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تلفزيون احترافي

43HFL4014/12
التصنيف الإجمالي / 5
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    تلفزيون احترافي

    43HFL4014/12

    تحكم مرن

    يتميّز هذا التلفزيون الذي يعمل ببروتوكول الإنترنت بمظهر جديد ورائع مع شاشة احترافية بدقة Full HD. يشكّل هذا التلفزيون حلاً مرناً بفضل الإدارة المركزية ذات التكلفة المقبولة وإمكانية التركيب السريع وواجهة المستخدم القابلة للتخصيص. ستعيش كل لحظة وتنغمس فيها بفضل جودة الصور التي تشتهر بها Philips.

    تلفزيون احترافي

    تحكم مرن

    يتميّز هذا التلفزيون الذي يعمل ببروتوكول الإنترنت بمظهر جديد ورائع مع شاشة احترافية بدقة Full HD. يشكّل هذا التلفزيون حلاً مرناً بفضل الإدارة المركزية ذات التكلفة المقبولة وإمكانية التركيب السريع وواجهة المستخدم القابلة للتخصيص. ستعيش كل لحظة وتنغمس فيها بفضل جودة الصور التي تشتهر بها Philips.

    تحكم مرن

    يتميّز هذا التلفزيون الذي يعمل ببروتوكول الإنترنت بمظهر جديد ورائع مع شاشة احترافية بدقة Full HD. يشكّل هذا التلفزيون حلاً مرناً بفضل الإدارة المركزية ذات التكلفة المقبولة وإمكانية التركيب السريع وواجهة المستخدم القابلة للتخصيص. ستعيش كل لحظة وتنغمس فيها بفضل جودة الصور التي تشتهر بها Philips.

    تلفزيون احترافي

    تحكم مرن

    يتميّز هذا التلفزيون الذي يعمل ببروتوكول الإنترنت بمظهر جديد ورائع مع شاشة احترافية بدقة Full HD. يشكّل هذا التلفزيون حلاً مرناً بفضل الإدارة المركزية ذات التكلفة المقبولة وإمكانية التركيب السريع وواجهة المستخدم القابلة للتخصيص. ستعيش كل لحظة وتنغمس فيها بفضل جودة الصور التي تشتهر بها Philips.

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      تلفزيون بنظام Pro

      • PrimeSuite
      • تقنية Full HD

      تباهَ بعلامتك التجارية. أضِف شعار علامتك التجارية إلى واجهة مستخدم التلفزيون

      يوفر لك تلفزيون Philips الاحترافي واجهة مستخدم (UI) واضحة ويسهل التنقل فيها، ويمكن تخصيصها عبر إضافة علامتك التجارية الخاصة. أضِف شعار علامتك التجارية وألوانها بسهولة إلى شريط البحث لإبراز علامتك التجارية بصورة إضافية.

      متوافق مع MyChoice. حل مضمّن للدفع مقابل المشاهدة

      قدّم محتوى يمكن الدفع مقابل مشاهدته في أي ظرف، بدءًا من نموذج الدفع مقابل الوصول إلى كل القنوات، ووصولاً إلى المحتوى المتميّز المحدد. إن MyChoice عبارة عن حل مضمّن يسمح للمشاهدين بالوصول إلى القنوات التي يتم الدفع لمشاهدتها عبر رمز أو بطاقة.

      تلفزيون يعمل ببروتوكول الإنترنت. توفير قنوات عبر IP. ثبّت واجهة المستخدم الخاصة بك

      توفير قنوات عبر IP. قم بتثبيت واجهة المستخدم (UI) الخاصة بك التي يمكن تخزينها على خادم مركزي وإرسالها إلى التلفزيون عبر IP. فور تثبيت واجهة المستخدم على التلفزيون، يصبح من الممكن أيضًا تخزينها محليًا. ستستفيد من المرونة والتثبيت السريع، سواء أكنت تخصّص أجهزة التلفزيون بنظام Pro من Philips أو تقوم بإدارة النظام بشكلٍ مركزي.

      CMND & Control. تشغيل وتحديث وصيانة

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN أو التردد اللاسلكي). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات وتحديث البرامج ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بتلفزيون واحد أم أكثر.

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        • LED فائقة الدقة كليًا
        • D-LED
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        108  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        43  بوصة
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        السطوع
        250  cd/m²
        زاوية العرض
        178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)

      • الصوت

        قوة إخراج الصوت
        16 (2x8)  واط
        مكبرات الصوت
        • 2.0
        • توجيه الصوت نحو الأسفل
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        1,5 واط أحادي، 8 أوم
        ميزات الصوت
        • DTS-HD
        • متوافق مع Dolby Atmos
        • Dolby MS12D
        • AVL
        • صوت محيطي مذهل

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD ‏(ما يصل إلى 1080p60)
        تلفزيون تناظري
        PAL
        تشغيل IP (بروتوكول الإنترنت)
        • البث المتعدد
        • الإرسال الموحّد

      • جزء خلفي مخصص للاتصال

        إخراج الصوت الرقمي
        بصري
        إيثرنت (شبكة اتصال محلية)
        RJ-45
        هوائي
        IEC-75
        تحكم خارجي
        RJ-48
        HDMI2
        HDMI 1.4
        USB2
        USB 2.0
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        مقبس صغير

      • جهة الاتصال

        فتحة الواجهة المشتركة
        CI+ 1.3.2
        USB1
        USB 2.0
        HDMI1
        HDMI 1.4
        خرج سماعة الرأس
        مقبس صغير

      • تحسين الاتصال

        HDMI
        • MHL 2.0 ‏(HDMI1)
        • ARC‏ (HDMI2)
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التحكم بالعبور عن بعد
        • التحكم بصوت النظام
        LAN
        التنشيط عبر شبكة الاتصال المحلية
        RJ48
        • الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
        • واجهة Xpress التسلسلية

      • الميزات

        خدمات رقمية
        • دليل البرامج الإلكتروني 8d
        • Now&Next
        • MHEG
        • تلتيكست
        • HbbTV
        • الترجمات
        سهولة الاستعمال
        • نمط الصورة
        • نمط الصوت
        التحكم المحلي
        وحدة تحكم

      • ميزات الضيافة

        التطبيقات
        YouTube
        العلامة المتوفرة لديك
        • شاشة رئيسية قابلة للتخصيص
        • اسم الموقع (معرّف Geonames)
        • CMND&Create
        • لوحة معلومات قابلة للتخصيص (HTML)
        • شعار الترحيب
        CMND&Control
        • محرر القنوات بدون اتصال
        • محرر الإعدادات بدون اتصال
        • إدارة عن بعد عبر IP/RF
        • CMND&Create
        • إدارة مجموعة أجهزة التلفزيون
        CMND&Check-In
        • اسم النزيل
        • لغة المستخدم
        اللغات
        التحكّم بلغة الضيوف
        الساعة
        • الساعة التي تظهر على الشاشة
        • ساعة خارجية اختيارية
        موقت
        • مؤقت السكون
        • منبّه التنشيط
        • قناة التنشيط
        • أصوات التنشيط
        جهاز تحكم عن بُعد
        • الكشف عن انخفاض شحن البطارية
        • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
        • زر لإظهار الساعة يضيء في الظلام
        التحكم
        • JSON API للتحكم بالتلفزيون-JAPIT
        • بروتوكول Serial Xpress
        تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
        • النسخ الأولي الفوري
        • عبر USB/RF/IP
        DRM التفاعلي
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        التحكم بالطاقة
        • وضع البدء السريع
        • تشغيل تلقائي
        • WoLAN
        تشغيل التحكم
        • قناة
        • الميزة
        • تنسيق الصورة
        • مستوى الصوت
        • نمط الصورة
        توليد الدخل
        MyChoice
        وضع الفندق
        • قفل التحكم بوحدة التحكم
        • قفل القائمة
        • قفل قائمة التثبيت
        • الحدّ من مستوى الصوت
        وضع السجن
        • وضع الأمان العالي
        • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle

      • ميزات الرعاية الصحية

        التحكم
        • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
        • متوافق مع التحكم عن بعد في مجال الرعاية الصحية
        • متوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض
        الراحة
        • خرج سماعة الرأس
        • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
        • كشف سماعة الرأس
        أمان
        • عزل مزدوج مستوى II
        • مؤخر للحريق

      • الوسائط المتعددة

        ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
        • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • الحاويات: AVI وMKV
        • VP9
        تنسيقات الترجمة المعتمدة
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        تنسيقات الموسيقى المعتمدة
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات الصور المعتمدة
        • JPG
        • PNG
        • BMP
        • GIF
        دقة الفيديو المعتمدة على USB
        ما يصل إلى 1920x1080p@60 هرتز

      • الملحقات

        مضمنة
        • حامل من الأطراف
        • جهاز تحكّم عن بُعد 22AV1904A/12
        • بطاريتان AAA
        • سلك الطاقة
        • كتيّب الضمان
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        اختياري
        • جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام 22AV1601B/12
        • جهاز تحكّم عن بُعد 22AV1604B/12 مخصّص لأماكن الرعاية الصحية
        • ساعة خارجية 22AV1860A/12
        • موديم كبلي 22AV1970A بمعيار DOCSIS
        • إعداد جهاز التحكّم عن بُعد 22AV9574A/12

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
        فئة ملصق الطاقة
        A+
        قوة ملصق الطاقة الأوروبي
        45  واط
        استهلاك الطاقة السنوي
        66  كيلوواط/الساعة
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,3 واط
        ميزات توفير الطاقة
        وضع Eco
        درجة الحرارة المحيطة
        من 0 إلى 40 درجة مئوية

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        970  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        562,5  ملليمترًا
        تعيين العمق
        78/82  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        970  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        626  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        194  ملليمترًا
        وزن المنتج
        7.2  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        7.3  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        • 200 x ‏200 مم
        • M6

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • كتيّب الضمان
      • سلك الطاقة
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          الآراء

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          • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
          • لا تضمن Philips توفر التطبيقات أو استمرار عملها بالشكل الصحيح.
          • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).