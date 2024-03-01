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Signage Solutions شاشة H-Line

55BDL6052H/00
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    Signage Solutions شاشة H-Line

    55BDL6052H/00

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    عزّز رؤية شاشة العرض الخارجية باستخدام لافتات H-Line بدقة Full HD ذات مستوى سطوع عال. فهي تتميّز بمستوى مذهل من النقاوة والتباين، ما يجعلها الحل المثالي للمناطق الخارجية المزدحمة حيث يكون الضوء المحيط قويًا ومتغيّرًا.

    Signage Solutions شاشة H-Line

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    عزّز رؤية شاشة العرض الخارجية باستخدام لافتات H-Line بدقة Full HD ذات مستوى سطوع عال. فهي تتميّز بمستوى مذهل من النقاوة والتباين، ما يجعلها الحل المثالي للمناطق الخارجية المزدحمة حيث يكون الضوء المحيط قويًا ومتغيّرًا.

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    عزّز رؤية شاشة العرض الخارجية باستخدام لافتات H-Line بدقة Full HD ذات مستوى سطوع عال. فهي تتميّز بمستوى مذهل من النقاوة والتباين، ما يجعلها الحل المثالي للمناطق الخارجية المزدحمة حيث يكون الضوء المحيط قويًا ومتغيّرًا.

    Signage Solutions شاشة H-Line

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    عزّز رؤية شاشة العرض الخارجية باستخدام لافتات H-Line بدقة Full HD ذات مستوى سطوع عال. فهي تتميّز بمستوى مذهل من النقاوة والتباين، ما يجعلها الحل المثالي للمناطق الخارجية المزدحمة حيث يكون الضوء المحيط قويًا ومتغيّرًا.

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      شاشة عرض خارجية 24/7 بمستوى سطوع مرتفع

      • 55 بوصة
      • 2500 شمعة بالمتر المربع
      • تقنية Full HD

      إخراج إضاءة تلقائية مع مستشعر ضوء خارجي واختياري

      للمساعدة على ضمان حصول جمهورك على رؤية مثالية في أي وقت من اليوم، سيقوم مستشعر الإضاءة المحيطة المضمن بضبط سطوع الشاشة تلقائيًا ليناسب بيئته.

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      وداعًا للشاشة الفارغة في أي وقت وفي أي مكان. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

      سطوع مرتفع (2500 شمعة/م2). مناسبة للاستخدام في الأماكن الخارجية

      فليكن تأثيرك مدويًا في الأماكن الخارجية. تتميّز هذه الشاشة بسطوع مرتفع جدًا يبلغ 2500 شمعة/م2، وهي مثالية لجذب الانتباه في الأماكن الكبيرة والصاخبة والعرضة لإضاءة محيطية تتغير بين ضوء النهار القوي والليلي الخافت.

      شهادة IP56 ضد دخول الغبار والماء

      تتميز شاشات Philips الاحترافية التي تعمل بنظام التشغيل Android بالمرونة والأمان، كما أنها مُحسّنة لتطبيقات Android الأصلية، وتتميز بسهولة تثبيت تطبيقات الويب والبرامج مباشرة على الشاشة. يتم التحكم في كل ذلك عبر الاتصال بالإنترنت.

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع PPDS Wave (وحدات CRD50)

      تمكنك شاشة PPDS Wave-ready من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، مع التبديل بين عروض المحتوي من أي مكان كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.

      زجاج واقٍ مقوّى للسلامة والأمان

      شاشة عرض خارجية أنيقة بمستوى سطوع مرتفع تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع زجاج مقوّى وشهادة IP56 للاستخدام في جميع الأحوال الجوية، سواء كانت ساخنة أو باردة أو رطبة أو مغبرة.

      المواصفات التقنية

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        HDMI 1.3 ‏(عدد 1)
        توصيلات أخرى
        USB 2.0 ‏(عدد 1)
        تحكم خارجي
        • RJ45
        • أداة استشعار الضوء المحيط

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        138.7  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        54.6  بوصة
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        دقة البكسل
        0.63 x‏ 0.63 ملم
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        السطوع
        2500  cd/m²
        ألوان الشاشة
        16,7 ملايين
        نسبة التباين (نموذجي)
        ‎1200 : 1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000 : 1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        6  ملي ث
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة

      • الراحة

        الوضعية
        • أفقي
        • عمودي
        التحكم بلوحة المفاتيح
        مخفية
        سهولة التثبيت
        مقابض الحمل
        تسهيلات أخرى
        مقابض الحمل
        أداء الصورة
        تحكم متقدم في الألوان
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        RJ45

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        TBD  واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        220 واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 75 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1280 x ‏960، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1366‏ × 768، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 640 ‏× 480،‏ 60‏، 72‏، 75 هرتز
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        • 800 ‏× 600،‏ 60‏، 75 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 1080i،‏ 25، 30 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        1282  ملليمترًا
        وزن المنتج
        يحدد لاحقاً  كلغ
        تعيين الارتفاع
        753  ملليمترًا
        تعيين العمق
        106,2  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        50,47  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        29.65  بوصة
        تركيب على الجدار
        400 مم × 600 مم / 1200 مم × 400 مم M8
        تعيين العمق (بوصة)
        4,18  بوصة
        عرض الإطار الخارجي
        36.5 /36.5 /36 /36 مم (الجهة العلوية/اليسرى/ اليمنى/السفلية)
        وزن المنتج (لِبرة)
        يحدد لاحقاً  رطل

      • شروط التشغيل

        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        -20 ~ 45  درجة مئوية
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        5 - 95% (من دون تكثيف)
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        5 - 95% (من دون تكثيف)

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل فيديو USB
        • ISM
        • M2TS
        • M4V
        • Manifest
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPD
        • MPEG
        • MPG
        • MT2
        • MTS
        • TS
        • VOB
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • PLS
        • WAV
        • WMA

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • دليل البدء السريع
        • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
        الملحقات المضمّنة
        شعار Philips ‏(x1)

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        الإنكليزية
        Warranty
        ضمان لمدة 3 سنوات
        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • CE
        • EAC
        • PSE

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • دليل البدء السريع
      • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA

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