعلية في قاعة الدروس شاشة تفاعلية في قاعة الدروس
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    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

    86BDL3552T/00

    شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس

    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

    شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس

    شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس

    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

    شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس

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    مراجعة كل multi-touch-series

      شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

      مع تقنية اللمس المتعدد

      • 86 بوصة
      • مشغّل بواسطة نظام Android
      • تعمل باللمس المتعدد
      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 20 نقطة لمس

      استمتع بتجربة تفاعلية استثنائية مع ما يصل إلى 20 نقطة لمس في الوقت نفسه. تُعد هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والتنافسية وهي تساعد في توصيل أي محتوى لجمهورك، ما يجعلها الخيار المثالي لمجال التعليم والأماكن العامة والشركات وقطاع الضيافة وأماكن البيع بالتجزئة. تتوافق لوحة اللمس مع HID (جهاز بواجهة بشرية)، ما يتيح التشغيل الصحيح لميزة التوصيل والتشغيل.

      معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

      تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.

      وضع لوح المعلومات مضمن

      شجّع التعاون المرن بفضل وضع لوح المعلومات. ما عليك سوى تنشيط هذه الميزة لتحويل شاشتك إلى لوح فارغ يمكن لعدة مستخدمين الرسم عليه باليد أو بواسطة قلم مخصص للشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقاط كل المحتويات الموجودة على الشاشة لطباعتها أو مشاركة الملف بسهولة تامة.

      مشاركة الشاشة لاسلكيًا وخيارات متقدّمة للتعاون

      اعرض أربعة موجزات على الشاشة الواحدة. تتيح لك مشاركة الشاشة لاسلكيًا توصيل أجهزة متعددة في الوقت نفسه للتبديل السريع بين المحتويات عند الحاجة. استخدم شبكة Wi-Fi الحالية لتوصيل الأجهزة على الفور وبشكل آمن، أو استخدم خيار دونجل CastTo مع كبل HDMI الاختياري الخاص بنا للإرسال مباشرةً إلى الشاشة من دون الحاجة إلى الاتصال بشبكتك الآمنة/المحمية.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        85,6  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        217,4  سم
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
        السطوع
        420  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1200:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        دقة البكسل
        0,4935 x‏ 0,4935 مم
        ألوان الشاشة
        1.07 مليار
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي
        • مسح تدريجي
        • صورة داخل صورة
        نظام التشغيل
        Android 9
        تقنية اللوحة
        IPS
        معالجة السطح
        غطاء مانع للتوهج

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • Display Port1.2 (عدد 1)
        • DVI-I (عدد 1)
        • MHL 2.0 ‏(عدد 4)
        • USB 2.0 ‏(عدد 2)
        • USB 3.0 ‏(عدد 2)
        • USB-C
        إدخال الصوت
        مقبس حجم 3,5 مم (عدد 1)
        إخراج الصوت
        مقبس حجم 3,5 مم (عدد 2)
        توصيلات أخرى
        • OPS
        • بطاقة SD صغيرة
        تحكم خارجي
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
        إخراج الفيديو
        • DVI - D (عدد 1)
        • HDMI 2.0 ‏(عدد 1)
        • USB 2.0 ‏(عدد 2)
        • DisplayPort 1.2 (عدد 1)

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1024‏x‏768، ‏60، 70 هرتز
        • 1152 ‏× 864،‏ 60‏، 70، 75 هرتز
        • 1152‏ × 900، ‏66 هرتز
        • 1280‏ × 720، 60،‏ 70 هرتز
        • 1280‏ × 768، ‏60 هرتز، 75 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60، ‏75 هرتز
        • 1280 x ‏960، 60 هرتز
        • 1280‏x‏1024،‏ 60، 67، 75 هرتز
        • 1366‏ × 768، 60 هرتز
        • 1400 ‏× 1050،‏60‏، 75 هرتز
        • 1440‏ × 1050، 60 هرتز
        • 1440 ‏× 900،‏ 60‏، 75 هرتز
        • ‎1600 x 900‏، 60 هرتز
        • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 24، 25، 30، 60 هرتز
        • 640‏ × 350، 70 هرتز
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 832‏ × 624، ‏75 هرتز
        • 848‏ × 480، 60 هرتز
        • 960‏x‏720، ‏75 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 4K ‏x ‏2K
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 720p، ‏60 هرتز

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        1961,00  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        1132,30  ملليمترًا
        تعيين العمق
        80,5 مم (العمق عند التركيب على الحائط) / 108,4 مم (العمق عند غطاء مكبر الصوت)  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        77,20  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        44,58  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        3,17 مم(العمق عند التركيب على الحائط) / 4,27 مم (العمق عند غطاء مكبر الصوت)  بوصة
        عرض الإطار الخارجي
        16,30 مم (متساوٍ)
        وزن المنتج (لِبرة)
        163,8  رطل
        وزن المنتج
        74,3  كلغ
        دعامة التثبيت VESA
        600 (أفقي) x‏ 400 (عمودي) مم، M8
        دعامة الإدخال الذكي
        100 مم x‏ 100 مم، 6xM4L6

      • الراحة

        الوضعية
        أفقي (18/7)
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • RS232
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        • DisplayPort
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RJ45
        • RS232
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        وظائف حفظ الشاشة
        سطوع منخفض
        سهولة التثبيت
        الإدخال الذكي
        تسهيلات أخرى
        مقابض الحمل
        أداء الصورة
        تحكم متقدم في الألوان
        إشارة التحكم عن بعد
        قابلة للإقفال

      • الطاقة

        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,5 واط
        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ‏- ‏240 فولت~، 50 - 60 هرتز، 7,5 أمبير
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        390  واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        650 واط
        ميزات توفير الطاقة
        الطاقة الذكية

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20 ~ 80% (عند التشغيل)، 5 - 95% (عند التخزين)  %
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        30000  ساعة (ساعات)

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 x‏ 20 واط RMS

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • دليل البدء السريع
        • كبل RS232
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • سلك HDMI
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
        الملحقات المضمّنة
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232
        • قطعة قماش للتنظيف (عدد 1)
        • كبل DVI-D ‏(1,8 م)
        • برغي M2 (عدد 2)
        • برغي M3 (عدد 2)
        • شعار Philips
        • قلم لمس (عدد 2)
        • USB باللمس (عدد 1)
        • غطاء USB
        الملحقات الاختيارية
        دونجل CastTo

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • M4A
        • WMA
        • MP3
        تشغيل فيديو USB
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • WEBM
        • WMV
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        • JPG

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الأسبانية
        • البولندية
        • التركية
        • الروسية
        • الإيطالية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • العربية
        • اليابانية
        • الدانماركية
        • الهولندية
        • الفنلندية
        • النرويجية
        • البرتغالية
        • السويدية
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • RoHS
        • BSMI
        • CB
        • ETL
        • FCC، الفئة أ
        • PSB
        • EMF
        • EAC
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات

      • التفاعل

        تقنية اللمس المتعدد
        شاشة لمس متقدّمة بالأشعة تحت الحمراء
        توصيل وتشغيل
        متوافقة مع HID
        زجاج واقٍ
        • مانع للتوهج
        • زجاج مقوّى للسلامة
        نقاط اللمس
        20 نقطة لمس متزامنة

      • مشغّل داخلي

        CPU
        MTK5680
        GPU
        ذاكرة DDR4 سعة 4 جيجابايت
        الذاكرة
        ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت
        حقيبة
        eMMc سعة 32 جيجابايت
        Wifi
        • AP(WC0SR2511-88112BU)‎
        • STA(WCT5GM2511MT7668AU)‎

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      • كبل RS232
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • سلك HDMI
      • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
      • الملحقات الاختيارية: دونجل CastTo

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