تمكّن من تعزيز التفاعل إلى أقصى حد وشجّع على التعاون بفضل هذه الشاشة التفاعلية مع ما يصل إلى 40 نقطة لمس. يتم تشغيل الشاشة بنظام التشغيل Android 13 وتتميّز بزجاج مقوّى ومقاوم للتوهّج ومقاوم للانعكاس، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي المكثّف في البيئات الكثيفة العمل.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي دون الحاجة إلى كبلات
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
Android SoC لتكامل البرامج والتطبيقات بسلاسة
تم تطوير نظام التشغيل Android 13 المتكامل الخاص بنا تحديدًا لتقديم نظام احترافي آمن من المستوى التالي على الشريحة. احفظ تطبيقاتك وبرامجك المفضلة مباشرة على الشاشة، أو اختر من المكتبة الكبيرة لتطبيقات Android.
زجاج مقوّى مقاوم للتوهج
مقاوم للتوهج، مضاد للانعكاس، قوة 7 MoH.
PPDS Wave-ready لإدارة العرض والتحكم فيه عن بعد
تمكنك شاشة PPDS Wave-ready من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، أينما كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة احتياجات المحتوى المركزي، وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.
مستشعر الإضاءة المحيطة المضمن
تساهم مستشعرات الإضاءة المحيطة المضمنة في توفير الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة.
رفض كف اليد
رفض كف اليد لدقة معززة.
تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 40 نقطة لمس
أنشئ تجربة تفاعلية لا تُنسى مع ما يصل إلى 40 نقطة اتصال في نفس الوقت لدروس أو جلسات عصف ذهني سريعة وسلسة. تُعدّ هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والإبداعية، وهي جمهورك بأي محتوى. بالإضافة إلى ذلك، توفر سهولة استخدام محسنة مع وظيفة الممحاة ورفض كف اليد والتعرف على حجم طرف الإصبع.
عروض تقديمية لاسلكية
تسهل ميزة ScreenShare من Philips على المعلمين والطلاب أو الموظفين مشاركة شاشاتهم لاسلكيًا من أجهزتهم الخاصة، أيًا كان نظام التشغيل، عبر المتصفح أو تطبيقاتهم المفضلة، على شاشة Collaboration من Philips.
تطبيق السبورة
يتيح تطبيق السبورة المدمجة التعاون السلس وتبادل الأفكار مباشرة على الشاشة.
شاشة لمس متقدّمة بالأشعة تحت الحمراء
شاشة لمس متقدّمة بالأشعة تحت الحمراء من دون فراغات مع إطارات خارجية أصغر وأقل عمقًا
العرض المباشر من أي جهاز
يستطيع المعلمون أو الطلاب أو الموظفون بدء العرض مباشرةً من أجهزتهم باستخدام AirPlay وGoogle Cast وMiracast.
المواصفات التقنية
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
SPDIF
إدخال الفيديو
VGA (D-Sub تناظري) (عدد 1)
USB-C (لغاية 65 واط)
HDMI 2.0 (عدد 3)
USB 2.0 (عدد 1)
USB 3.0 (عدد 4)
إدخال الصوت
مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
توصيلات أخرى
OPS
بطاقة SD صغيرة
USB-B (عدد 2)
تحكم خارجي
RS232C (إدخال) D-Sub9
RJ45 x2
Bluetooth
BT5.2
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
163.9
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
65
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
3840 x 2160
دقة البكسل
0,372 (أفقي) × 0,372 (عمودي) [مم]
الدقة المثلى
3840 × 2160 على 60 هرتز
السطوع
400
cd/m²
ألوان الشاشة
1,07 B
نسبة التباين (نموذجي)
5000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
6.5
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
تعويض الحركة، إلغاء التشابك
مسح تدريجي
إلغاء التشابك بين 3D MA
تحسين التباين الديناميكي
تقنية اللوحة
VA
نظام التشغيل
Android 13
دقة واجهة مستخدم نظام التشغيل
1920 × 1080 @ 60 هرتز
الملاءمة
الوضعية
أفقي (16/7)
وظائف حفظ الشاشة
نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
التحكم بلوحة المفاتيح
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
تسهيلات أخرى
مقابض الحمل
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
RJ45
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
16 واط (عدد 2)
الطاقة
مأخذ كهربائي رئيسي
100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة (نموذجي)
140
واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0,5 واط
ميزات توفير الطاقة
الطاقة الذكية
فئة ملصق الطاقة
G
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الفيديو
480 بوصة، 60 هرتز
480 بكسل، 60 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
1080 بوصة، 50، 60 هرتز
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
2160 بكسل، 30، 60 هرتز
الأبعاد
تعيين العرض
1488,4
ملليمترًا
تعيين الارتفاع
896,6
ملليمترًا
الوزن
35.45
كلغ
تعيين العمق
86,2
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
58,60
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
35.28
بوصة
تركيب على الجدار
600 x 400 مم، M8
تعيين العمق (بوصة)
3.40
بوصة
عرض الإطار الخارجي (يسار/يمين، أعلى/أسفل)
16,6 مم(يمين/أمام/يسار) / 45,0 مم (B)
الوزن
المنتج مع الغلاف (كجم)
47
كلغ
المنتج مع الغلاف (بالرطل)
103,62
رطل
المنتج بدون الحامل (كجم)
35,45
كلغ
المنتج بدون حامل (بالرطل)
78,15
رطل
شروط التشغيل
الارتفاع
0 ~ 5000 م
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
0 ~ 40
درجة مئوية
متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
50000
ساعة (ساعات)
نطاق درجة الحرارة (التخزين)
-20~60
درجة مئوية
نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
10 ~ 90% (من دون تكثيف)
نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
10 ~ 90% (من دون تكثيف)
تطبيقات الوسائط المتعددة
تشغيل فيديو USB
H.263
H.264
H.265
MPEG1/2
MPEG4
VP8
تشغيل صور USB
BMP
JPEG
PNG
تشغيل صوت USB
AAC
MPEG
HEAAC
مشغّل داخلي
CPU
رباعي النواة Cortex A55
GPU
Mali-G52 متعدد الألوان
الذاكرة
ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت
التخزين
eMMc سعة 32 جيجابايت
Wifi
2.4/5 جيجاهرتز
الملحقات
الملحقات
رمز الطاقة (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي)