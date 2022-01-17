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Signage Solutions شاشة Q-Line

55BDL3511Q/00
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    Signage Solutions شاشة Q-Line

    55BDL3511Q/00

    تميّز

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن.

    Signage Solutions شاشة Q-Line

    تميّز

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن.

    تميّز

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن.

    Signage Solutions شاشة Q-Line

    تميّز

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن.

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    مراجعة كل السلسلة Q-Line

      تميّز

      شاشة 18/7 سهلة الإعداد

      • 55 بوصة
      • إضاءة LED الخلفية المباشرة
      • تقنية Ultra HD
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

      اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer

      اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer

      حوّل جهاز USB إلى جهاز رقمي للافتات الإعلانية فعال من حيث التكلفة. ما عليك سوى حفظ المحتوى (الفيديو والصوت والصور) على جهاز USB وتوصيله بشاشتك. يمكنك أيضًا إنشاء قائمة تشغيل وجدولة المحتويات عبر القائمة التي تظهر على الشاشة والاستمتاع بالقائمة التي أنشأتها في أي وقت ومن أي مكان.

      مشغّل وسائط مضمّن. جدولة سهلة لمحتوى USB

      يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.

      المواصفات التقنية

      • إمكانية الاتصال

        إخراج الصوت
        وصلة مقاس 3.5 ملم
        إدخال الفيديو
        • DVI-I (عدد 1)
        • HDMI 2.0 ‏(عدد 2)
        • USB 2.0 ‏(عدد 2)
        إدخال الصوت
        مقبس مقاس 3,5 مم
        تحكم خارجي
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        138.7  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        54.6  بوصة
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        دقة البكسل
        0,315 × 0,315 مم
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 على 60 هرتز
        السطوع
        400  cd/m²
        ألوان الشاشة
        1.07 مليار
        نسبة التباين (نموذجي)
        1300:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        9  ملي ث
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        تقنية اللوحة
        IPS
        صورة سريرية
        إعداد D-Image مسبقًا (توافق مع القسم 14 من التصوير الرقمي والاتصالات في الطب)
        الضباب
        3 %

      • الراحة

        الوضعية
        • أفقي (18/7)
        • عمودي (18/7)
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 10‏ × 15
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        إشارة التحكم عن بعد
        قابلة للإقفال
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • RS232
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • RJ45
        بدء التشغيل
        • تأخير التشغيل
        • حالة التشغيل
        • التشغيل على مصدر الطاقة المحدد
        نافذة بدء التشغيل
        تمكين / تعطيل شعار Philips

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت للتيار المتردد
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        140  واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        185 واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        الطاقة الذكية
        فئة ملصق الطاقة
        G

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 832‏ × 624، ‏75 هرتز
        • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 70، 75 هرتز
        • 1152‏ × 864، ‏75 هرتز
        • 1152‏ × 870، ‏75 هرتز
        • 1280‏ × 720، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1440‏ × 900، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 720p، ‏60 هرتز
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 30 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 60 هرتز

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        1241,8  ملليمترًا
        وزن المنتج
        16.6  كلغ
        تعيين الارتفاع
        712,6  ملليمترًا
        تعيين العمق
        63,6  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        48,89  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        28.06  بوصة
        تركيب على الجدار
        400 مم x‏ 400 مم، M6
        تعيين العمق (بوصة)
        2.50  بوصة
        عرض الإطار الخارجي
        13,9 مم (إطار خارجي متساوٍ)
        وزن المنتج (لِبرة)
        36,60  رطل

      • شروط التشغيل

        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        20 ~ 80% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        5 ~ 95% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل فيديو USB
        • H.264
        • JPEG
        • MPEG
        • WMV3
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • WMA
        • MPEG
        • HEAAC

      • الملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م) (عدد 1)
        • شعار Philips ‏(x1)
        • سلك طاقة التيار المتردد
        • غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد
        • دليل البدء السريع (x1)
        • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
        • كبل السلسلة التعاقبية RS232 (عدد 1)
        • غطاء USB وبرغي (عدد 1)
        • أداة تثبيت الأسلاك (x3)
        الحامل
        BM05922 (اختياري)

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • العربية
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • البولندية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • الصينية المبسطة
        • التركية
        • الصينية التقليدية
        Warranty
        ضمان لمدة 3 سنوات
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • FCC، الفئة أ
        • CB
        • BSMI
        • EPA
        • VCCI
        • وحدة الاتصال
        • ETL
        • EMF
        • PSB

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