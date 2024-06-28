تمكّن من تعزيز التفاعل إلى أقصى حد وشجّع على التعاون بفضل هذه الشاشة التفاعلية مع ما يصل إلى 40 نقطة لمس. يتم تشغيل الشاشة بنظام التشغيل Android 13 وتتميّز بزجاج مقوّى ومقاوم للتوهّج ومقاوم للانعكاس، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي المكثّف في البيئات الكثيفة العمل.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي دون الحاجة إلى كبلات
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
Android SoC لتكامل البرامج والتطبيقات بسلاسة
تم تطوير نظام التشغيل Android 13 المتكامل الخاص بنا تحديدًا لتقديم نظام احترافي آمن من المستوى التالي على الشريحة. احفظ تطبيقاتك وبرامجك المفضلة مباشرة على الشاشة، أو اختر من المكتبة الكبيرة لتطبيقات Android.
زجاج مقوّى مقاوم للتوهج
مقاوم للتوهج، مضاد للانعكاس، قوة 7 MoH.
PPDS Wave-ready لإدارة العرض والتحكم فيه عن بعد
تمكنك شاشة PPDS Wave-ready من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، أينما كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة احتياجات المحتوى المركزي، وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.
مستشعر الإضاءة المحيطة المضمن
تساهم مستشعرات الإضاءة المحيطة المضمنة في توفير الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة.
رفض كف اليد
رفض كف اليد لدقة معززة.
تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 40 نقطة لمس
أنشئ تجربة تفاعلية لا تُنسى مع ما يصل إلى 40 نقطة اتصال في نفس الوقت لدروس أو جلسات عصف ذهني سريعة وسلسة. تُعدّ هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والإبداعية، وهي جمهورك بأي محتوى. بالإضافة إلى ذلك، توفر سهولة استخدام محسنة مع وظيفة الممحاة ورفض كف اليد والتعرف على حجم طرف الإصبع.
شاشة لمس متقدّمة بالأشعة تحت الحمراء
شاشة لمس متقدّمة بالأشعة تحت الحمراء من دون فراغات مع إطارات خارجية أصغر وأقل عمقًا
عروض تقديمية لاسلكية
تسهل ميزة ScreenShare من Philips على المعلمين والطلاب مشاركة شاشاتهم لاسلكيًا من أجهزتهم الخاصة، مهما كان نظام التشغيل، عبر المتصفح أو تطبيقاتهم المفضلة، على شاشة التعاون التفاعلية من Philips.
تطبيق السبورة
يتيح تطبيق السبورة المدمجة التعاون السلس وتبادل الأفكار مباشرة على الشاشة.
العرض المباشر من أي جهاز
يستطيع المعلمون أو الطلاب أو الموظفون بدء العرض مباشرةً من أجهزتهم باستخدام AirPlay وGoogle Cast وMiracast.