Signage Solutions السلسلة Interactive 3000 من Philips
55BDL3751T/00
شاشة تفاعلية بشكل أفضل ومتعددة اللمس بشكل فائق
توفّر شاشات PCAP المتعددة الاستخدامات هذه تشغيلاً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع سطوع يبلغ 450 نت وهي مصممة للحد من استهلاك الطاقة. انغمس واستمد الإلهام وتفاعل مع شاشات Wave ready بنظام Android 13 من دون الحاجة إلى استخدام مشغّل وسائط خارجي.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Signage Solutions السلسلة Interactive 3000 من Philips
يوفّر التصميم الفاخر من دون إطار تجربة مشاهدة من دون حواف معززة بفضل الزجاج المضاد للتوهّج. إنها شاشات لمس سهلة التنظيف وتفاعلية مع طلاء مضاد لبصمات الأصابع.
مع إمالة بمقدار 30 درجة، تُعتبر مثالية للتثبيت في الأكشاك.
يمكن تثبيت هذه الشاشات باتجاه أفقي أو عمودي مع خيار إمالتها بمقدار 30 درجة، وهي تأتي بأحجام مختلفة لملاءمة أغراض التثبيت المتنوعة. يمكن تثبيتها على رفّ، مثالي للشاشات مقاس 24 بوصة، أو بشكل مزوي أو عمودي لنقاط البيع والتكوينات ونقاط إرسال الطلبات والأكشاك، للشاشات مقاس 32 بوصة و43 بوصة، أو للاستدلال المكاني، للشاشات مقاس 55 بوصة.
رؤية أفضل حتى في ضوء النهار الساطع
مع سطوع يبلغ 450 شمعة/المتر المربع لرؤية أفضل في ظل الضوء الساطع، يمكن استخدام السلسلة Interactive 3000 من Philips على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يجعلها رائعة لمراكز السفر والتنقل ومراكز البيع بالتجزئة وأماكن تناول الطعام والمشروبات والكثير غير ذلك. تم أيضًا تضمين ميزة FailOver لتمكين الشاشة من التنقل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية في حال حدوث انقطاع للتيار الكهربائي.
ما من حاجة إلى استخدام مشغّل وسائط خارجي. ذاكرة الوصول العشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة القراءة فقط سعة 32 جيجابايت.
استمتع بتجربة المستخدم الأسهل على الإطلاق مع النظام الاحترافي على شريحة Android 13 المصمم لعمليات التكامل السهلة بين التطبيقات والحلول من دون الحاجة إلى استخدام مشغّل وسائط خارجي. تتضمن الاتصالات Wifi وBluetooth، بالإضافة إلى منفذ USB-C.
مراقبة وصيانة وإدارة عن بُعد.
قم بإدارة محتويات الشاشة والتحكم عن بُعد مع PPDS Wave Controller، النظام الثوري المصمم لدعم الكفاءة على مستوى الوقت والطاقة والتكلفة. اكتشف تطبيقات البرنامج لدعم الرؤية التفاعلية من شبكتك للشركاء المعتمدين على PPDS ProStore.
يدعم استدامة الأعمال وتوفير الطاقة.
استهلاك أقل للطاقة مقارنة بالطرازات السابقة، ما يدعم استدامة الأعمال وتوفير الطاقة.
تفاعل أفضل ما بين العملاء والمحتويات.
لإتاحة التفاعل السلس، ما يمكّن الوصول والتفاعل بشكل سهل مع المحتويات.
يمكن استعمالها مباشرة بعد فتحها لراحة بال خالية من المتاعب.
حماية موثوق بها من دون أي متاعب للشاشات مع ضمان لمدة ثلاث سنوات ساري المفعول تلقائيًا منذ البداية، ما يوفّر عليك جهود الإعداد.